ชีวิตขาขึ้น “ยอดเหล็กเพชร” ยิ้มออกผลงานโดดเด่น ครอบครัวแฮปปี้

“ยอดเหล็กเพชร” ปลื้มใจไม่หายจากผลงานใน ONE ลุมพินี ที่พลิกชีวิตช่วยให้ครอบครัวอยู่ดีกินดี โดยเจ้าตัวเตรียมเดินหน้าเก็บชัยต่อไฟต์ที่ 4 เพื่อลุ้นคว้าสิทธิ์ไปลุยศึก วัน แชมเปียนชิพ ให้ได้“ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ” มวยใจเกินร้อย วัย 28 ปี จากร้อยเอ็ด ทำผลงานโดดเด่นชก 3 ไฟต์เก็บโบนัสรวมเกินล้านบาท ส่งผลให้ครอบครัวมีความสุขมากขึ้น กลับมาคืนเวทีเจอกับ “จอร์แดน ก็อดเฟรนเซน” เจ้าของสามเข็มขัดแชมป์ วัย 30 ปี จากออสเตรเลีย ในกติกามวยไทย พิกัดแคตช์เวต (142 ป.) โดยขึ้นป้ายเป็นคู่เอกภาคอินเตอร์ ศึก ONE ลุมพินี 25 ในวันศุกร์ที่ 14 ก.ค.นี้จากเคยลำบากหนักในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิดแพร่ระบาด มาถึงตอนนี้ “ยอดเหล็กเพชร” กลับมาลืมตาอ้าปากได้อีกครั้ง โดยเจ้าตัวยอมรับชัดเจนว่า ONE ลุมพินี เข้ามาพลิกชีวิตอย่างแท้จริง พร้อมส่งผลให้ครอบครัวมีความสุขตามไปด้วย“ตอนนี้ผมมาชกที่ ONE ลุมพินี ไปสามไฟต์ได้โบนัสรวมทะลุล้านบาทไปแล้ว มันเปลี่ยนชีวิตผมไปมากพอสมควร ตอนนี้มีคนรู้จักมากขึ้นและมีเงินไว้ใช้จ่ายในครอบครัวด้วยครับ ตอนช่วงโควิดผมแย่มากขาดรายได้ต้องขายลอตเตอรี่เป็นอาชีพเสริม ผมไม่คาดฝันมาก่อนว่าชิวิตจะพลิกผันมาได้ไกลขนาดนี้ครับ”ในวัย 28 ปี ถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของอาชีพ “ยอดเหล็กเพชร” ตัดสินใจท้าทายศักยภาพตัวเองอีกขั้นโดยขอไต่เวตขึ้นรุ่นใหญ่ 142 ป. เพื่อวัดฝีมือกับ “จอร์แดน” เจ้าของเข็มขัดแชมป์ WMC อินเตอร์คอนติเนนทัล, WBC ประเทศออสเตรเลีย และ WKA เซาท์ แปซิฟิก โดยหวังพิสูจน์ว่าตัวเองมีดีพอที่จะขึ้นไปชกในเวทีระดับโลก ONE เหมือนคนอื่น ๆ ที่ได้รับโอกาสไปก่อนหน้านี้“ไฟต์ต่อไปเจอกับ จอร์แดน เขาเป็นมวยฝีมือมีอาวุธครบเครื่องแถมสูงยาวด้วยครับ รวมถึงยังมีลูกศอกอันตรายที่ผมต้องระวังเป็นพิเศษ แต่มีจุดอ่อนอยู่ที่ขาโดนเตะมากไม่ได้มีเสียอาการอยู่เหมือนกันครับ เป้าหมายของผมตอนนี้คืออยากเซ็นสัญญาไป วัน แชมเปียนชิพ อยากเป็นแชมป์โลกกับเขาบ้างครับ”