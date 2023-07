เปิดที่มารอยสัก “Dream Chaser” นักล่าฝัน ของ “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม”

“ซ้ายดารา” ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยฯ แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) ขวัญใจชาวไทย ได้ออกมาเปิดเผยที่มาของรอยสักสุดเท่ที่เจ้าตัวตัดสินใจทำเป็นครั้งแรก ทำเอาแฟนกีฬาสาว ๆ ชาวไทยต้องหัวใจละลายถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักกีฬาที่หลงใหลในมนต์เสน่ห์ของรอยสัก สำหรับเจ้าของฉายา “ซ้ายดารา” เพราะล่าสุดเจ้าตัวได้ประทับตราบนเรือนร่างเป็นที่เรียบร้อย ภายหลังจากการคว้าชัยในไฟต์ล่าสุดที่ไล่หวดขาเอาชนะทีเคโอ “จามาล ยูซูพอฟ” ยอดฝีมือชาวตุรกี ไปเพียงแค่ยกแรก ป้องกันแชมป์โลก ONE ครั้งแรกไว้ได้อย่างสวยงาม ในศึก ONE Fight Night 7 เมื่อเดือน ก.พ. ที่ผ่านมาล่าสุด “ตะวันฉาย” ได้ออกมาเผยถึงความหมายที่มาของรอยสักสุดเท่บริเวณสีข้างลำตัวด้านขวา โดยสักเป็นอักษรภาษาอังกฤษว่า “Dream Chaser” แปลเป็นไทยว่า “นักล่าฝัน” ที่เจ้าตัวอยากสักไว้เตือนให้ระลึกถึงหัวจิตหัวใจความเป็นนักสู้ของตัวเองตั้งแต่วัยเยาว์จนกระทั่งประสบความสำเร็จกลายเป็นแชมป์โลก ONE ที่ถือว่าเก่งกาจที่สุดของรุ่นในปัจจุบัน โดย “ตะวันฉาย” เผยที่มาของรายสักนี้ว่า“รอยสักนี้ได้มาหลังจากชกชนะไฟต์ล่าสุดครับ โดยปกติแล้วผมเป็นคนที่ชอบศิลปะบนเรือนร่างมานานแล้ว แต่ก็ไม่มีโอกาสได้ตัดสินใจสัก ซึ่งสาเหตุที่สักข้อความนี้ก็เพราะส่วนตัวเป็นคนชอบใฝ่สูงและมีความฝัน ก็เลยอยากเป็นที่ผู้ไล่ล่าตามฝันของตัวเองให้สำเร็จครับ”สำหรับ “ตะวันฉาย” กำลังจะมีโปรแกรมประเดิมกติกาคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกใน ONE โดยจะพบกับ “ดาวิต คิเรีย” ในศึก ONE Fight Night 13 ซึ่งจะมีขึ้นในวันเสาร์ ที่ 5 ส.ค.นี้ ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยจะมีการถ่ายทอดสดในช่วงไพรม์อเมริกา เริ่มคู่แรกเวลา 07.00 น.