"ONE ลุมพินี" เบอร์หนึ่งรายการศิลปะการต่อสู้ เรตติ้งกระฉูด พลิกโฉมอุตสาหกรรมมวยไทยสู่ระดับโลก

ONE Championship (วัน แชมเปียนชิพ) อันเป็นที่รู้จักในฐานะองค์กรสื่อกีฬาระดับโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย เป็นหนึ่งในผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์รายใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิก มีผลิตภัณฑ์ได้แก่ ONE ผู้นำการจัดแข่งขันศิลปะการต่อสู้ที่มีความหลากหลาย ทั้ง MMA, มวยไทย, คิกบ็อกซิ่ง และปล้ำจับล็อก, ONE Esports ผู้นำการจัดแข่งขัน Esports ระดับโลก และ ONE Studios ผู้สร้างสรรค์รายการ S1, The Apprentice: ONE Championship Edition ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกล่าสุด ONE ได้จัดการแข่งขันศึก ONE ลุมพินี ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 และได้รับการตอบรับจากผู้ชมอย่างล้นหลาม สร้างความสำเร็จในฐานะรายการศิลปะการต่อสู้ในประเทศไทย ยืนยันด้วยเรตติงและยอดผู้ชมทางทีวีเป็นอันดับ 1 ต่อเนื่องทุกสัปดาห์ พร้อมชูความเป็น Sport Entertainment ระดับโลก เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ผลักดันมวยไทยสู่สากลอย่างแท้จริงคุณปลาย จิติณัฐ อัษฎามงคล ประธาน วัน แชมเปียนชิพ ประเทศไทย กล่าวว่า “วัน แชมเปียนชิพ ในฐานะองค์กรสื่อกีฬาระดับโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย ปัจจุบันมีผู้ติดตามมากกว่า 75 ล้านแอ็กเคานต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย โดยที่ผ่านมา ONE มียอดการเข้าถึง (Reach) ทางทีวีติดท็อป 5 ในกลุ่มองค์กรกีฬาที่ใหญ่ที่สุดของโลก และยอดรับชมวิดีโอทางโซเชียลมีเดียเป็นอันดับ 2 ของโลกONE มุ่งมั่นที่จะเชิดชูวัฒนธรรมทางศิลปะการต่อสู้อันมีเอกลักษณ์โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็น MMA, มวยไทย, คิกบ็อกซิ่ง และ ปล้ำจับล็อก ผ่านการจัดการแข่งขันที่ได้มาตรฐานระดับโลกทั้งการคัดเลือกนักกีฬา กรรมการ ระบบการตัดสิน การดูแลทางการแพทย์ ฯลฯ ตลอดจนโปรดักชันสุดยิ่งใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยมีการถ่ายทอดสดไปกว่า 180 ประเทศทั่วโลก ด้วยการจับมือกับพันธมิตรรายใหญ่ที่เป็นผู้นำแพลตฟอร์มสตรีมมิงและมีจำนวนสมาชิก 7 อันดับแรกของโลก อันได้แก่ Prime Video, Tencent, iQIYI, Abema, beIn Sports, Hotstar และ Globoplay ซึ่งคิดเป็นฐานสมาชิกทั่วโลกถึง 650 ล้านแอ็กเคานต์เราได้นำมาตรฐานระดับโลกมาใช้ในการจัดแข่งขัน ONE ลุมพินี ที่ประเทศไทย ตั้งแต่ไฟต์แรกเมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 โดยได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลาม มีผู้ชมทุกเพศ ทุกวัย ศิลปิน เซเลบริตี เข้าชมการแข่งขันเต็มทุกที่นั่งทุกสัปดาห์ สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่แก่วงการกีฬาต่อสู้เมืองไทย มีเรตติงผู้รับชมการถ่ายทอดสดทางทีวีช่อง 7HD สูงเป็นอันดับ 1 ช่วงเวลาซูเปอร์ไพร์มไทม์อย่างต่อเนื่อง ยืนยันด้วยเรตติงสูงสุด 5.8 และยอดผู้ชมเฉลี่ยถึง 13.6 ล้านคนต่อวัน เป็นข้อมูลที่สนับสนุนให้เห็นว่า ONE คือเบอร์หนึ่งผู้จัดการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ในเมืองไทยอย่างแท้จริงจุดเด่นของ ONE คือการเป็น Sport Entertainment ที่มีความเป็นสากล นำเสนอศิลปะการต่อสู้ด้วยความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดโลก