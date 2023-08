"ตะวันฉาย" เตะคู่แข่งแขนเดี้ยง "ชิงกิซ" ป้องแชมป์โลกคิก บ็อกซิ่ง ONE Fight Night 13

จบลงไปอย่างลุ้นระทึกทุกวินาที สำหรับศึก ONE Fight Night 13 ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยสามนักกีฬาตัวแทนจากประเทศไทย "ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยฯ" ราชันมวยไทยที่ข้ามสายมาชิมลางคิกบ็อกซิ่ง “แอนนา ซุปเปอร์เกิร์ล จรูญศักดิ์” สาวน้อยมวยไทยที่ผันตัวมาชกคิกบ็อกซิ่งอย่างเต็มตัว รวมถึงน้องใหม่ “รุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้อง” แท็กทีมเข้าวินในอีเวนต์นี้คู่เอกของรายการ “ชิงกิซ อัลลาซอฟ” ราชันคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145 – 155 ป.) ทำหน้าที่รั้งบัลลังก์เป็นครั้งแรก โดยโคจรมาเปิดศึกภาคสามกับอริเก่า “มารัต กริกอเรียน” ผู้ท้าชิงอันดับสองของแรงกิงหลังระฆังยกแรกดัง "ชิงกิซ" อาศัยความไวไม่ยอมหยุดเป็นเป้านิ่ง ออกอาวุธเป็นชุดทั้งหมัด แข้ง เข่า ทำคะแนนจะแจ้งกว่า ด้าน "มารัต" ตั้งรับไม่ประมาท รอจังหวะสวนกลับเน้น ๆ ก่อนจะเร่งเครื่องตีตื้นในยกสุดท้ายแต่ไม่ทันกาล ครบ 5 ยก กรรมการชูมือให้ "ชิงกิซ" ชนะคะแนนเอกฉันท์ รั้งเข็มขัดครั้งแรกได้สำเร็จคู่รอง แชมป์โลก ONE ปล้ำจับล็อก รุ่นฟลายเวต (125 – 135 ป.) “ไมกี มูซูเมกี” ป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกครั้งที่สาม ปะทะ “จาร์เร็ด บรูกส์” เจ้าของบัลลังก์รุ่นสตรอว์เวต (115 – 125 ป.) กติกาการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) ที่อาจหาญข้ามรุ่น ข้ามสายมาท้าชิงภาพรวมของการแข่งขัน "ไมกี" เป็นฝ่ายคุมเกมและโจมตีต่อเนื่อง แม้ "จาร์เร็ด" จะพยายามป้องกันตัวแก้เกมเอาตัวรอดมาได้จนถึงช่วงท้ายยก แต่สุดท้าย "ไมกี" ได้จังหวะล็อกแขนจัดซับมิชชันในนาทีที่ 7:30 ของการแข่งขัน 1 ยก 10 นาที ป้องกันเข็มขัดสำเร็จเป็นครั้งที่สาม พร้อมรับโบนัสจากบิ๊กบอส "ชาตรี ศิษย์ยอดธง" 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.7 ล้านบาท)ทางด้านนักชกขวัญใจชาวไทย "ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยฯ" แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) ข้ามสายกรุยทางคิกบ็อกซิ่งเป็นครั้งแรกใน ONE พบกับ "ดาวิต คิเรีย" จากจอร์เจียเปิดฉากมา “ตะวันฉาย" ทักทายด้วยการสาดแข้งซ้าย ด้าน "ดาวิต" โชว์สเต็ปฟุตเวิร์กพร้อมออกหมัดเข้ากดดันนักชกไทย เข้ายกสองทั้งคู่ยืนซดกันกลางเวทีอย่างดุเดือด เริ่มยกสามไม่ทันไร "ตะวันฉาย" แจกแข้งซ้ายฟาดแขน "ดาวิต" สุดแรงเกิดเล่นเอาแขนห้อย จนกรรมการต้องยุติการแข่งขันเพื่อความปลอดภัย และชูมือให้ “ตะวันฉาย” ชนะทีเคโอไปในนาทีที่ 0:29 ของยกสาม พร้อมหยิบสดโบนัสจากบิ๊กบอส "ชาตรี" 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.7 ล้านบาท)ขณะที่สาวน้อยมวยไทย “แอนนา ซุปเปอร์เกิร์ล จรูญศักดิ์” หันมาชกคิกบ็อกซิ่งเต็มตัว ประจันหน้า “ลารา เฟอร์นานเดซ” จากสเปน ในพิกัดแคตช์เวต 118 ป.