"ซุปเปอร์เล็ก" เสียบแทนคู่เอกปะทะ "ทาเกียร์" กติกามวยไทย ศึก ONE Fight Night 12

แฟน ๆ สามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR และติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่นี่และโซเชียลมีเดียของ ONE ทุกช่องทาง ได้แก่ เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh