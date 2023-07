"แสตมป์" นำทัพ ลุยศึกประวัติศาสตร์ฮีโร่หญิง ONE Fight Night 14 เสาร์ 30 ก.ย.66

วัน แชมเปียนชิพ เดินหน้าเสิร์ฟความสนุกเอาใจแฟนมวยทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง คราวนี้ถึงคิวประกาศศักดาของวงการศิลปะการต่อสู้หญิง ในศึก ONE Fight Night 14 โดยมีเข็มขัด 3 เส้น 3 กติกา เป็นเดิมพัน และจะมีการถ่ายทอดสดจากสิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดียม ประเทศสิงคโปร์ ในช่วงเวลาไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับเวลา 07.00 น. ของวันเสาร์ที่ 30 ก.ย.66คู่เอกของรายการ “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” นักสู้สาวแกร่งวัย 25 ปี ดีกรีแชมป์เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นอะตอมเวตหญิงและผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งของแรงกิงรุ่นนี้ เดินหน้าสานต่อความฝันของตัวเองในการเป็นแชมป์โลก 3 กติกา คนแรกในประวัติศาสตร์ โดยจะขึ้นชิงแชมป์โลก ONE รุ่นอะตอมเวต เฉพาะกาล (105-115 ป.) ในกติกาการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) พบกับ “ฮาม ซอ ฮี” นักสู้สาวมากประสบการณ์วัย 36 ปี จากเกาหลีใต้ ผู้รั้งอันดับสองของแรงกิง ที่คว้าชัยติดต่อกัน 3 ไฟต์รวด และยังไม่เคยปราชัยให้กับใครในสมรภูมิ ONEต่อเนื่องความมันทะลุจอกับศึกล้างตาชิงเข็มขัดระหว่าง “สมิลลา ซันเดลล์” สาวน้อยหน้าหวานวัยเพียง 18 ปี จากสวีเดน เจ้าของแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวตหญิง (115-125 ป.) ที่สร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์โลกอายุน้อยที่สุดใน ONE ได้ฤกษ์ป้องกันตำแหน่งครั้งแรกเผชิญหน้าคู่ปรับเก่าอย่าง “แจ็กกี บุนตัน” นักสู้สาวชาวมะกันที่ปั้นฟอร์มใหม่คว้าชัย 2 ไฟต์ติด หลังจากผิดหวังในการชิงบัลลังก์ครั้งแรกยังไม่หมดเพียงแค่นี้ แฟน ๆ จะได้พบกับ “แดเนียล เคลลี” ตัวแม่สวยสังหารของวงการปล้ำจับล็อก วัย 27 ปี จากสหรัฐอเมริกา ขึ้นดวลฝีมือกับ “เจสซา ข่าน” สาวน้อยวัย 21 ปีเชื้อสายอเมริกัน-กัมพูชา เจ้าของแชมป์โลกบราซิลเลียนยิวยิตสู (BJJ) รวมทั้งยังเป็นเจ้าของเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมส์และซีเกมส์มาแล้ว โดยทั้งคู่มีเป้าหมายเดียวกันในการชิงตำแหน่งแชมป์โลก ONE ปล้ำจับล็อก รุ่นอะตอมเวตหญิง (105-115 ป.) ที่ว่างอยู่นอกจากนี้แฟนมวยชาวไทยยังจะได้เป็นกำลังใจให้กับ “นัท วันเดอร์เกิร์ล จรูญศักดิ์” อีกหนึ่งนักสู้สาวแดนสยามที่ครั้งนี้ต้องเผชิญกับบทพิสูจน์สุดหิน โดยจะดวลเดือดกับ “ซง จิง หนาน” แชมป์โลก ONE รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) จากแดนมังกร ในกติกามวยแบบพิเศษ 3 ยก ๆ ละ 3 นาที สวมนวม 4 ออนซ์ และผู้แข่งขันสามารถชกได้อย่างเดียว ไม่อนุญาตให้ เตะ เข่า ศอก และให้คะแนนด้วยระบบคะแนนเต็ม 10 เหมือนอย่างกติกามวยไทยและคิกบ็อกซิ่ง ยกเว้นมีการน็อกเอาต์หรือทีเคโอแฟน ๆ สามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh