"ตะวันฉาย" ลั่น พร้อมเต็มที่รอปะทะ "ดาวิต" กติกา "คิก บ็อกซิ่ง" ศึก ONE Fight Night 13

“ซ้ายดารา” ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยฯ แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) ออกมาเผยถึงความรู้สึกก่อนเผชิญหน้า “ดาวิต คิเรีย” ยอดฝีมือจากจอร์เจีย ในการกลับมาชกกติกาคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกในรอบ 3 ปี ในศึก ONE FIGHT NIGHT 13: ชิงกิซ vs มารัต ที่จะถ่ายทอดสดในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกาจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ซึ่งตรงกับเวลา 07.00 น. ของวันเสาร์ที่ 5 ส.ค.66อันที่จริงแม้จะเป็นการเปิดซิงกติกาคิกบ็อกซิ่งกับ ONE แต่ “ตะวันฉาย” นั้นเคยผ่านประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์คิกบ็อกซิ่งรายการใหญ่ที่ประเทศจีนมาแล้วเมื่อ 3 ปีก่อน แต่ครั้งนั้น ด้วยความที่ยังไม่เจนจัดในกติกา เลยทำให้เจ้าของฉายา “ซ้ายดารา” ต้องตกเป็นฝ่ายปราชัยให้กับ “เจีย เอ้าฉี” นักชกจากแดนมังกร เมื่อวันที่ 11 ม.ค.63ความพ่ายแพ้ครั้งนั้นทำเอาเจ้าตัวผิดหวังฝังใจจำไม่เคยลืม มาวันนี้ “ตะวันฉาย” พร้อมที่จะกลับมาลุยในถนนสายที่ตัวเองเคยผิดพลาดอีกครั้ง โดยต้องเผชิญหน้ากับ “ดาวิต คิเรีย” ผู้ถูกขนานนามว่าเป็นนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งมากฝีมือและประสบการณ์ที่หาตัวจับยาก ด้วยดีกรีที่เคยกวาดแชมป์มาแล้วหลากหลายเวที ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ “ตะวันฉาย” รู้ดีว่าไฟต์นี้อาจจะเป็นงานยากไม่แพ้ครั้งไหน ๆ“ดาวิต เป็นคู่ชกที่มีประสบการณ์ด้านคิกบ็อกซิ่งมาอย่างยาวนานครับ และมีดีกรีเป็นถึงแชมป์ยุโรป ที่สำคัญเขามีอาวุธที่หนักมากครับ ไฟต์นี้ผมจะประมาทเขาไม่ได้เป็นอันขาดครับ” ตะวันฉาย กล่าวถึงคู่แข่งการที่ได้กลับมาชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งอีกครั้งในรอบ 3 ปี มิหนำซ้ำยังต้องประจันหน้ากับนักชกมากประสบการณ์อย่าง “ดาวิต” ทำให้ “ตะวันฉาย” ต้องเข้าค่ายซ้อมเป็นเวลานานกว่า 2 เดือนเต็ม พร้อมกับเปิดตำรับตำราศึกษาสไตล์คู่ชกของเขาอย่างละเอียดยิบเพื่อไขปริศนาจุดอ่อนที่ซ่อนเอาไว้แต่จนถึงตอนนี้ “ตะวันฉาย” ก็ยังไม่พบร่องรอยข้อด้อยของจอมดีเดือดจากจอร์เจียรายนี้ ซ้ำยังต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับพิษสงรอบด้านที่เจ้าตัวต้องคอยระมัดระวังสำหรับไฟต์นี้เป็นพิเศษ โดยเจ้าตัวฝึกซ้อมช่วงโค้งสุดท้ายที่ค่าย พีเค.แสนชัยฯ โดยมี “อ.ปุ๋ย” สุเทพ ณ นคร และ “เทรนเนอร์หวัง” สมหวัง มาทอง ติวเข้มวิชาหมัดมวยกันอย่างถึงเครื่อง“ไฟต์นี้ผมซ้อมมานานกว่า 2 เดือนครับ ศึกษาสไตล์ของเขามาอย่างละเอียด แต่ผมแทบมองไม่เห็นจุดอ่อนของเขาเลยแม้แต่น้อย เขาเป็นนักชกที่แข็งแกร่งมากครับ และที่สำคัญต้องระวังหมัดซึ่งเป็นจุดเด่นของเขาครับ” เจ้าของฉายาซ้ายดารา เผยถึงการฝึกซ้อมด้วยความที่ตัวเองห่างหายในกติกาคิกบ็อกซิ่งมาเป็นแรมปี ทำให้ “ตะวันฉาย” มองเกมออกว่ากำปั้นผู้มาเยือนจะต้องวางแผนใส่เกียร์เดินหน้าเข้าหาเขาอย่างสุดกำลัง แต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะเจ้าตัวก็พร้อมงัดอาวุธทั้งคลังแสงเพื่อเดินหน้าท้าแลกกับ “ดาวิต” ชนิดดับเครื่องชน และมั่นใจว่าการต่อสู้ไฟต์นี้จะจบลงแบบไม่ครบยกแน่นอน“ไฟต์นี้ผมรับประกันความมันแบบไม่ครบยกแน่นอนครับ ไม่เขาก็เราที่จะต้องเป็นฝ่ายโดนน็อก เพราะผมคิดว่าเขาจะต้องเดินเข้าหาผมแน่ ๆ ซึ่งผมก็จะงัดอาวุธทุกอย่างที่เตรียมมาเพื่อเข้าสู้ สำหรับไฟต์นี้ตัวผมเองก็พร้อมเดินหน้าชนเต็มที่ไม่มีหนีอยู่แล้วครับ”“ที่ผ่านมาผมเตรียมตัวซ้อมหนักมากครับ เตรียมทุกอย่างเลยครับ ต้องเรียนรู้กติกาว่าอะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ ขอแค่แม่นกติกา ผมว่าปรับเปลี่ยนไม่ยากครับ ตอนนี้ ก็มี อ.ปุ๋ย (สุเทพ ณ นคร) สอนหมัดให้เหมือนเดิม แล้วก็มาปรับการซ้อมคิกบ็อกซิ่งกับ พี่หวัง (เทรนเนอร์สมหวัง มาทอง) ครับ ส่วนสภาพร่างกายตอนนี้ 200 เปอร์เซ็นต์ พร้อมชกแล้วครับ” แชมป์โลกมวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ทิ้งท้าย