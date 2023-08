"ก้องศึก" ชนะแต้ม "จ้าวเสือใหญ่" ด้าน "ยอดภูผา" ได้ 3 นับ แต่พลิกพ่ายน็อก ONE ลุมพินี 28

กลับมาบู๊เดือดกันต่อให้แฟนมวยทั่วโลกหายคิดถึงสำหรับรายการแข่งขันศิลปะการต่อสู้เรตติงผู้ชมสูงสุดในประเทศไทย ศึก ONE ลุมพินี 28 เมื่อค่ำวันศุกร์ที่ 4 ส.ค.ที่ผ่านมา ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยบรรดานักสู้ฝีมือเยี่ยมทั้ง 12 คู่ ขึ้นเวทีอวดฝีมือแบบเต็มกำลังหวังเปิดโอกาสได้ไปเฉิดฉายโชว์ผลงานในเวทีระดับโลกคู่เอกประจำสัปดาห์ “ก้องศึก แฟร์เท็กซ์” จากเมืองย่าโมโคราช พิสูจน์ความแรงกับ “จ้าวเสือใหญ่ ส.เดชะพันธ์” จากกรุงเทพมหานคร ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125 – 135 ป.)เริ่มยกแรก “จ้าวเสือใหญ่” เดินเข้าหาชิงจังหวะเข้าทำ ขณะที่ “ก้องศึก” คอยออกอาวุธตอบโต้เป็นระยะ ต่อมาในยกสองและสาม ต่างฝ่ายต่างเร่งเครื่องแลกอาวุธกันอย่างดุเดือดแทบไม่พักหายใจ แต่โดยรวม “ก้องศึก” ได้ความแม่นยำกว่า เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “จ้าวเสือใหญ่” อย่างดุเด็ดเผ็ดมันสมศักดิ์ศรีคู่เอกของรายการด้านคู่เด่นภาคอินเตอร์ “ยอดภูผา วิมานแอร์” มวยหมัดแกร่งจากชัยภูมิ ขึ้นเวทีในฐานะนักกีฬา ONE เต็มตัวต่อเนื่อง เปิดศึกภาคสองมวยหุ่นยักษ์ “แอนตาร์ คาเซม” ที่สูงกว่าถึง 16 ซม. จากเบลารุส ที่ตั้งใจมาแก้มือให้หายข้องใจ ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 – 145 ป.)เปิดฉากมาต่างฝ่ายต่างยืนซดกันไม่มียั้ง ก่อนจะเป็น “ยอดภูผา” ออกตัวได้ดีกว่าส่งคู่ชกกลิ้งลงไปกองนับแปดได้ก่อนถึงสองครั้งในยกแรก เกมเดือดขึ้นในขึ้นยกสอง “แอนตาร์” กดหมัดขวาเรียกนับคืนจาก “ยอดภูผา” ได้ แต่นักชกไทยไม่ยอมง่าย ๆ เอาคืนส่งคู่ปรับนอนนับแปดรอบที่สาม ก่อนที่เกมจะพลิกชนิดหัวทิ่ม เมื่อ แอนตาร์ โชว์ฮึดลุกขึ้นมายิงหมัดขวาเข้าเต็มกกหู ส่ง “ยอดภูผา” หงายผึ่งหมดสภาพ “แอนตาร์” โกงตายพลิกกลับมาชนะน็อกในยกที่สอง ล้างตาสำเร็จพร้อมพิชิตโบนัส 3.5 แสนบาท จากบิ๊กบอส “ชาตรี” กลับบ้านไปด้วย#ลุ้นสนุกโบนัสแตกกระจายรวม 1.4 ล้านบาทงานนี้มีนักกีฬา 4 ราย ที่โชว์แม่ไม้มวยไทยเข้าตาบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” จนต้องรีบแจกโบนัสให้คนละ 3.5 แสนบาท ได้แก่1. เสือแบล็ค ท.พราน492. ชนะจน พีเค.แสนชัยฯ3. แอนตาร์ คาเซม4. สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่งสรุปผลการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 28- คู่เอก ก้องศึก แฟร์เท็กซ์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ จ้าวเสือใหญ่ ส.เดชะพันธ์ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)- คู่รอง สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง ชนะน็อก สองฝั่งโขง เอฟเอ.กรุ๊ป นาทีทีที่ 1:46 ของยกสอง (มวยไทย แคตช์เวต 134 ป.)- เป็นต่อ เอสพี.กันสาดแป๊ะมีนบุรี ชนะคะแนนเอกฉันท์ แจ๊ค อภิชาติมวยไทย (มวยไทย แคตช์เวต 140 ป.)- มหาหิน นักบินอะไหล่ยนต์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ เพชรสังวาลย์ ส.สมานการ์เม้นท์ (มวยไทย แคตช์เวต 118 ป.)-เพชรแสนสุข โชติบางแสน ชนะคะแนนเอกฉันท์ เกาะเต่า เพชรสมนึก (มวยไทย แคตช์เวต 118 ป.)- โรโบค็อป แรดโกลด์ยิม ชนะคะแนนเอกฉันท์ ยอดดอย แก้วสัมฤทธิ์ (มวยไทย แคตช์เวต 119 ป.)- แอนตาร์ คาเซม ชนะน็อก ยอดภูผา วิมานแอร์ (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)- ชนะจน พีเค.แสนชัยฯ ชนะน็อก โมฮาเหม็ด ฮานูน นาทีที่ 0:28 ของยกสอง (มวยไทย รุ่นไลต์เวต 155 – 170 ป.)- ซาเวียร์ กอนซาเลส ชนะคะแนนเอกฉันท์ ดาบดำ ปตท.ทองทวี (มวยไทย แคตช์เวต 126 ป.)- เสือแบล็ค ท.พราน49 ชนะทีเคโอ เลนนี บลาซี นาทีที่ 1:26 ของยกสาม (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)ซานซาร์ ซาคิรอฟ ชนะทีเคโอ เดฟ บางกุยกุย นาทีที่ 4:11 ของยกสาม (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)- โซ ยูล คิม ชนะซับมิชชัน โนแอล กรองด์ชอง นาทีที่ 3:57 ของยกสอง (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นอะตอมเวต 105 – 115 ป.)