“คมเพชร” หยุดสถิติ “ก้องชัย”, “เสือแบล็ค” รับน้อง “ชินจิ” อย่างเดือด

การแข่งขันศิลปะการต่อสู้เรตติงสูงสุดอันดับหนึ่งของประเทศไทย ศึก ONE ลุมพินี 32 เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 8 ก.ย.ที่ผ่านมา ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยนักสู้ฝีมือพระกาฬทั้ง 11 คู่ ต่างโชว์อาวุธเด็ดเรียกเสียงเชียร์ได้ดังสนั่น สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมอย่างเต็มอิ่มเหมือนเช่นเคยคู่เอกประจำสัปดาห์ “คมเพชร แฟร์เท็กซ์” กลับมาด้วยความมั่นใจ หวนสู้ในกติกามวยไทยอันคุ้นเคย เปิดหน้าวัดพลังแกร่ง “ก้องชัย ไฉนดอนเมือง” นักสู้ฟอร์มแรงผ่านมา 4 ไฟต์ยังแพ้ใครไม่เป็น ลุ้นทาบสถิติชนะสูงสุด 5 ไฟต์ติดต่อกันของ “เสกสรร อ.ขวัญเมือง” ดวลกันในกติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115 – 125 ป.)เปิดฉากมายกแรกเป็นทาง “คมเพชร” ที่อาศัยความสุขุมดักออกอาวุธเข้าเป้าได้ดี ยกสองเกมเริ่มสนุกขึ้นเมื่อทั้งคู่ต่างเดินเข้าหาพร้อมทั้งแลกอาวุธกันอย่างดุเดือด ยกตัดสินเป็นทางด้าน “คมเพชร” ที่ออกมาคุมเกมพร้อมทั้งอาศัยการออกอาวุธที่แม่นยำกว่า จนเอาชนะคะแนนไปอย่างเป็นเอกฉันท์ หยุดสถิติชนะ ติดต่อกันของ “ก้องชัย” ไว้ได้แบบสะใจด้านคู่เด่นภาคอินเตอร์ “เสือแบล็ค ท.พราน49” มวยซ้ายหมัดศอกหนัก วัย 27 ปี จากเพชรบุรี พร้อมสู้สุดความสามารถในฐานะตัวแทนพี่น้องชาวกะเหรี่ยง เปิดหน้าท้าชนคู่ชกเก๋าที่อายุมากกว่าถึง 10 ปี “ชินจิ ซูซูกิ” เจ้าของดีกรีแชมป์ Road To ONE จากญี่ปุ่น โดยซัดกันในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 – 145 ป.)เพียงแค่ยกแรก “เสือแบล็ค” ได้โอกาสสับศอกซ้ายส่ง “ชินจิ” ลงไปนับ 8 พร้อมทั้งเรียกบาดแผลบริเวณคิ้วขวา ขณะที่ยกสองยังเป็น “เสือแบล็ค” ที่ได้จังหวะงัดหมัดขวาส่ง “ชินจิ” ลงไปนับเป็นครั้งที่สอง ก่อนไม่ปล่อยโอกาสทองให้หลุดลอย ตามไปสอยอัปเปอร์คัตซ้ายเข้าเต็มคาง คราวนี้ผู้ชี้ขาดบนเวทีตัดสินใจยุติการชก ชูมือให้ “เสือแบล็ค” เอาชนะทีเคโอไปในนาทีที่ 1:35 ของยกที่สอง พร้อมรับโบนัส 3.5 แสนบาท ไปครองเป็นไฟต์ที่ 3 ติดต่อกัน#สู้สนุกถึงใจ 3 นักสู้ฟอร์มดีรับโบนัสกลับบ้านการต่อสู้สนุกระทึกใจตลอดการแข่งขันมีนักกีฬา 3 ราย ปล่อยทีเด็ดชนะสวยงามเข้าตาบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” เบิกเงินโบนัสให้ติดกระเป๋าไปกันคนละ 3.5 แสนบาท (สามแสนห้าหมื่นบาท) เสริมกำลังใจให้ตั้งใจสู้เพื่ออนาคตที่สดใสต่อไป1. ฮวม เฟลิเป โมราอิส คัลดาส2. เสือแบล็ค ท.พราน493. นาบิล อานานสรุปผลการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 32- คู่เอก คมเพชร แฟร์เท็กซ์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ ก้องชัย ไฉนดอนเมือง (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)- คู่รอง โมฮัมเหม็ด เซียซารานี ชนะคะแนนเอกฉันท์ สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145 – 155 ป.)- นาบิล อานาน ชนะน็อก นักรบ แฟร์เท็กซ์ นาทีที่ 1:08 ของยกสอง (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)- เด่นทุ่งทอง สิงห์มาวิน ชนะคะแนนเอกฉันท์ เด่นพยัคฆ์ เดชเพชรสีทอง (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 - 135 ป.)- เพชรไพลิน สจ.โต้งปราจีน ชนะคะแนนคะแนนเอกฉันท์ กริชเพชร พีเค.แสนชัยฯ (มวยไทย แคตช์เวต 124 ป.)- เสือแบล็ค ท.พราน49 ชนะน็อก ชินจิ ซูซูกิ นาทีที่ 1:35 ของยกสอง (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)- ทาคูมะ โอตะ ชนะคะแนนเยลเต้ บลอมเมิร์ต (มวยไทย แคตช์เวต 126 ป.)- ฮวม เฟลิโป โมราอิส คัลดาส ชนะทีเคโอ คาบิลัน เจเลวาน นาทีที่ 1:41 ของยกสอง (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)- นาตาเลีย ดิอาซโควา ชนะคะแนนเอกฉันท์ ฮานนาฮ์ แบร็ดดีย์ (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)- อีวาน โปดรูกิน ชนะซับมิชชัน เบรต พาสตอร์ นาทีที่ 1:53 ของยกสอง (MMA รุ่นไลต์เวต 155 – 170 ป.)- อิสฟาก เซยิด ชนะคะแนนเอกฉันท์ คอนสแตนติน มาราเรสกูล (MMA รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)