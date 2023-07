"มวยวัน" เตรียมเปิดตัว Road To ONE ซีซัน 2 ดันดาวรุ่งมวยไทยชิงสัญญามูลค่า 3.5 ล้านบาท

วัน แชมเปียนชิพ (ONE) ผนึกกำลังองค์กรยักษ์ใหญ่ เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์, ช่อง 7HD และแฟร์เท็กซ์ไฟต์ โปรโมชัน เดินหน้าโปรเจกต์ ROAD TO ONE THAILAND ซีซัน 2 เปิดเวทีสานฝันนักมวยไทยดาวรุ่งสู่เวทีระดับโลกในทัวร์นาเมนต์มวยไทย 3 รุ่น โดยผู้ชนะทัวร์นาเมนต์จะได้ทำสัญญาเป็นนักกีฬา ONE มูลค่า 3.5 ล้านบาท เริ่มเปิดสังเวียนไฟต์แรกในวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคมนี้ ณ สนามมวยเวทีลุมพินี ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดผ่านรายการ “Fairtex Fight มวยมันพันธุ์ EXTREME” ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00-12.00 น. ทางช่อง 7HD กด 35ONE ซึ่งเป็นองค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก และ แฟร์เท็กซ์ ไฟต์ โปรโมชัน ได้ร่วมมือกันจัดการแข่งขัน ROAD TO ONE THAILAND เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักมวยไทยรุ่นใหม่มีโอกาสพัฒนาศักยภาพอย่างสูงสุด และสามารถก้าวสู่เวทีระดับโลกโดยการแข่งขันจัดขึ้นในรูปแบบทัวร์นาเมนต์มวยไทย จำนวน 3 รุ่นน้ำหนัก ได้แก่ มวยไทยชาย 70 กก. มวยไทยชาย 61 กก. และมวยไทยหญิง 52 กก. ซี่งจะมีนักมวยไทยเข้าแข่งขันจำนวน 8 คนในแต่ละรุ่น และผู้ชนะคนสุดท้ายของแต่ละรุ่นน้ำหนัก จะได้เซ็นสัญญาเป็นนักกีฬา ONE มูลค่าสัญญาถึง 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเป็นเงินไทยราว 3.5 ล้านบาท"เปรม บุษราบวรวงษ์" กรรมการผู้จัดการ วัน แชมเปียนชิพ ประเทศไทย กล่าวว่า “ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกฝ่าย ทั้งช่อง 7HD เทโรฯ และ ONE รวมถึงแฟน ๆ มวยไทยที่ช่วยกันผลักดันให้โปรเจกต์ ROAD TO ONE THAILAND ซีซันแรกประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ทั้ง ยอดภูผา เด็ดดวงเล็ก และเซเลสต์ ผู้ชนะทั้ง 3 คนกำลังไปได้สวยบนเส้นทางระดับโลก นอกจากนี้ เรายังได้สร้างนักมวยเก่ง ๆ ขึ้นมาประดับวงการมวยอีกหลายคน เพื่อต่อยอดสู่เวทีระดับโลกอย่าง ONE ลุมพินี และ ONE พร้อมสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยต่อไป”“ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโปรเจกต์ ROAD TO ONE THAILAND ซีซัน 2 จะเป็นเวทีที่ให้โอกาสนักมวยไทยทุกคนได้ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และมีเวทีให้นักมวยได้โชว์ศักยภาพของตนโดยไม่มีเส้นสาย ไม่มีข้อจำกัดใด เราพร้อมสร้างดาวดวงใหม่ขึ้นมาประดับวงการมวยไทยและพัฒนาสู่ระดับโลกต่อไป”ทั้งนี้ ROAD TO ONE THAILAND ซีซัน 2 จะมีการแถลงข่าวและจับฉลากประกบคู่นักกีฬาทั้ง 24 คนใน 3 รุ่นน้ำหนักอย่างเป็นทางการ ในวันเสาร์ที่ 22 ก.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 11.45 น. – 12.30 น. ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) แฟนกีฬาสามารถติดตามการถ่ายทอดสดงานแถลงข่าวได้ทางช่อง 7 HD และรับชมไลฟ์การจับคู่การแข่งขันผ่านช่องทางแฟนเพจเฟซบุ๊กและยูทูบของ เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ และแฟร์เท็กซ์ไฟต์