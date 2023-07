ความมันรอระเบิด คลอดโผ 5 คู่เดือด Road to ONE Thailand ซีซัน 2 สัปดาห์แรก

เปิดโปรแกรม “Road to ONE Thailand” ซีซัน 2 รอบแรก ในวันเสาร์ที่ 29 ก.ค.นี้ พร้อมอัดความมันให้แฟน ๆ รับชมกันแบบจุใจสมการรอคอยศึก Road to ONE Thailand ซีซัน 2 รายการที่จะช่วยให้ความฝันของนักมวยไทยดาวรุ่ง ที่อยากก้าวขึ้นไปยืนบนเวทีระดับโลกกลายเป็นจริง ภายใต้การร่วมมือกันของ วัน แชมเปียนชิพ (ONE) และองค์กรชั้นนำ เทโร เอ็นเทอร์เทนเมนท์, ช่อง 7 HD และแฟร์เท็กซ์ไฟต์ โปรโมชัน พร้อมระเบิดความมันให้แฟนกีฬาทั่วประเทศรับชมกันอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่ 29 ก.ค.นี้สำหรับรายการ Road to ONE Thailand ซีซัน 2 จะทำการแข่งขันในรูปแบบทัวร์นาเมนต์มวยไทย จำนวนทั้งหมด 3 รุ่นน้ำหนัก ได้แก่ มวยไทยชาย 68 กก., มวยไทยชาย 58 กก. และมวยไทยหญิง 52 กก. โดยในแต่ละรุ่น จะมีนักมวยไทยเข้าแข่งขันจำนวน 8 คน โดยผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวของแต่ละรุ่นน้ำหนัก จะได้รางวัลใหญ่คือการเซ็นสัญญาเข้าเป็นนักกีฬาสังกัด ONE ที่มีมูลค่าสูงถึง 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเป็นเงินไทยราว 3.5 ล้านบาทโดยเมื่อวันเสาร์ที่ 22 ก.ค.ที่ผ่านมา ณ สนามมวยเวทีลุมพินี ได้มีการแถลงข่าวเปิดตัวนักกีฬา 24 ชีวิต ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันอย่างเป็นทางการ พร้อมจับฉลากประกบคู่ ซึ่งล่าสุดได้มีการเปิดเผยโปรแกรมการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศสัปดาห์แรกในวันเสาร์ที่ 29 ก.ค.นี้ ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้โปรแกรมการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศสัปดาห์แรกศึก Road To ONE Thailand ซีซัน 2มวยไทยชาย รุ่น 68 กก.อุซซาเอีย ที.ซี.มวยไทย (อุซเบกิสถาน) vs ชาฮู กีซาเรียน (อิหร่าน)นนทชัย จิตรเมืองนนท์ vs เพชรอุดม เกียรติอุดมมวยไทยชาย รุ่น 58 กก.กานต์ชัย จิตรเมืองนนท์ vs จอมพล ครูดามยิมส์มวยไทยหญิง รุ่น 53 กก.ป้อมเพชร เพชรแสงทอง vs ซินดี้ ที.เอฟ.ซี มวยไทยยิม (ฝรั่งเศส)ก้านแก้ว เพชรไพรัตน์ vs นางหงส์ เลี้ยงประเสริฐการแข่งขัน Road to ONE Thailand ซีซัน 2 เปิดสังเวียนไฟต์แรกในวันเสาร์ที่ 29 ก.ค.นี้ ณ สนามมวยเวทีลุมพินี โดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านรายการ “Fairtex Fight มวยมันพันธุ์ EXTREME” ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00-12.00 น. ทางช่อง 7HD กด 35แฟน ๆ สามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh