กลับมาไต่บัลลังก์ “สินสมุทร” ได้คิวดวล “ดีมิทรี” ศึก ONE Fight Night 14

สองอดีตผู้ท้าชิงบัลลังก์แชมป์โลก “อควาแมน” สินสมุทร กลิ่นมี ยอดฝีมือขวัญใจชาวไทย และ “ดีมิทรี เมนชิคอฟ” นักสู้จอมหมัดหนักจากรัสเซีย มีคิวเผชิญหน้ากันเพื่อแย่งชิงโอกาสในการกลับมาชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นไลต์เวต (155-175 ป.) อีกครั้ง ในศึก ONE Fight Night 14 ที่จะถ่ายทอดสดจากสิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดียม ประเทศสิงคโปร์ ในช่วงเวลาไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับเวลา 07.00 น. ของวันเสาร์ที่ 30 ก.ย.66หลังจากอกหักซ้ำซ้อนจากการชิงเข็มขัดกับแชมป์โลกสองรุ่นชาวซูรินาม “รีเกียน เออร์เซล” ไปถึงสองไฟต์ เจ้าของฉายา “อควาแมนแดนสยาม” ยอดฝีมือวัย 27 ปี กลับมาเคาะสนิมบนสังเวียนได้อย่างสวยงาม ด้วยการสับศอกใส่ “วิคเตอร์ เทกเซรา” จอมลีลาจากบราซิล ชนิดหน้าตาแตกจนแพทย์สนามต้องสั่งยุติการชกลงไปในยกที่สองเมื่อ 7 ก.ค.ที่ผ่านมา ถือเป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่และเรียกความมั่นใจกลับมาได้หลายขีดโดย “สินสมุทร” ได้ฤกษ์กลับคืนสังเวียนในรายการใหญ่อีกครั้งเพื่อประจันหน้ากับ “ดีมิทรี เมนชิคอฟ” ผู้ที่เคยประมือกับ “รีเกียน” ในฐานะผู้ท้าชิงบัลลังก์เช่นกัน แต่ฝ่ายหลังก็มีจุดจบที่ถูกน็อกมาไม่ต่างกับ “สินสมุทร” ในไฟต์ล่าสุด ทั้งสองคนจึงโคจรมาเจอกันเพื่อวัดฝีมือและลุ้นชิงโอกาสได้รีแมตช์ชิงเข็มขัดรุ่นนี้อีกครั้งกับคู่ปรับหน้าเดิมของทั้งคู่สำหรับ “ดีมิทรี เมนชิคอฟ” มวยกำปั้นหนักจากรัสเซีย ผ่านสังเวียนระดับเวิลด์คลาสมาแล้วทั่วยุโรป และด้วยสถิติการชกที่ไร้พ่ายมาอย่างยาวนานถึง 5 ปี ทำให้เพียงไฟต์แรกที่ประเดิมในศึก ONE เจ้าตัวนั้นก็ได้โอกาสชิงแชมป์โลกมวยไทย จากเอว “รีเกียน” ทันที เมื่อ 10 มิ.ย.ที่ผ่านมา แต่ด้วยความที่ตื่นสังเวียน ทำให้จอมโหดจากแดนหมีขาวรายนี้โดนเล่นงานอย่างไม่ทันตั้งตัว ก่อนพลาดท่าโดนฮุกซ้ายตูมเดียวพ่ายน็อกไปด้วยเวลาเพียง 46 วินาที ของยกแรกเท่านั้น เขาจึงมุ่งมั่นกลับมาแก้มือในครั้งนี้การเผชิญหน้ากันระหว่าง “สินสมุทร” และ “ดีมิทรี” ในครั้งนี้ จอมดีเดือดทั้งสองต่างก็รู้ดีว่าชัยชนะที่ได้มาจะเป็นการจุดประกายโอกาสที่จะได้กลับเข้าสู่เส้นทางในการชิงบัลลังก์จากราชันสองเข็มขัดอย่าง “รีเกียน” อีกครั้งแฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมศึก ONE Fight Night 14 ในสนามผ่านทาง TICKETMASTER และติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh