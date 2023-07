“เปรม” ปลื้มโปรเจค Road To ONE ดันมวยรากหญ้าสู่ระดับโลก ชิงสัญญาเงิน 3.5 ล้าน

ถือเป็นข่าวดีมากๆสำหรับนักมวยไทยเมื่อรายการมวยยอดฮิต “Fairtex Fight มวยมันพันธุ์ EXTREME” ที่ผลิตโดยเทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ ช่อง 7HD และแฟร์เท็กซ์ไฟต์ โปรโมชั่น จัด ROAD TO ONE THAILAND ซีซั่น 2 โดยร่วมกับ วัน แชมเปียนชิพ ( ONE ) พร้อมเปิดเวทีสานฝันให้นักมวยไทยดาวรุ่งได้ผงาดนบนเวทีระดับโลกอีกครั้ง กับทัวร์นาเมนต์มวยไทย 3 รุ่น เพื่อหาผู้ชนะและทำสัญญาเป็นนักกีฬา ONE ซึ่งมีรางวัลมูลค่ากว่า 3.5 ล้านบาท โดยจะเริ่มแมตซ์แรกในวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคมนี้ ณ สนามมวยเวทีลุมพินี โดยจะถ่ายทอดสดผ่านรายการ “Fairtex Fight มวยมันพันธุ์ EXTREME” ทุกวันเสาร์เวลา 10.00-12.00 น. ทางช่อง 7HD กด35โดย ONE ซึ่งเป็นองค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก กับ แฟร์เท็กซ์ ไฟต์ โปรโมชัน ได้ร่วมมือกันจัดการแข่งขัน ซึ่งถือเป็นการสร้างสรรค์รายการส่งเสริมนักสู้รุ่นใหม่ก้าวสู่เวทีระดับโลก ถือเป็นการเบิกทางให้นักสู้ดาวรุ่งไทยได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพอย่างสูงสุด กับการแข่งขันในรูปแบบทัวร์นาเมนต์มวยไทย จำนวน 3 รุ่นน้ำหนัก ได้แก่ มวยไทยชาย 68 กก., มวยไทยชาย 58 กก. และมวยไทยหญิง 53 กก. ซี่งจะมีนักมวยไทยเข้าแข่งขันจำนวน 8 คนในแต่ละรุ่น ซึ่งผู้ชนะคนสุดท้ายของแต่ละรุ่นน้ำหนัก จะได้เซ็นสัญญาเป็นนักกีฬา ONE อย่างเต็มตัว ด้วยมูลค่าสัญญาถึง 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเป็นเงินไทยราว 3.5 ล้านบาทด้าน "เปรม บุษราบวรวงษ์" CEO แฟร์เท็กซ์ ไฟต์ โปรโมชัน กล่าวว่า “ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายมากๆครับทั้งช่อง 7HD เทโรฯ และ ONE รวมถึงแฟนๆ มวยไทยที่ช่วยกันผลักดันให้โปรเจก ROAD TO ONE THAILAND ซีซั่นแรกประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ทั้งยอดภูผา เด็ดดวงเล็ก และเซเลสต์ ผู้ชนะทั้ง 3 คนกำลังไปได้สวยบนเส้นทางระดับโลกนอกจากนี้เรายังได้สร้างนักมวยเก่งๆขึ้นมาประดับวงการมวยอีกหลายคน เพื่อต่อยอดสู่เวทีระดับโลกอย่าง ONE ลุมพินี และ ONE แชมเปียนชิพ พร้อมสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยต่อไปผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโปรเจก ROAD TO ONE THAILAND ซีซั่น 2 จะเป็นเวทีที่ให้โอกาสนักมวยไทยทุกคนได้ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และมีเวทีให้นักมวยได้โชว์ศักยภาพของตนโดยไม่มีเส้นสาย ไม่มีข้อจำกัดใด เราพร้อมสร้างดาวดวงใหม่ขึ้นมาประดับวงการมวยไทยและมวยโลกเพื่อพัฒนาวงการมวยไทยต่อไป แฟนๆสามารถติดตามชมถ่ายทอดสดรายการ ROAD TO ONE THAILAND ซีซั่น 2 ได้ทุกวันเสาร์เวลา 10.00-12.00 น. ทางช่อง 7HD กด 35”