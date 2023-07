“ดาวิต คิเรีย” ดอดลับหมัดกับ “สิทธิชัย” ก่อนลุย “ตะวันฉาย” ศึก ONE 5 ส.ค.นี้

“ดาวิต คิเรีย” นักชกรุ่นเก๋าชาวจอร์เจีย ดอดลับหมัดกับคู่ปรับเก่า “สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง" เตรียมรับน้องใหม่ “ซ้ายดารา" ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยฯ แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) ที่จะมาลุยกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเรอร์เวต ครั้งแรกในศึก ONE Fight Night 13 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงเวลาไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับเวลา 07.00 น. ของวันเสาร์ที่ 5 ส.ค. 66นักชกชาวจอร์เจีย วัย 34 ปี เป็นอีกหนึ่งขุนพลที่ประสบการณ์โชกโชนแห่งรุ่นเฟเธอร์เวต ได้รับหน้าที่เปิดซิงน้องใหม่อย่าง “ตะวันฉาย” ราชันมวยไทยวัย 24 ปี ที่ขอข้ามสายมาล่าแชมป์โลกในกติกาคิกบ็อกซิ่งกับ ONE เป็นครั้งแรกโดยผลงานก่อนหน้านี้ของ “ดาวิต” ค่อนข้างจะลุ่ม ๆ ดอน ๆ จากการเคยประมือกับนักชกคิกบ็อกซิ่งระดับแถวหน้าของโลกทั้ง “จอร์จิโอ เปโตรเซียน” และ “สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง” แต่ก็เป็นฝ่ายพ่ายคะแนนมาทั้งหมด แต่ถึงอย่างนั้น โอกาสยังมี เขาจึงมุ่งมั่นตั้งใจกลับมาปั้นฟอร์มใหม่เพื่อไปต่อในเส้นทางนี้งานนี้ “ดาวิต” เตรียมตัวอย่างเต็มที่ หวังสกัดทางราชันมวยไทยไม่ให้ไปถึงฝั่งฝัน ถึงกับลงทุนบินลัดฟ้ามาปรับสภาพร่างกายในประเทศไทย และเลือกฝึกซ้อมเข้มอยู่ที่ค่ายศิษย์สองพี่น้อง โดยมีคู่ปรับเก่าอย่าง “สิทธิชัย” อาสาเป็นคู่ปล้ำคู่ซ้อมให้หากย้อนกลับไปเมื่อเดือน ม.ค.65 “ดาวิต” เคยเป็นคู่ต่อกรกับ "สิทธิชัย" มาแล้วหนึ่งหน ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต แต่เป็นฝ่ายแพ้นักชกชาวไทยไปอย่างขาดลอยนอกจากนั้น “สิทธิชัย” ยังเคยเอาชนะ “ตะวันฉาย” มาแล้ว ในศึกมวยไทยซูเปอร์ไฟต์ เมื่อเดือน ส.ค.64 “ดาวิต” จึงหวังมาล้วงเคล็ดลับเก็บเทคนิคจากคู่ปรับเก่า ไปใช้ในการเผชิญหน้ากับซูเปอร์สตาร์ชาวไทยแฟน ๆ เตรียมรอชมว่าไฟต์นี้ “ดาวิต” จะล้วงไม้เด็ดอะไรจาก “สิทธิชัย” มาสู้กับ “ตะวันฉาย” ในศึก ONE Fight Night 13 ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) วันเสาร์ที่ 5 ส.ค. 66แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR และติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh