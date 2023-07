ห่างหายมานาน “เสือคิม” รับตื่นเวที เผยเตรียมลดพิกัดชกรุ่นเล็กกว่า หลังประเดิมพ่าย ONE ลุมพินี

“เสือคิม สจ.โต้งปราจีน” ยอมรับห่างสังเวียนไปนาน ทำเอาตื่นเวที ถึงขั้นทำอะไรไม่ถูก ส่วนไฟต์ต่อไปเตรียมลดน้ำหนักขยับพิกัดลงมาชกรุ่นเล็กกว่าเดิม“เสือคิม สจ.โต้งปราจีน” อดีตแชมป์มวยไทย 7 สี, แชมป์ประเทศไทย และ แชมป์ลุมพินี 3 รุ่นน้ำหนัก ตัดสินใจหวนกลับมาขึ้นสังเวียนอีกครั้งในรอบเกือบ 4 ปี จากการตามกลับมาของบิ๊กบอส “ชาตรี” โดยประเดิมไฟต์แรกพบกับ “คิริลล์ โคมูทอฟ” จอมบู๊ชาวรัสเซีย ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 – 145 ป.) ศึก ONE ลุมพินี 26 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ก.ค.ที่ผ่านมาท่ามกลางแรงเชียร์จากผู้คนนับพันในสนามและนับล้านทั่วประเทศ แม้ “เสือคิม” จะพยายามสู้อย่างเต็มที่แล้ว แต่การเรื้อเวทีไปนานได้กลายเป็นอุปสรรคสำคัญ ที่ทำให้ “เสือร้ายจากเมืองจันท์” ตามเกมการชกของ “คิริลล์” ไม่ทันตั้งแต่ยกแรก ก่อนจะพลาดโดนหมัดฮุกซ้ายเข้าเต็มคาง ถึงขั้นต้องแพ้น็อกไปในช่วงต้นยกที่สองแม้จะประเดิมการกลับมาได้ไม่สวยงามอย่างที่หวังไว้ แต่แฟนกีฬาต่างก็ยังคงให้กำลังใจ “เสือคิม” ให้กลับมาสู้ต่อกันอย่างล้นหลาม ล่าสุดคุณ “เสือคิม” ได้ออกมาเปิดใจผ่านโซเชียลหลังจบศึกพร้อมเปรยถึงไฟต์ต่อไปว่าเตรียมจะขยับพิกัดลงมาต่อยในรุ่นที่เล็กกว่าเดิม เพื่อลดความเสียเปรียบจากการพบกับคู่ต่อสู้ที่ตัวใหญ่กว่า“ผมสู้แล้วครับ แต่มันตื่นเวที ไม่เชิงว่ากลัวเขานะครับ แต่มันงงไปหมด ไม่ได้ต่อยมานาน ไม่รู้ว่าต้องทำแบบไหน หลังจากนี้ต้องฟิตให้มากขึ้น และฝึกการป้องกันตัวให้ดีกว่าเดิม ส่วนไฟต์ต่อไปอาจจะลดลงมาต่อยในรุ่น 135 ป. ไม่ก็ 140 ป. ครับ”“ฝากติดตามไฟต์ต่อไปด้วยครับ พักร่างกายสักสิบวัน แล้วจะกลับมาเข้าค่ายซ้อมต่อ สู้แน่นอนครับ”สำหรับวันศุกร์ที่ 28 ก.ค.นี้ ONE ลุมพินี งดจัดการแข่งขัน และเตรียมพบกันครั้งต่อไปในศึก ONE ลุมพินี 27 วันศุกร์ที่ 4 ส.ค.66 นำโดยคู่เอกประจำรายการ ที่พร้อมการันตีความมันระดับห้าดาว ระหว่าง “ตะเภาแก้ว สิงห์มาวิน” ที่ขอหวนขึ้นสังเวียนครั้งที่สอง เพื่อพิสูจน์เลือดนักสู้ กับ จอมโหดแดนจิงโจ้ “ไทสัน แฮร์ริสัน” ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.)แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh