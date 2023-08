ได้ฤกษ์เปิดตัว "รุ่งราวี" เตรียมโชว์ฝีมือ ONE รายการใหญ่ไฟต์แรก 5 ส.ค.นี้

“รุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้อง” ตั้งเป้าเปิดตัวสุดปังในการชกรายการใหญ่ของ ONE ครั้งแรก หวังคว้าชัยเหนือ “นาวเซต ทรูจิลโล” จอมโหดจากสเปน เพื่อโอกาสท้าชิงบัลลังก์แชมป์โลกในอนาคต“รุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้อง” มวยฝีมือดีวัย 27 ปี จากจังหวัดอุบลราชธานี ถือเป็นอีกหนึ่งนักชกที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าชัย 2 ไฟต์ติดต่อกันในศึก ONE ลุมพินี จนได้รับโอกาสจากบิ๊กบอส “ชาตรี” มอบสัญญาลุยศึก ONE รายการใหญ่มูลค่า 3.5 ล้านบาทแต่กว่าที่ “รุ่งราวี” จะมาถึงจุดนี้ได้เขาต้องฝ่าฝันอุปสรรคมากมายและเกือบมีความคิดที่จะเลิกชกมวย จนกระทั่งได้โอกาสจากผู้ใหญ่ใจดีให้มาฝึกซ้อมที่ค่ายเกียรติภัทรพรรณ ด้วยความมุ่งมั่นทำให้เขาได้ขึ้นชกในศึกมวยรอบของเวทีอ้อมน้อย นับเป็นบันไดก้าวแรกที่ทำให้เขาได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของค่ายศิษย์สองพี่น้อง ที่เต็มไปด้วยเหล่ายอดฝีมือที่พร้อมจะขัดเกลาให้เขากลายเป็นมวยระดับแม่เหล็กได้ในอนาคตนับตั้งแต่ย้ายเข้ามาที่ค่ายศิษย์สองพี่น้อง “รุ่งราวี” ก็พัฒนาฝีมืออย่างรวดเร็ว จนอยู่ในระดับหัวแถวของวงการมวยไทย ด้วยรูปร่างหน่วยก้านที่ดี แถมมีอาวุธหมัดและศอกที่คมกริบ ทำให้เขาได้รับโอกาสลุยศึก ONE ลุมพินี ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าต้องปรับอะไรหลายอย่างแต่ก็ไม่เกินขีดความสามารถของยอดมวยจากแดนอีสานรายนี้“ตอนรู้ว่าจะชกได้ศึก ONE ลุมพินี ตอนนั้นต้องปรับตัวเยอะมากครับ เพราะมันต่างจากหลายรายการที่เคยชกมา เพราะที่นี่ใช้นวมเล็กต้องระวังตัวให้มากเป็นพิเศษเพราะถ้าเราโดนก็มีสิทธิ์พลาดพลั้งได้เหมือนกันครับ”สองไฟต์ที่ผ่านมาในศึก ONE ลุมพินี “รุ่งราวี” ได้ฉายฟอร์มให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาแฟนมวยทั่วโลก เริ่มด้วยการเปิดตัวเอาชนะ “มุสตาฟา แอล ตาครีติ” นักชกสายลุยจากอิรัก ในศึก ONE ลุมพินี 3 เมื่อ 3 ก.พ. ก่อนตอกย้ำฟอร์มอันร้อนแรงด้วยการเดินหน้าคว้าชัยต่อเนื่องเหนือ “วลาดิเมียร์ กาบอฟ” จอมโหดจากแดนหมีขาวรัสเซีย ในศึก ONE ลุมพินี 15 เมื่อ 5 พ.ค.ที่ผ่านมา จนได้รับสัญญาลุยศึก ONE รายการใหญ่มูลค่า 3.5 ล้านบาท จากบิ๊กบอส “ชาตรี”ในวันเสาร์ที่ 5 ส.ค.นี้ “รุ่งราวี” ต้องเผชิญหน้ากับ “นาวเซต ทรูจิลโล” อีกหนึ่งยอดฝีมือจากสเปน ที่พกดีกรีความร้อนแรง การันตีด้วยเข็มขัดแชมป์ที่ได้มาจากหลากหลายสังเวียน แต่ถึงกระนั้นก็ไม่ได้ทำให้ “รุ่งราวี” เกรงศักดิ์ศรีแต่อย่างใด เพราะเจ้าตัวก็พร้อมงัดอาวุธเด็ดหวังคว้าชัยจากนักชกแดนกระทิงดุรายนี้ โดยมีเป้าหมายในการไต่อันดับขึ้นท้าชิงบัลลังก์แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นไลต์เวต (155-170 ป.) จากราชันคนปัจจุบันอย่าง “รีเกียน เออร์เซล” ในอนาคต“ผมศึกษาการชกของเขามาเป็นอย่างดี อาวุธที่น่ากลัวของเขาคือหมัดครับ แต่ผมก็ได้เตรียมไม้เด็ดที่จะแก้ทางเขาไว้แล้วครับโดยเฉพาะการฟันศอก ซึ่งผมมั่นใจว่าจะคว้าชัยในไฟต์นี้ให้ได้ เพื่อโอกาสก้าวขึ้นชิงแชมป์โลกในไฟต์ต่อไปครับ”สำหรับ “รุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้อง” และ “นาวเซต ทรูจิลโล” จะมาปรากฏตัวครั้งแรกในฐานะนักกีฬา ONE ร่วมรายการเดียวกันกับ “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยฯ” ที่ประเดิมชกคิกบ็อกซิ่งไฟต์แรกใน ONE กับ “ดาวิต คิเรีย” และอีกหนึ่งนักชกสาวไทย “แอนนา ซุปเปอร์เกิร์ล” จะเผชิญหน้ากับ “ลารา เฟอร์นานเดซ” โดยมีคู่เอก “ชิงกิซ อัลลาซอฟ” ป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต กับ “มารัต กริกอเรียน”แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 07.00 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 10.00 น.