หลังแลกหมัดแข้งกันพอหอมปากหอมคอในยกแรก “ซุปเปอร์เกิร์ล” เริ่มเร่งเดินเข้าหาคู่แข่งไล่แทงเข่าอาวุธถนัดสลับหมัดเข้าเป้าจะแจ้ง เข้าสู่โมเมนต์เดือดในยกสาม ทั้งสองปักหลักซัดแหลกกลางเวทีแบบสุดมัน จบเกมเป็นฝ่าย "ซุปเปอร์เกิร์ล" ที่อาศัยความไวและการออกอาวุธเข้าเป้าแม่นยำกว่าเอาชนะไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ แจ้งเกิดในกติกาคิกบ็อกซิ่งสมใจร่วมด้วยน้องใหม่แกะกล่อง “รุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้อง” เปิดตัวบนสังเวียน ONE ปะทะ “นาวเซต ทรูจิลโล” ในกติกามวยไทย แคตช์เวต 174 ป.เริ่มเกม “รุ่งราวี” มาด้วยความมั่นใจเดินบดส่งหมัดชวนทะเลาะ ก่อนจะงัดแข้งซ้ายโจมตีคู่ต่อสู้ไม่หยุดหย่อน ฝ่าย “นาวเซต” ก็ดักรอจังหวะสวนด้วยศอกขวาเป็นระยะ โดยภาพรวม 3 ยก นักชกน้องใหม่จากไทยเป็นฝ่ายคุมเกมและออกอาวุธได้จะแจ้งกว่า เป็นฝ่ายชนะไปด้วยคะแนนเอกฉันท์เปิดตัวได้อย่างสวยหรูในฐานะนักกีฬา ONEนอกจากนี้ ยังมีนักกีฬาฟอร์มจัดที่รับโบนัสคนละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐไปอีก 3 คน ได้แก่ อูมาร์ คาน, ไท รูโทโล และ เอ็งค์ ออร์กิล สรุปอีเวนต์นี้มีนักกีฬารวม 5 คน ทุบโบนัสแตกกระจายเกือบ 9 ล้านบาทสรุปผลการแข่งขันทุกคู่- คู่เอก ชิงกิซ อัลลาซอฟ ชนะคะแนนเอกฉันท์ มารัต กริกอเรียน (ชิงแชมป์โลก คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)- คู่รอง ไมกี มูซูเมกี ชนะซับมิชชัน จาร์เร็ด บรูกส์ นาทีที่ 7:30 (ชิงแชมป์โลก ปล้ำจับล็อก รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)- ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยฯ ชนะทีเคโอ ดาวิต คิเรีย นาทีที่ 0:29 ของยกสาม (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)- จอห์น ลินีเคอร์ ชนะทีเคโอ คิม แจ วุง นาทีที่ 4:56 ของยกสาม (การต่อสู้แบบผสมผสาน แคตช์เวต 151 ป.)- แอนนา ซุปเปอร์เกิร์ล จรูญศักดิ์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ ลารา เฟอร์นานเดซ (คิกบ็อกซิ่ง แคตช์เวต 118 ป.)- อูมาร์ คาน ชนะคะแนนเอกฉันท์ มาร์คัส “บูเชชา” อัลเมดา (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นเฮฟวีเวต 225-265 ป.)- อีเลียส มาห์มูดี ชนะทีเคโอ เอ็ดการ์ ทาบาเรส นาทีที่ 1:38 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 135.25 ป.)- ไท รูโทโล ชนะซับมิชชัน ดากี อาร์สลานาลิเอฟ ในนาทีที่ 2:39 (ปล้ำจับล็อก แคตช์เวต 180 ป.)- รุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้อง ชนะคะแนนเอกฉันท์ นาวเซต ทรูจิลโล (มวยไทย แคตช์เวต 174 ป.)- เอ็งค์ ออร์กิล ชนะซับมิชชัน จันโล มาร์ค ซานเกียว ในนาทีที่ 2:53 ของยกสอง (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)