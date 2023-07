ไฟต์ในฝัน “ตะวันฉาย” เตรียมป้องบัลลังก์กับ “ซุปเปอร์บอน” ศึก ONE Fight Night 15

แฟนหมัดหมวยเตรียมกรี๊ดให้สนั่นเมื่อไฟต์ในฝันกำลังจะเป็นจริง โดย “ซ้ายดารา” ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยฯ แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (‪145-155‬ ป.) จะกลับมาทำหน้าที่รั้งบัลลังก์ครั้งที่สอง กับผู้ท้าชิง “ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน” อดีตราชันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเดียวกันที่ตั้งใจข้ามสายมาชิงเข็มขัดอีกเส้นประดับบารมีในศึก ONE Fight Night 15 ในวันเสาร์ที่ 7 ต.ค.66 ที่สนามมวยเวทีลุมพินีหลังจากมีกระแสเรียกร้องอย่างล้นหลามจากแฟนกีฬาชาวไทยที่อยากเห็นการประลองของสองยอดฝีมือที่ได้ชื่อว่าเก่งกาจที่สุดในสายของตัวเองในยุคนี้ ONE จึงอาสาจัดให้ตามคำขอ“ตะวันฉาย” แชมป์โลกซูเปอร์สตาร์ วัย 24 ปี ได้ทำหน้าที่ป้องกันตำแหน่งครั้งแรกกับผู้ท้าชิงจอมแกร่งจากตุรกี “จามาล ยูซูพอฟ” เมื่อเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่า “ตะวันฉาย” ฟาดแข้งซ้ายเจาะยางผู้ท้าชิงจนแข่งต่อไม่ได้ สามารถรั้งเข็มขัดสำเร็จในเวลาเพียง 49 วินาทีของยกแรกเท่านั้นโดยการกลับมาป้องบัลลังก์ครั้งที่สองและต้องเจอกับผู้ท้าชิงตัวพ่ออย่าง “ซุปเปอร์บอน” ที่เป็นเจ้าถิ่นรุ่นเฟเธอร์เวตมานาน แถมมีประสบการณ์ข้นคลั่ก ถือเป็นการพิสูจน์ฝีมือของเจ้าของฉายา “ซ้ายดารา” ว่าเขาจะแข็งแกร่งพอที่ครองบัลลังก์ต่อหรือไม่ฝ่ายอดีตราชันคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต “ซุปเปอร์บอน” แม้จะโฟกัสในเส้นทางคิกบ็อกซิ่งมาหลายปี แต่เขาก็ยังมีรายชื่อในฐานะผู้ท้าชิงอันดับ 1 ของแรงกิง ONE มวยไทยรุ่นนี้เช่นกัน เขาจึงไม่ปิดโอกาสตัวเองในการลงศึกครั้งนี้ และเจ้าตัวก็เคยออกมาประกาศเจตจำนงชัดเจนว่าสักวันจะข้ามมาล่าเข็มขัดมวยไทยเป็นเส้นที่สองด้วยหลังจากเสียตำแหน่งแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งให้กับ “ชิงกิซ อัลลาซอฟ” เมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา “ซุปเปอร์บอน” ก็กลับมากู้ศรัทธามหาชนอย่างงดงามด้วยการชนะน็อก “ไทฟุน ออสแคน” และกำลังรอคิวขึ้นทวงบัลลังก์คิกบ็อกซิ่งอีกครั้งเมื่อโอกาสเหมาะสม โดยในระหว่างรอ “ซุปเปอร์บอน” ก็ไม่ปฏิเสธทำตามความตั้งใจเมื่อโอกาสลอยมาตรงหน้าติดตามศึกหยุดโลกระหว่าง “ตะวันฉาย vs ซุปเปอร์บอน” ได้ในศึก ONE Fight Night 15 ที่จะวนกลับมาจัดที่เวทีลุมพินีอีกครั้ง โดยจะมีการถ่ายทอดสดในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 07.00 น.แฟน ๆ สามารถจองบัตรเข้าชมในสนามล่วงหน้าได้ที่ THAI TICKET MAJOR ติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh