อยากสัมผัสแชมป์โลก! “กุหลาบดำ” เล็งสยบ “ราฟฟี่” สานฝันคืนเวที ONE

“กุหลาบดำ” มุ่งมั่นเต็มกำลัง หวังเก็บชัยต่อเนื่องเหนือ “ราฟฟี่” เปิดโอกาสประสบความสำเร็จใน ONE ฝันจารึกชื่อให้แฟนมวยได้จดจำในฐานะเป็นแชมป์โลก“ซ้ายอุกกาบาต” กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย มวยบู๊ใจถึง วัย 24 ปี จากสุรินทร์ ฝันใหญ่อยากเป็นแชมป์โลก ONE แต่ก่อนอื่นขอสู้เต็มที่ก่อนในภารกิจตรงหน้าเจอ “ขุนเข่าแดนน้ำหอม” ราฟฟี่ โบฮิค มวยจอมแกร่งชาวฝรั่งเศสหัวใจไทย วัย 32 ปี คู่เอกในศึก ONE ลุมพินี 26 วันศุกร์ที่ 21 ก.ค.นี้ ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 - 145 ป.)สามไฟต์ที่ผ่านมา “กุหลาบดำ” ฝากผลงานชนะ 2 แพ้ 1 ขอกลับมาตั้งเป้าเก็บชัยต่อเนื่องเหนือ “ราฟฟี่” หวังเปิดทางให้มีโอกาสได้กลับไปโชว์ฝีมือใน วัน แชมเปียนชิพ อีกครั้ง ซึ่งหากทุกอย่างเป็นใจ ก็อยากไปได้ไกลถึงตำแหน่งแชมป์โลกเลยด้วย“ตอนนี้ผมเริ่มกลับมามีความมั่นใจอีกครั้งครับ ผมมีความฝันอยากกลับไปชกใน ONE ให้ได้และลึก ๆ ขอมีโอกาสได้สัมผัสตำแหน่งแชมป์โลกสักครั้งในชีวิตก่อนจะเลิกชกมวย ผมอยากให้แฟนมวยได้รู้จักและจดจำชื่อของผมเอาไว้ครับ ผมคิดว่าถ้าตัวเองโชว์ฟอร์มดี ๆ ได้อีก 1 – 2 ไฟต์ ก็คงน่าจะมีโอกาสได้กลับไปชกในเวทีระดับโลกอีกครั้งครับ”การเตรียมตัวก่อนชกของ “กุหลาบดำ” ยังเต็มที่เกินร้อยเช่นเดิม ตั้งเป้าชวน “ราฟฟี่” ทำผลงานการชกออกมาให้สนุกสมศักดิ์ศรีอดีตแชมป์ลุมพินีมากที่สุด เชื่อฝ่ายไหนเสียท่าพลาดก่อนมีโอกาสร่วงแน่ เพราะต่างมีอาวุธหนักไม่แพ้กัน พร้อมมองว่าไฟต์นี้มันแน่นอน และมีโอกาสจบแบบไม่ครบยกสูงด้วย“ผมคิดว่ารูปเกมออกมาสนุกแน่นอนครับ เท่าที่ผมศึกษา ราฟฟี่ มาถ้าเขาเจออาวุธหนักต่อเนื่องก็มียวบเหมือนกัน ผมเชื่อว่าไฟต์นี้มีโอกาสจบไม่ครบยกสูงถึง 80% อยู่ที่ว่าฝ่ายไหนจะร่วงไปก่อนเท่านั้นเอง“นอกจากนั้นผมยังอยากชนะน็อกคู่ชกด้วยหมัดซ้ายให้ได้อีกครั้ง หลังทำไม่ได้มานานหลายปี ไฟต์นี้ผมได้ลับคมท่าไม้ตายเด็ดให้สมฉายา ซ้ายอุกกาบาต มาเป็นพิเศษด้วย อยากให้แฟนมวยรอดูกันครับ”สำหรับศึก ONE ลุมพินี 26 วันศุกร์ที่ 21 ก.ค.นี้ แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น