“ไทสัน” สอย “ตะเภาแก้ว” ร่วงยกแรก ฟันโบนัส 3.5 แสนบาท คู่เอกศึก ONE ลุมพินี 27

กลับมาบู๊เดือดกันต่อให้แฟนมวยทั่วโลกหายคิดถึงสำหรับรายการแข่งขันศิลปะการต่อสู้เรตติงผู้ชมสูงสุดในประเทศไทย ในศึก ONE ลุมพินี 27 เมื่อค่ำวันศุกร์ที่ 4 ส.ค.ที่ผ่านมา ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยบรรดานักสู้ฝีมือเยี่ยมทั้ง 12 คู่ พร้อมขึ้นเวทีอวดฝีมือแบบเต็มกำลังหวังคว้าโอกาสได้ไปเฉิดฉายในเวทีระดับโลกคู่เอกประจำสัปดาห์ “ขุนเข่าวัวชน” ตะเภาแก้ว สิงห์มาวิน มวยหนุ่มจากพัทลุง กลับมากู้หน้า ล่าแต้มชัยแรกในรายการนี้ วัดพลังกับ “ไทสัน แฮร์ริสัน” มวยพันธุ์เดือดจากออสเตรเลีย ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 – 145 ป.)เริ่มยกแรก “ไทสัน” เดินเปิดเกมด้วยความมั่นใจกระทั่งได้จังหวะปล่อยหมัดขวาส่ง “ตะเภาแก้ว” ร่วงลงไปนับ 8 ได้ก่อน จอมบู๊ออสซี่ไม่ปล่อยให้โอกาสทองหลุดมือ บุกใส่ต่อเนื่องก่อนได้อัปเปอร์คัตขวาเข้าเต็มปลายคาง ส่งนักชกไทยล้มทั้งยืน แพ้แบบไม่ต้องนับในนาทีที่ 2:20 ของยกแรก พร้อมคว้าโบนัส 3.5 แสนบาท ได้เป็นครั้งที่ 3 จาก 4 ไฟต์ที่ลงแข่งด้านคู่เอกภาคอินเตอร์ “เฟอร์รารี แฟร์เท็กซ์” มวยสูงยาวจากสุราษฎร์ธานี กลับมาลบฝันร้ายจากการพ่ายสองไฟต์ติด ปะทะมวยหมัดอันตรายจากรัสเซีย “อิลยาส มูซาเอฟ” ที่กลับมาแก้มือคืนสู่ฟอร์มเก่งหลังแพ้รวดมาในสองไฟต์หลังสุดเช่นกัน โดยประมือกันในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 – 145 ป.)เปิดฉากมา “เฟอร์รารี” อาศัยความนิ่งเดินเข้าทำเกมแบบรัดกุมไม่บุ่มบ่าม เข้าสู่ยกสองยอดมวยชาวไทยเดินหน้าสาดแข้งสู้ เก็บแต้มได้แบบจะแจ้ง แต่มวยแดนหมีขาวก็โต้กลับด้วยเพลงหมัดได้ถึงพริกถึงขิง มาถึงยกตัดสิน นักชกแดนใต้เร่งเครื่องเพื่อปิดเกมแต่คู่ชกยังต้านได้จนครบยก ภาพรวม “เฟอร์รารี” ออกอาวุธเข้าเป้าชัดเจนกว่า กรรมการจึงชูมือให้ชนะคะแนนเอกฉันท์ ประเดิมชัยแรกใน ONE ลุมพินี ฉลองอายุครบ 26 ปี สมใจการต่อสู้สนุกเข้มข้นสมการรอคอยสำหรับศึก ONE ลุมพินี 27 ทำให้แฟนมวยได้ลุ้นกันแบบระทึกใจตลอดการแข่งขัน โดยมีนักสู้ทำผลงานเด่น 6 ราย ปล่อยอาวุธเตะตาบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” เข้าอย่างจัง ต้องเปิดกระเป๋าแจกโบนัสตบรางวัลให้คนละ 3.5 แสนบาท ได้แก่1. อับดาลลาห์ ออนดาซ2. จาง จินฮู3. ขุนศึก ส.เดชะพันธ์4. ประจัญบาน สจ.วิชิตแปดริ้ว5. ชัย สส.ต้อยแปดริ้ว6. ไทสัน แฮร์ริสัน- คู่เอก ไทสัน แฮร์ริสัน ชนะน็อก ตะเภาแก้ว สิงห์มาวิน นาทีที่ 2:20 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)- คู่รอง ป้อมเพชร พีเค.แสนชัยฯ ชนะคะแนนเอกฉันท์ เทพทักษิณ ศ.ศรสิงห์ (มวยไทย แคตช์เวต 132 ป.)- ชัย สส.ต้อยแปดริ้ว ชนะน็อก แม็กนั่ม ส.สมหมาย นาทีที่ 1:25 ของยกสอง (มวยไทย แคตช์เวต 130 ป.)- ประจัญบาน สจ.วิชิตแปดริ้ว ชนะทีเคโอ ทวน ก.กัมปนาท นาทีที่ 1:00 ของยกสอง (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)- ขุนศึก ส.เดชะพันธ์ ชนะน็อก ราชันย์ ส.สมนึก นาทีที่ 0:42 ของยกสาม (มวยไทย แคตช์เวต 112 ป.)- ราชมงคล แม่ทองใบรีไซเคิล ชนะคะแนนเอกฉันท์ เพชรน้ำคำ พันธ์ดักษ์รัตนบุรี (มวยไทย แคตช์เวต 117 ป.)- เฟอร์รารี แฟร์เท็กซ์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ อิลยาส มูซาเอฟ (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)- สเตฟาน เออร์ไวน์ ชนะทีเคโอ ปานเทพ วีเค.เขาใหญ่ นาทีที่ 1:27 ของยกสอง (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)- จาง จินฮู ชนะทีเคโอ ฮารูน บังหมัดคลองตัน นาทีที่ 1:05 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)- อับดาลลาห์ ออนดาช ชนะน็อก ปานเพชร สจ.เล็กเมืองนนท์ นาทีที่ 2:59 ของยกสาม (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)- โรมัน ลูกาเชวิช ชนะซับมิชชัน ลอว์เรนซ์ ฟิลลิปส์ นาทีที่ 4:07 ของยกสาม (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นเฮฟวีเวต 225 – 265 ป.)