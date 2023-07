มวยไทยให้อะไรมากกว่าที่คิด “จ้าวเสือใหญ่-ขุนศึก” คว้าโควต้านักกีฬาเรียนปริญญาตรี

“จ้าวเสือใหญ่ ส.เดชะพันธ์” และ “ขุนศึก ส.เดชะพันธ์” สองขุนพลแนวหน้า แห่งค่ายส.เดชะพันธ์ เข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยใช้โควตาในฐานะนักกีฬามวยไทยเป็นตัวอย่างให้กับเหล่านักมวยอายุน้อยได้อย่างยอดเยี่ยม สำหรับ “จ้าวเสือใหญ่ ส.เดชะพันธ์” และ “ขุนศึก ส.เดชะพันธ์” สองนักชกดาวรุ่งพุ่งแรงแห่งค่ายส.เดชะพันธ์ ที่แม้จะชกมวยไทยเป็นอาชีพหลัก จนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศ แต่ก็ไม่ลืมว่าการศึกษาคือสิ่งสำคัญที่ละทิ้งไม่ได้ ด้วยการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ด้วยโควต้านักกีฬา และเป็นการตอกย้ำว่ากีฬามวยไทยคือใบเบิกทางสู่โอกาสที่ดีในชีวิตได้ในปัจจุบันทางด้านของหัวหน้าค่าย อย่าง "พ.ต.ท.สุรเชษฐ์ เดชะพันธ์" หรือที่เรียกขานกันทั่ววงการว่า “รองเชษฐ์” ก็ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Chet Dechapant เพื่อแสดงความขอบคุณทางคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุน “จ้าวเสือใหญ่” และ “ขุนศึก” ในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในฐานะโควต้านักกีฬา“กราบขอขอบพระคุณ “ดร.ดร๊าฟ ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง”, “อาจารย์เอก”, “คุณบอส” และ “ครูนัท” ในการสนับสนุนให้ “จ้าวเสือใหญ่” และ “ขุนศึก” ได้เข้าศึกษา โควต้านักกีฬา ของ ม.กรุงเทพธนบุรี มวยไทย ให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด”สำหรับ “จ้าวเสือใหญ่” วัย 21 ปี เปิดตัวในศึก ONE ลุมพินี ได้อย่างร้อนแรง ด้วยการเป็นคนแรกที่หาญกล้าปราบ “เพชรสุขุมวิท บอยบางนา” ไปได้แบบสุดช็อก ด้วยการชนะน็อกตั้งแต่ยกแรกในศึก ONE ลุมพินี 20 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิ.ย.ที่ผ่านมา จนเป็นเหตุให้บิ๊กบอส “ชาตรี” ต้องสั่งจ่ายโบนัส 3.5 แสนบาท เข้าบัญชีทันที พร้อมกลายมาเป็นดาวดังประจำรายการในปัจจุบันขณะที่ “ขุนศึก ส.เดชะพันธ์” จอมบู๊ดาวรุ่งวัย 19 ปี เข้าร่วมแข่งขันในศึก ONE ลุมพินี มาแล้ว 3 ไฟต์ สามารถเก็บชัยชนะไปได้ 2 ครั้งด้วยกัน และสามารถคว้าโบนัส 3.5 แสนบาทเข้าบัญชีได้ 1 ครั้ง จากไฟต์เปิดตัว ในศึก ONE ลุมพินี 5 เมื่อเดือนก.พ.ที่ผ่านมา ด้วยการเอาชนะน็อก “ยอดบัวงาม ลัคกี้บันเทิง” ไปได้อย่างหมดจดในยกที่สองสำหรับสัปดาห์ถัดไปในวันศุกร์ที่ 28 ก.ค. ONE ลุมพินี งดจัดการแข่งขัน และเตรียมพบกันครั้งต่อไปในศึก ONE ลุมพินี 27 วันศุกร์ที่ 4 ส.ค. นำโดยคู่เอกประจำรายการ ที่พร้อมการันตีความมันระดับห้าดาว ระหว่าง “ตะเภาแก้ว สิงห์มาวิน” ที่ขอหวนขึ้นสังเวียนครั้งที่สอง เพื่อพิสูจน์เลือดนักสู้ กับ จอมโหดแดนจิงโจ้ “ไทสัน แฮร์ริสัน” ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.)แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh