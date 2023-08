"ตะวันฉาย" มั่นใจมาเต็มเวตพร้อมชน "ซุปเปอร์บอน" ป้องเข็มขัดมวยไทย

“ซ้ายดารา” ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยฯ แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) มีคิวชกอย่างต่อเนื่อง โดยไฟต์ต่อไปจะขึ้นป้องกันบัลลังก์ครั้งที่ 2 พบกับ “ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน” อดีตราชันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเดียวกัน ในศึก ONE Fight Night 15 ในวันเสาร์ที่ 7 ต.ค.66 ที่สนามมวยเวทีลุมพินีหลังจากประเดิมคิกบ็อกซิ่งไฟต์แรกใน ONE ได้อย่างสวยหรูสำหรับ “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยฯ” ด้วยการหวดแข้งซ้ายแบบจัดหนักจัดเต็มใส่ “ดาวิต คิเรีย” จอมเก๋าจากจอร์เจีย จนบาดเจ็บที่แขนชกต่อไม่ไหว เมื่อ 5 ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งหลังจากไฟต์นี้ “ตะวันฉาย” ก็จะได้หวนกลับมาป้องบัลลังก์มวยไทยอีกครั้ง ด้วยการเผชิญหน้ากับ “ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน” ดีกรีผู้ท้าชิงอันดับ 1 ของแรงกิงรุ่นนี้การชกครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งไฟต์ที่แฟนกีฬาชาวไทยให้ความสนใจกันอย่างล้นหลามและอยากเห็นการประลองของทั้งคู่มานับตั้งแต่ “ตะวันฉาย” ยังไม่ได้ขึ้นมาชกในพิกัดเฟเธอร์เวตแบบเต็มตัว งานนี้ทันทีที่รู้ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับ “ซุปเปอร์บอน” เจ้าตัวก็ตอบรับอย่างไม่ลังเลใจ เพราะนี่ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมของทั้งคู่ที่จะได้เผชิญหน้ากันตามคำเรียกร้องของแฟนๆ โดย “ซ้ายดารา” ก็พร้อมวางแผนการฟิตซ้อมในหัวมาอย่างถี่ถ้วน และพกความมั่นใจมาแบบเต็มเวตเพื่อพิสูจน์ตัวเองในครั้งนี้ ประกาศลั่นว่าพร้อมชนกับคู่ต่อสู้ทุกรายในรูปแบบมวยไทยที่ถนัด“ตอนนี้ผมขึ้นมาชกรุ่นนี้แบบเต็มเวตแล้ว และผมก็เป็นแชมป์โลก พี่เขาก็ทาบทามผมมานานแล้ว เมื่อบอส “ชาตรี” เสนอมาผมก็ตอบรับทันทีเลย ที่สำคัญไฟต์นี้ผมวางแผนการซ้อมในอนาคตมาตั้งแต่ก่อนชกกับ “ดาวิต คิเรีย” เสียด้วยซ้ำ ซึ่งมวยไทยมันเป็นทางของผมอยู่แล้วครับ ผมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกคนครับ”“ตะวันฉาย” ยอมรับว่าการขึ้นสังเวียนในครั้งนี้ไม่ใช่งานง่าย เพราะเจ้าตัวรู้ถึงสรรพคุณของ “ซุปเปอร์บอน” เป็นอย่างดี เพราะเป็นอีกหนึ่งยอดฝีมือที่คนทั่วโลกให้การยอมรับ แต่ถึงกระนั้นเขาก็กระหายที่อยากจะพิสูจน์ฝีมือตัวเองกับอดีตราชันคิกบ็อกซิ่งผู้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไอดอลของเขาบนสังเวียน“ในสายตาของผมยอมรับว่าพี่เขาเก่งในระดับต้น ๆ ของโลก ซึ่งพี่เขาเป็นไอดอลอีกคนของผมในเรื่องการฟิตซ้อมครับ ตอนนี้ผมกระหายที่จะขึ้นชกไฟต์นี้แล้ว ผมอยากจะพิสูจน์ตัวเองว่าผมจะสามารถสู้กับนักชกระดับโลกได้ดีแค่ไหน ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้ชกกับพี่เขาครับ”ติดตามไฟต์หยุดโลกระหว่าง “ตะวันฉาย vs ซุปเปอร์บอน” ได้ในศึก ONE Fight Night 15 ที่จะวนกลับมาจัดที่เวทีลุมพินีอีกครั้ง โดยจะมีการถ่ายทอดสดในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 07.00 น. เสาร์ที่ 7 ต.ค.66