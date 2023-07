เกินคาดฝัน “เสือคิม” เล่าวินาทีรู้ “บอสชาตรี” ชวนคืนเวทีปลุกไฟในตัวลุกโชนอีกครั้ง

“เสือคิม” เล่าวินาทีสำคัญตอนทราบข่าว “บอสชาตรี” ลงทุนเอ่ยปากชวนตัวเองคืนสังเวียนอีกครั้ง รับรู้สึกดีใจมาก ขอทำผลงานออกมาให้ดีที่สุด เพื่อตอบแทนโอกาสครั้งสำคัญที่ได้รับ“เสือร้ายเมืองจันท์” เสือคิม สจ.โต้งปราจีน มวยฝีมือดี อดีตแชมป์ลุมพินี 3 รุ่น วัย 27 ปี จากจันทบุรี ย้อนอดีตเล่าโมเมนต์สุดปลื้ม เมื่อครั้งทราบว่าบอสใหญ่ “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ชักชวนให้กลับมาชกมวยไทยอีกครั้ง ก่อนเตรียมหวนคืนสังเวียนรอบ 3 ปี ในศึก ONE ลุมพินี 26 ในวันศุกร์ที่ 21 ก.ค.นี้ เจอกับ “คิริลล์ โคมูทอฟ” มวยฝีมืออันตราย วัย 24 ปี จากรัสเซีย ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 - 145 ป.)“เสือคิม” ร้างเวทีไปนาน 3 ปี ต้องเผชิญมรสุมชีวิตจนเกือบถอดใจแขวนนวมถาวร ก่อนได้รับข่าวดีจาก “เสี่ยแขก” สมชาย เทศรุ่งเรือง นายใหญ่ค่ายพีเค.แสนชัยฯ แจ้งให้ทราบว่าทาง “บอสชาตรี” อยากเห็นเสือร้ายเมืองจันท์ กลับมาโลดแล่นบนสังเวียนผืนผ้าใบอีกครั้ง เล่นเอาเจ้าตัวถึงกับใจเต้นระทึก พร้อมตอบรับโอกาสสำคัญ หวังพิสูจน์ฝีมือกลับมาเกิดใหม่ในชื่อเดิมอีกครั้ง“ผมจำได้ว่าตอนนั้น เสี่ยแขก โทรมาบอกว่า บอสชาตรี อยากให้ผมกลับมาชกอีกครั้ง ผมคิดว่าคนระดับนี้มาตามตัวให้เรากลับไปชกคือโอกาสครั้งสำคัญ ซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงที่ผมกำลังมืดแปดด้านพอดีด้วย ทำให้ผมเหมือนได้เห็นแสงสว่างอีกครั้ง ถ้าผมทำโอกาสครั้งนี้ได้สำเร็จ จะทำให้ชีวิตของผมกลับมาดีขึ้นเยอะครับ”นอกจากนั้น “บอสชาตรี” ยังเคยได้สัมภาษณ์ พูดให้กำลังใจถึง “เสือคิม” อยู่บ่อยครั้ง หวังให้เขาเป็นตัวแทนของคนที่เคยทำผิดพลาด ให้ฮึดกลับมาสู้ชีวิตอีกครั้ง ซึ่งเมื่อมีโอกาสได้พบเจอกันเป็นครั้งแรกในช่วงงานมีทแอนด์กรี๊ดของ “บอสชาตรี” ในศึก ONE ลุมพินี 22 ก็ยิ่งทำให้อดีตนักชกคนดัง รู้สึกฮึกเหิมอยากหวนขึ้นสังเวียนที่คุ้นเคย เพื่อพิสูจน์ตัวเองเต็มทีแล้ว“ผมเคยดู บอสชาตรี ไลฟ์สดบอกว่าผมเป็นคนเดียวที่เขาตามกลับมาชกมวย ทำให้ผมรู้สึกดีใจมาก ๆ ครับ อยากทำผลงานออกมาให้ดีที่สุด เพื่อตอบแทนที่เขาให้โอกาสผมมากขนาดนี้”“ส่วนตอนที่เคยเจอบอสชาตรี ครั้งแรกในศึก ONE ลุมพินี 22 ผมรู้สึกเกร็งไปหมด พร้อมได้ถ้อยคำให้กำลังใจกลับมาอีกมาก ตอนนี้ผมอยากพิสูจน์ตัวเองเต็มที่แล้วครับ”สำหรับศึก ONE ลุมพินี 26 วันศุกร์ที่ 21 ก.ค.นี้ แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น