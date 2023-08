"แสตมป์" ไม่หวั่นหากต้องดวลคู่ปรับเก่า "เพชรจีจ้า" ขอโฟกัสคว้าแชมป์โลก MMA ก่อน

“แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” ไม่หวั่นหากต้องเจอ “เพชรจีจ้า” คู่ปรับเก่าอีกครั้งใน ONE หลังจบภารกิจชิงแชมป์โลก ONE รุ่นอะตอมเวต เฉพาะกาล “ฮาม ซอ ฮี”“แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทยและคิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) ต้องออกมาจับตาดูผลงานอดีตคู่ปรับ “เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม” ที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมแจ้งเกิดใน ONE ลุมพินี จนกระทั่งคว้าสัญญา ONE มาอยู่ในสังกัดเดียวกัน มิหนำซ้ำยังอยู่ในพิกัดน้ำหนักเดียวกันอีกด้วย โดยเจ้าตัวเผยว่าพร้อมเสมอหากเส้นทางของทั้งคู่โคจรมาบรรจบกันอีกครั้งใน ONEนับวันนักกีฬามากความสามารถจากทั่วทุกมุมโลกต่างพาเหรดเข้าร่วมสังกัด ONE เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งทำให้นักกีฬาในแต่ละประเภทและในแต่ละรุ่นน้ำหนักต่างต้องขับเคี่ยวกันสุดฤทธิ์สุดเดช เพื่อประกาศศักดาความเป็นที่หนึ่งในสายถนัดของตัวเองโดยเมื่อวันที่ 15 ก.ค.ที่ผ่านมา “เพชรจีจ้า” หญิงแกร่งวัย 21 ปี ได้ปรากฏตัวในฐานะนักกีฬา ONE อย่างเป็นทางการ ก่อนจะโชว์ผลงานน็อกเอาต์ “ลารา เฟอร์นานเดซ” คู่แข่งจากสเปนอย่างรวดเร็วเพียง 26 วินาทีเท่านั้นไม่เพียงแค่นั้น “เพชรจีจ้า” ยังประกาศท้าชน “อัลลิเซีย เฮลเลน รอดริเกส” ราชินีมวยไทยของรุ่นนี้ทันทีหลังจบศึก ซึ่งเป็นเป้าหมายเดียวกับรุ่นพี่ในวงการอย่าง “แสตมป์” เป็นเหตุให้สาวนักสู้จากระยองวัย 25 ปี ต้องจับตาน้องใหม่คนนี้เป็นพิเศษอีกทั้ง “แสตมป์” ยังเคยประมือกับ “เพชรจีจ้า” มาครั้งหนึ่งเมื่อสมัยที่ยังชกมวยไทยตามเวทีในประเทศ ซึ่งในตอนนั้นเป็นฝ่าย “เพชรจีจ้า” ที่กำชัยไป โดย “แสตมป์” ยอมรับว่ามวยหญิงรุ่นน้องรายนี้ฝีมือไม่เป็นสองรองใคร“หนูเคยแข่งกับ เพชรจีจ้า มาแล้ว ตอนนั้นหนูเพิ่งกลับมาชกมวยไทยได้ไม่กี่ไฟต์ และน้องก็เพิ่งกลับมาต่อยเหมือนกัน ต่างคนต่างไม่ค่อยมีแรง แต่น้องเขาจะมีเหลี่ยมที่ดี ซึ่งหนูก็แพ้เหลี่ยมเขาค่ะ น้องเขาเป็นมวยที่ฉลาดมาก สมองมวยดีมากค่ะ”“แสตมป์” จึงมองว่าด้วยความสามารถระดับนี้ “เพชรจีจ้า” จะก้าวขึ้นมาเป็นนักกีฬาแถวหน้าของรุ่นได้ในไม่ช้า แม้ตอนนี้ “แสตมป์” กำลังโฟกัสอยู่กับการฝึกซ้อมสำหรับการชิงแชมป์โลกเฉพาะกาล แต่สำหรับอดีตแชมป์โลก ONE สองกติกาคิกบ็อกซิ่งและมวยไทย เธอก็ยังไม่ล้มแผนที่จะไปทวงเข็มขัดทั้งสองเส้นคืน และคาดการณ์ว่า “เพชรจีจ้า” จะต้องกลายมาเป็นหนึ่งในคู่แข่งคนสำคัญในอนาคตแน่นอน“หนูคิดว่า เพชรจีจ้า ไต่อันดับขึ้นมาได้แน่นอน และถ้าวันหนึ่งเราต้องมาเจอกันเอง หนูก็พร้อมค่ะ เพราะหนูเองก็อยากจะเป็นแชมป์ทั้ง 3 เส้น 3 กติกาของ ONE หนูก็ต้องรักษาแรงกิงของตัวเองอยู่แล้ว ไม่ว่ายังไงหนูก็ต้องรักษาตำแหน่งของหนูเอาไว้ค่ะ”แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้น “แสตมป์” คงต้องโฟกัสกับภารกิจตรงหน้าก่อน นั่นคือการขึ้นชิงแชมป์โลก ONE รุ่นอะตอมเวต เฉพาะกาล ในกติกา MMA กับ “ฮาม ซอ ฮี” นักสู้สาวมากประสบการณ์วัย 36 ปี จากเกาหลีใต้ ในศึก ONE Fight Night 14: แสตมป์ vs ซอ ฮี ที่จะถ่ายทอดสดจากสิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดียม ประเทศสิงคโปร์ ในช่วงเวลาไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับเวลา 07.00 น. ของวันเสาร์ที่ 30 ก.ย.66