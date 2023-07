เจอมาแล้วทั้งคู่ “สิทธิชัย” วิเคราะห์ “ตะวันฉาย vs ดาวิต” ใครจะเป็นฝ่ายกำชัย

“สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง” พักหน้าที่นักมวย สวมบทกูรู วิเคราะห์รูปเกมพร้อมคาดการณ์ผลการแข่งขัน คู่ระหว่าง “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยฯ” พบกับ “ดาวิต คิเรีย” ในศึก ONE Fight Night 13 วันเสาร์ ที่ 5 ส.ค.นี้ศึก ONE Fight Night 13 ที่กำลังจะระเบิดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 5 ส.ค.นี้ ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) หนึ่งในไฮไลต์เด็ดประจำรายการที่แฟนกีฬาทั่วโลกให้ความสนใจอย่างล้นหลาม คือการกลับมาขึ้นสังเวียนอีกครั้งของ “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยฯ” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145 - 155 ป.) ที่ขอเปิดรับความท้าทายใหม่ ด้วยการข้ามสายมาลุยยุทธจักรคิกบ็อกซิ่ง พบกับ “ดาวิต คิเรีย” จอมเก๋าวัย 31 ปีจากจอร์เจีย ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวตทั้ง “ตะวันฉาย” และ “ดาวิต” ล้วนแต่เป็นสองสุดยอดนักชกในกติกาถนัดของตัวเอง ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายในการหานักกีฬาที่จะเคยแข่งขันกับทั้งคู่มาก่อน แต่ “สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง” สุดยอดนักชกมากประสบการณ์ชาวไทย เคยผ่านการปะทะและเอาชนะทั้งสองคนมาแล้ว ทำให้นักสู้เจ้าของฉายา “เจ้าหนูนักฆ่า” รายนี้ ทราบเป็นอย่างดีถึงสไตล์การชกของทั้งสองคนเพื่อเพิ่มความน่าสนใจยิ่งขึ้นก่อนการรับชม ทางเราจึงไม่รอช้าที่จะขอความเห็นจาก “สิทธิชัย” ถึงมุมมองของคู่นี้ พร้อมทั้งวิเคราะห์รูปเกม และคาดการณ์ถึงผลการแข่งขันของคู่ “ตะวันฉาย vs ดาวิต” ที่แฟน ๆ ทั่วโลกต่างให้ความสนใจกันในขณะนี้“ผมคิดว่าคู่นี้รูปเกมจะออกมาสนุกแน่นอนครับ เพราะว่า ดาวิต เขามาแบบตั้งใจมาก ๆ ถึงขั้นลงทุนเดินทางมาเก็บตัวซ้อมถึงค่ายผม เขาฝึกซ้อมหนักมากเพื่อเตรียมมาแก้ทาง ตะวันฉาย ผมคิดว่า ดาวิต จะเป็นฝ่ายเดินเข้าหา เพราะเขาเตรียมอาวุธระยะประชิดมา เขารู้ว่า ตะวันฉาย เล่นวงนอกดีกว่า และเขาจะไม่ยอมให้เกมตกเป็นของ ตะวันฉาย แน่นอน”“ส่วนคู่นี้จะจบน็อกหรือไม่ มันก็อยู่ที่จังหวะครับ อยู่ที่ว่า ตะวันฉาย เขาจะทำได้หรือเปล่า ส่วน ดาวิต เขาก็อึดถึกทนมาก ๆ และที่สำคัญนี่คือกติกาคิกบ็อกซิ่ง ซึ่ง ตะวันฉาย อาจจะชกยากนิดหนึ่ง ผิดกับ ดาวิต ที่ต่อยในกติกาคิกบ็อกซิ่ง มาโดยตลอด เขาถนัดกติกานี้มาก”หากต้องเลือกผู้ชนะเพียงหนึ่งคนในไฟต์นี้ “สิทธิชัย” ก็ขอเลือกทำตามหัวใจ ด้วยการเชียร์ไปที่รุ่นน้องร่วมชาติ อย่าง “ตะวันฉาย” พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าหาก “ตะวันฉาย” ไม่พลาดเข้าหลวม หรือไปยืนแลกหมัดกับ “ดาวิต” ก็จะเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะมาครองได้“ผมเชื่อว่าถ้า ตะวันฉาย ไม่พลาดโดนหมัดของ ดาวิต ผมก็คิดว่า ตะวันฉาย จะชนะ แต่ถ้าเลือกไปยืนรับหมัด ดาวิตก็มีสิทธ์ถึงขั้นแพ้ได้เลย ยังไงผมก็เชียร์คนไทยครับ ตามเชียร์น้อง ตะวันฉาย มาตลอดอยู่แล้ว แต่ทั้งนี้ก็อยู่ที่จังหวะ อยู่ที่เกมบนเวทีของทั้งคู่อีกทีครับ”แฟนกีฬาสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดศึก ONE Fight Night 13 เสาร์ที่ 5 ส.ค.66 ผ่านทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ) Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) เริ่มคู่แรกเวลา 07.00 น. และทางโทรทัศน์ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) รับสัญญาณถ่ายทอดสดเวลา 10.00 น. สามารถจองบัตรเข้าชมได้ที่ THAI TICKET MAJOR