ด้วยแอ็กชันที่รวดเร็ว เร้าใจ เข้าใจง่าย มีความยุติธรรมโปร่งใส และมีคุณภาพสูงในระดับสากล นำไปสู่ช่องทางการสร้างรายได้ที่หลากหลาย ทั้งจาก Licensing นักกีฬา ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด การขายสินค้า Hosting Fee บัตรเข้าชม และ Sponsor ซึ่งถือเป็นการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ในวงการมวยไทย ช่วยจุดประกายเศรษฐกิจ และเข้ามามีส่วนร่วมสร้างระบบนิเวศน์ที่แข็งแรงตั้งแต่ระดับรากหญ้า รวมไปถึงการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ด้วยคอนเทนต์กีฬาของเมืองไทย”คุณเปรม อริยะวัฏ บุษราบวรวงษ์ กรรมการผู้จัดการ วัน แชมเปียนชิพ ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า “นอกจากการนำเสนอศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวแล้ว ภารกิจสำคัญของเราคือ การสร้างฮีโร่ในโลกแห่งความเป็นจริง นักกีฬาที่ร่วมแข่งขันใน ONE ลุมพินี ล้วนมีเรื่องราวของตัวเอง หลายคนมาจากครอบครัวที่ยากลำบาก ต้องผ่านอุปสรรคมากมายก่อนประสบความสำเร็จONE ถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ผ่านรายการศิลปะการต่อสู้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ชมทั่วโลก สร้างฮีโร่ที่มีผู้คนรักและสนับสนุน ตัวอย่างเช่น รถถัง จิตรเมืองนนท์ แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ที่มาจากครอบครัวยากจน ต้องดูแลพ่อแม่และพี่น้อง 10 คน เรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจบวกเอกลักษณ์เฉพาะตัวบนเวที ทำให้ปัจจุบัน รถถัง มีผู้ติดตามทางโซเชียลมีเดียมากถึง 2.3 ล้านแอ็กเคานต์และยังมี แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ อดีตแชมป์โลก ONE กติกามวยไทยและคิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต นักมวยสาวมากความสามารถที่อดีตขาดการสนับสนุนจนเกือบจะเลิกอาชีพนี้ แต่แล้วเธอกลับสร้างประวัติศาสตร์นักกีฬาหญิงคนแรกของโลกที่เป็นแชมป์โลกสองกติกาการต่อสู้ ปัจจุบันเธอมีผู้ติดตามทางโซเชียลมีเดีย 1.1 ล้านแอ็กเคานต์ที่สำคัญ ONE เป็นรายการศิลปะการต่อสู้ที่ให้ค่าตอบแทนนักกีฬาและโบนัสสูงสุดในประเทศไทย เพื่อแสดงให้เห็นว่านักกีฬาที่มีความตั้งใจจริงสมควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองและครอบครัว ซึ่งจะเป็นภาพของคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต และเป็นแบบอย่างที่น่าจดใจสำหรับผู้คนทั่วโลกเกือบระยะเวลา 7 เดือนที่ผ่านมาของการจัดศึก ONE ลุมพินี เราได้สร้างปรากฎการณ์ใหม่ให้แก่อุตสาหกรรมมวยไทยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยเปิดกว้างให้กับนักกีฬาจากทุกค่ายมวยเข้าร่วมการแข่งขัน ทำให้มวยไทยและฮีโร่ของไทยมีชื่อเสียงในระดับโลก มีผู้ชมรู้จักและเข้าใจมวยไทยมากขึ้น พร้อมเพิ่มรายได้ให้แก่นักกีฬาและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง จนได้รับการสนับสนุนจากแฟนกีฬาและบุคคลในวงการมากมาย ไปจนถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ กองทัพบก, การกีฬาแห่งประเทศไทย, ช่อง 7 และ TERO Entertainment รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจอย่าง Fairtex Fight ที่พร้อมผลักดันมวยไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานระดับโลก และเราเชื่อมั่นว่า ONE จะเติบโตขึ้นไปอีกในอนาคต”