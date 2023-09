เดินลุยไม่มีถอย “คมเพชร” อาสาดับฮอต “ก้องชัย” คู่เอกศึก ONE ลุมพินี 32

แฟนมวยได้ลุ้นสนุกต่อเนื่องแบบไม่ต้องเกรงใจใคร สัปดาห์นี้เอาใจคนชอบสายบู๊ได้เชียร์กันแบบเต็มที่ในศึก ONE ลุมพินี 31 ถ่ายทอดสดจากเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 8 ก.ย.นี้ นำโดยคู่เอก “คมเพชร แฟร์เท็กซ์” เจอคู่ชกฟอร์มแรง “ก้องชัย ไฉนดอนเมือง”“คมเพชร แฟร์เท็กซ์” มวยขวาเหลี่ยมดี วัย 23 ปี จากเมืองย่าโมโคราช กลับมาอวดลีลาแม่ไม้มวยไทยอันคุ้นเคย พบกับคู่ต่อสู้ตัวโหด “ก้องชัย ไฉนดอนเมือง” มวยซ้ายบู๊ดุดัน วัย 20 ปี จากบุรีรัมย์ ที่กำลังลุ้นทำสถิติเก็บชัยชนะได้เป็นไฟต์ที่ 5 ติดต่อกัน ในกติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115 - 125 ป.)คู่รองของรายการ “สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง” นักชกเชิงสูง วัย 31 ปี เจ้าของแชมป์โลกมวยไทยและคิกบ็อกซิ่ง 12 สมัย กลับมาบู๊มวยไทยต่อเนื่อง ท้าชน “โมฮัมเหม็ด เซียซารานี” มวยหนุ่มฟอร์มแรง วัย 21 ปี จากอิหร่าน ที่มีผลงานกวาดชัยชนะรวด 3 ไฟต์ โดยเตรียมซัดกันในกติกามวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145 - 155 ป.)ขณะที่คู่เอกภาคอินเตอร์ “เสือแบล็ค ท.พราน49” นักชกเชื้อสายกะเหรี่ยง วัย 27 ปี จากเพชรบุรี คว้าเงินโบนัส 3.5 แสนบาท มาได้ 2 ไฟต์ติด เตรียมรับมือแชมป์จากิเเวทีค้นหาดาวรุ่ง Road To ONE จากญี่ปุ่น “ชินจิ ซูซูกิ” จอมเก๋าเกมมีอายุมากกว่าถึง 10 ปี โดยตกลงดวลกันในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 - 145 ป.)นอกจากนี้ แฟนมวยจะยังได้ชมผลงาน “กริชเพชร พีเค.แสนชัยฯ” ที่กลับมาทวงคืนความมั่นใจ เจอ “เพชรไพลิน สจ.โต้งปราจีน” อดีตแชมป์ประเทศไทย รุ่น 118 ป. ด้าน “นักรบ แฟร์เท็กซ์” พกสถิติโหดชนะรวด 4 ไฟต์ติดปะทะ “นาบิล อานาน” ที่หวังกู้คืนฟอร์มเก่งหลังเปิดตัวแพ้น็อก “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9”แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. และรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง 7HD ตั้งแต่เวลา 20.30 น.คู่เอก คมเพชร แฟร์เท็กซ์ vs ก้องชัย ไฉนดอนเมือง (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)คู่รอง สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง vs โมฮัมเหม็ด เซียซารานี (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145 – 155 ป.)นักรบ แฟร์เท็กซ์ vs นาบิล อานาน (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)เทพทักษิณ ศ.ศรสิงห์ vs ประจัญบาน สจ.วิชิตแปดริ้ว (มวยไทย แคตช์เวต 133 ป.)เด่นทุ่งทอง สิงห์มาวิน vs เด่นพยัคฆ์ เดชเพชรสีทอง (มวยไทย แคตช์เวต 132 ป.)กริชเพชร พีเค.แสนชัยฯ vs เพชรไพลิน สจ.โต้งปราจีน (มวยไทย แคตช์เวต 124 ป.)เสือแบล็ค ท.พราน49 vs ชินจิ ซูซูกิ (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)เยลเต้ บลอมเมิร์ต vs ทาคูมะ โอตะ (มวยไทย แคตช์เวต 126 ป.)คาบิลัน เจเลวาน vs ฮวม เฟลิโป โมราอิส คัลดาส (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)ฮานนาฮ์ แบร็ดดีย์ vs นาตาเลีย ดิอาซโควา (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)เบรต พาสตอร์ vs อีวาน โปดรูกิน (MMA รุ่นไลต์เวต 155 – 170 ป.)คอนสแตนติน มาราเรสกูล vs อิสฟาก เซยิด (MMA รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)