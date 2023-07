สมใจแฟนคลับ! "วัน แชมเปียนชิพ" เปิดตัว "ONE.SHOP" แห่งแรกในไทย

วัน แชมเปียนชิพ (ONE) ตอบรับเสียงเรียกร้องของแฟนกีฬาไทย เปิดตัวร้านค้าออนไลน์อย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อ ONE.SHOPThailand พร้อมนำเสนอโปรโมชันและส่วนลดสุดพิเศษเฉพาะแฟน ๆ ชาวไทย ตั้งแต่ 30 มิถุนายนถึง 14 กรกฎาคมนี้โดยแฟนกีฬาทั่วประเทศสามารถเลือกชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ระลึกอย่างเป็นทางการของ ONE โดยตรงจากร้านค้าออนไลน์ ONE.SHOPThailand ซึ่งสินค้าที่ท่านชื่นชอบจะถูกจัดส่งตรงถึงหน้าบ้านทุกจังหวัดทั่วไทย พร้อมบริการชำระเงินผ่านช่องทาง GB Prime Pay ที่สะดวกใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากและเพื่อเป็นการฉลองการเปิดตัว ONE.SHOPThailand อย่างยิ่งใหญ่ จึงมีการจัดสองโปรโมชันสุดพิเศษแบบจุก ๆ เอาใจแฟน ๆ โปรแรก เมื่อช้อปสินค้าครบทุก 2,200 บาท ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 14 กรกฎาคม 2566 รับของสมนาคุณทันทีเป็นถุงเท้าประทับโลโก ONE จำนวน 2 คู่ และหมวกเบสบอลโลโก ONE ฟรี! (จนกว่าสินค้าจะหมด)เท่านั้นยังไม่พอ โปรที่สอง รับส่วนลดพิเศษ 15% เมื่อซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขัน ONE Fight Night 12 ณ สนามมวยเวทีลุมพินี โดยกรอกโค้ด ONECHAMPS เพื่อรับส่วนลดในการซื้อบัตรผ่านทาง THAITICKETMAJOR. (ใช้ได้เฉพาะบัตรประเภท 1-3 เท่านั้น)ในโอกาสนี้ นายเปรม บุษราบวรวงษ์ กรรมการผู้จัดการ ONE ประเทศไทย เปิดเผยว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งสำหรับการประกาศเปิดตัว ONE.SHOP ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ แฟน ๆ ชาวไทยมีความสำคัญต่อพวกเรา ชาว วัน แชมเปียนชิพ มาก เห็นได้จากแรงเชียร์อันล้นหลามในทุกอีเวนต์ที่ผ่านมา พวกเขาคือแฟนตัวจริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก จากนี้ คอยติดตามข้อเสนอและส่วนลดสำหรับผลิตภัณฑ์สุดพิเศษ รวมถึงส่วนลดสำหรับอีเวนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ วัน แชมเปียนชิพ ได้เลยครับ”แฟน ๆ สามารถเลือกชมเลือกช้อปคอลเล็กชันสินค้า ONE ได้ที่ ONE.SHOPThailand และสามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh