ศึกศักดิ์ศรีแชมป์ “ไผ่แดง” พร้อมรบ “ก้องศึก” นำทัพลุย ONE ลุมพินี 21

เปิดโหมดความสนุกเร้าใจแบบไม่ต้องพัก สัปดาห์นี้ลุ้นศึกใหญ่ “ไผ่แดง เกียรติทรงฤทธิ์” ปะทะ “ก้องศึก แฟร์เท็กซ์” ในศึก ONE ลุมพินี 21 ถ่ายทอดสดจากเวทีลุมพินี รามอินทรา ในวันศุกร์ที่ 16 มิ.ย.นี้คู่เอกเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างแชมป์ต่างสถาบัน “ไผ่แดง เกียรติทรงฤทธิ์” มวยฝีมือซ้ายหนักจากนครปฐม แชมป์ IBF 135 ป. ไม่แพ้ใครมาใน 4 ไฟต์หลังสุด พร้อมรับน้อง “ก้องศึก แฟร์เท็กซ์” มวยซ้ายบู๊สนุกจากโคราช แชมป์ช่อง 7 รุ่น 135 ป. ที่ฟอร์มกำลังแรงชนะรวดมาแล้ว 6 ไฟต์ติดต่อกัน ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125 - 135 ป.)คู่รอง “มงคลแก้ว ส.สมหมาย” มวยเข่าฝีมือครบจากมหาสารคาม อดีตแชมป์เวทีมวยสยามอ้อมน้อย 130 ป. ที่เคยเอาชนะ “รถถัง จิตรเมืองนนท์” มาแล้ว กลับมาเวทีลุมพินีหนสองเพื่อขอแก้มือ ดวลอาวุธ “ซ่อนรัก ศิษย์ ปจว.” มวยหมัดศอกคมจากเมียนมา ที่หวังฮึดคืนฟอร์มเก่งให้ได้เช่นกัน ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125 - 135 ป.)คู่เอกภาคอินเตอร์ “ยอดภูผา วิมานแอร์” มวยหมัดหนักดุดันจากชัยภูมิ พร้อมแสดงฝีมือให้สมกับที่ได้เซ็นสัญญาเป็นนักกีฬา ONE เดินหน้าล่าแต้มชัยไฟต์ที่สี่ พร้อมดวล “แอนตาร์ คาเซม” มวยแกร่งจากเบลารุส ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 – 145 ป.)นอกจากนี้ แฟนมวยจะยังได้ตามติดผลงานของ “อาลีฟ ส.เดชะพันธ์” มวยลูกครึ่งไทย-มาเลย์ ที่ขอมาโชว์ลูกอาวุธศอกกลับอันตรายลุ้นคว้าโบนัสกลับบ้านให้ได้อีกครั้ง ขณะที่ “ดอกไม้ป่า พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม” เล็งเปิดตัวในศึก ONE ลุมพินี ให้ปังตามรอยเพื่อนร่วมค่าย โดยจะเจอกับ “เสกสรร แฟร์เท็กซ์” ที่พร้อมพิสูจน์ฝีมือว่าไม่เป็นสองรองใครแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. และรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง 7HD ตั้งแต่เวลา 20.30 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh