ซุปตาร์พยากรณ์ "ดีเจ" เชื่อ "แสตมป์" ครองบัลลังก์ MMA ได้แน่

“ดิมิเทรียส จอห์นสัน” หรือ "ดีเจ" แชมป์โลก ONE รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ออกปากชม "แสตมป์ แฟร์เท็กช์" โดยยกให้เป็นนักสู้หญิงที่เก่งกาจที่สุดในกติการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) ในชั่วโมงนี้และมีสิทธิ์ครองบัลลังก์ได้ในไม่ช้าเมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา "ดีเจ" เคยมีโอกาสได้มาชมการแข่งขันสด ๆ ของ "แสตมป์" ที่สะกดสายตาตั้งแต่การเปิดตัวรวมไปถึงการต่อสู้บนสังเวียนในเมืองไทยชนิดติดขอบเวที ซึ่งทำให้แชมป์โลกรุ่นฟลายเวต ประทับใจและยกให้เธอเป็นนักสู้และเอนเตอร์เทนเนอร์ชั้นยอดต่อมา "ดีเจ" และ "แสตมป์" ได้ร่วมลงแข่งในอีเวนต์เปิดตัว ONE ในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือน พ.ค. ซึ่ง "ดีเจ" ก็ไม่พลาดที่จะติดตามการแข่งขันของนักสู้สาวชาวไทย จึงได้เห็นจังหวะน็อกสุดสวยที่ "แสตมป์" เตะอัดเข้าลำตัวของ "อลิส แอนเดอร์สัน" ขวัญใจแฟน ๆ เจ้าถิ่นจนล้มไปนอนกองกับพื้นทำเอาราชันรุ่นฟลายเวตถึงกับเอ่ยปากยอมรับทักษะรอบด้านของ "แสตมป์" และเชื่อว่าในตอนนี้คงไม่มีคู่แข่งคนไหนในรุ่นจะเอาชนะความแกร่งของเธอได้“แสตมป์ มีพัฒนาการที่สุดยอด ตอนนี้เธอตัวใหญ่มากสำหรับรุ่นน้ำหนักนี้ และแข็งแรงมาก ผมคิดว่าเธอควรต้องเจอกับคู่ต่อสู้ที่เป็นนักกีฬามวยปล้ำตัวใหญ่มาก ๆ ถึงจะพอฟัดพอเหวี่ยงกับแสตมป์ ผมไม่เห็นว่านักกีฬาคนไหนใน ONE จะเอาชนะเธอได้”อีกไม่กี่เดือนข้างหน้า "แสตมป์" สาวนักสู้ขวัญใจคนไทย ดีกรีอดีตแชมป์โลก ONE มวยไทยและคิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต รวมถึงแชมป์ ONE เวิลด์กรังด์ปรีซ์ รุ่นอะตอมเวต จะได้คิวขึ้นชิงเข็มขัดรุ่นอะตอมเวต เฉพาะกาลกับ “ฮาม ซอ ฮี” นักสู้สาวเกาหลีใต้เจ้าของเก้าอี้เบอร์ 2 ของแรงกิง ในศึก ONE Fight Night 14 ที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 ก.ย.66 ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)โดย "ดีเจ" ก็ขอเทใจเชียร์ "แสตมป์" อย่างออกหน้าออกตา และเชื่อว่าทักษะรอบด้านของ “แสตมป์” จะนำพาเธอไปสู่เข็มขัดแชมป์โลก MMA และขอทำนายผลสั้น ๆ ว่า“ผมคิดว่าเธอน่าจะเป็นแชมป์โลก ONE รุ่นอะตอมเวต ในไม่ช้าครับ”แฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามได้ตอนนี้ที่ Thai Ticket Major พร้อมติดตามอัปเดตข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh