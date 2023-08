“ไมกี มูซูเมกี” ปะทะเดือดไม่จำกัดน้ำหนัก “ชินยะ อาโอกิ” ศึก ONE Fight Night 15

“ไมกี มูซูเมกี” แชมป์โลก ONE ปล้ำจับล็อก รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) เตรียมพบกับความท้าทายครั้งใหญ่ในชีวิตด้วยการเผชิญหน้า “ชินยะ อาโอกิ” อดีตแชมป์โลก ONE รุ่นไลต์เวต MMA (155-170 ป.) ในการแข่งขันปล้ำจับล็อก ไม่จำกัดน้ำหนัก ศึก ONE Fight Night 15 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงเวลาไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับเวลา 07.00 น. ของวันเสาร์ที่ 7 ต.ค.66 โดยสองหนุ่มเนิร์ดพร้อมระเบิดความมันผ่านทักษะการจับล็อกขั้นเทพ“ไมกี” ราชันหนุ่มเนิร์ดวัย 27 ปี กำลังเป็นที่จับตามองเป็นอย่างมากในวงการปล้ำจับล็อก ด้วยผลงานที่ไร้ความปราชัยบนสังเวียน ONE ตลอด 5 ไฟต์นับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อปีช่วงกลางปีที่แล้ว และยังเป็นการซับมิชชันคู่แข่งได้ถึง 3 ครั้ง โดยเฉพาะผลงานล่าสุดที่โชว์ท่าล็อกแขนอาร์มบาร์ (Arm bar) เล่นเอา “จาร์เร็ด บรูกส์” แชมป์โลก ONE สตรอว์เวต กติกาการต่อสู้แบบผสมผสาน MMA (115 – 125 ป.) ที่ขอข้ามสายขึ้นมาท้าชิง ยังต้องยอมจำนนให้กับทักษะอันร้ายกาจและไร้เทียมทานนี้แม้หนุ่มเนิร์ดจากสหรัฐอเมริกาจะถูกยกย่องให้เป็นขาล็อกที่เก่งที่สุดเมื่อเทียบปอนด์ต่อปอนด์อยู่แล้ว แต่หากไฟต์นี้เขาสามารถจัดการจอมซับมิชชันระดับตำนานอย่าง “ชินยะ” ได้อยู่หมัด ชื่อของเขาจะถูกจารึกในประวัติศาสตร์หน้าใหม่แห่งวงการปล้ำจับล็อกอย่างสมบูรณ์แบบด้าน “ชินยะ อาโอกิ” อดีตแชมป์โลก ONE รุ่นไลต์เวต (155 – 170 ป.) ในกติกา MMA วัย 40 ปี จากแดนอาทิตย์อุทัย เป็นอีกหนึ่งยอดฝีมือที่ช่ำชองในทักษะท่านอน เพราะตลอดการต่อสู้บนสังเวียนเดือดเกือบ 60 ไฟต์ เขาจัดการซับมิชชันคู่ชกไปแล้วถึง 30 ครั้ง แถมยังผ่านยอดฝีมือระดับเวิลด์คลาสมานับไม่ถ้วนทั้ง มารัต กาฟูรอฟ, เอดูอาร์ด โฟลายัง , คริสเตียน ลี ราชันรุ่นไลต์เวตจากสิงคโปร์ และอีกมากมายไม่เพียงแต่ผลงานขั้นเทพในสาย MMA เท่านั้น จอมล็อกเลือดซามูไรรายนี้ยังเคยมีประสบการณ์บนเวทีปล้ำจับล็อกมาแล้วอย่างโชกโชน รวมถึงซูเปอร์ไฟต์ปล้ำจับล็อกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ ONE ที่จัดขึ้นเมื่อปี 2560 แต่ครั้งนั้นเขาเป็นฝ่ายปราชัยให้กับ “แกรี โทนอน” ยอดฝีมือแดนมะกันไปแบบสุดมันอย่างไรก็ตาม การเผชิญหน้ากันระหว่าง “ไมกี” และ “ชินยะ” แม้จะเป็นการดวลในพิกัดน้ำหนักที่ต่างกันร่วม 30 ปอนด์ แต่บนเวทีอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ และเหนือสิ่งอื่นใดไฟต์นี้ แฟนมวยทั่วโลกจะได้เห็นทักษะการจับล็อกระดับปรมาจารย์แห่งวงการที่วัดกันด้วยมันสมองและสองมือ เรียกได้ว่าคุ้มค่าต่อการรับชมอย่างแน่นอนนอกจากนี้ในศึก ONE Fight Night 15 แฟนมวยชาวไทยยังจะได้เต็มอิ่มกับ “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยฯ” ป้องกันชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145 – 155 ป.) ปะทะ ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน” เป็นคู่เอกของรายการอีกด้วยแฟน ๆ สามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR และติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เว็บไซต์ ONEFC.com เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และอินสตาแกรม ONEChampTh