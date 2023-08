"เสกสรร" มาเดือด ไล่ถล่ม "ไอแซค" ฟันโบนัสรอบที่ 5 พร้อมคว้าสัญญา ONE ใหญ่

สานต่อความมันทะลุปรอทโดนใจแฟนมวยทั่วโลกกับการแข่งขันศิลปะการต่อสู้เรตติงอันดับ 1 แซงทุกรายการกีฬาต่อสู้ช่วงไพรม์ไทม์ ในศึก ONE ลุมพินี 29 เมื่อค่ำวันศุกร์ที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมา ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยบรรดานักสู้ทั้ง 24 ราย ระเบิดฟอร์มเยี่ยมเป็นที่ถูกอกถูกใจแฟนมวยทั่วหน้าคู่เอกประจำสัปดาห์เปิดศึกสองมวยเก๋า “คนไม่ยอมคน” เสกสรร อ.ขวัญเมือง มวยทรหด วัย 34 ปี เปิดตำราบู๊ไม่มีถอยพิสูจน์ความแกร่ง “ไอแซค อารายา” มวยอันตราย วัย 36 ปี จากสเปน ที่หวังมาเปิดตัวให้จดจำ ในกติกามวยไทย พิกัดแคตช์เวต 140 ป.สิ้นเสียงระฆังดังยกแรก "เสกสรร" เดินหน้าท้าชนตามสไตล์ถนัด ก่อนกุมความได้เปรียบจากจังหวะกดหมัด "ไอแซค" ได้นับแรกไปก่อน ต่อมายกสอง "เสกสรร" ยังคงเดินหน้าสาดอาวุธไม่หยุด เรียกนับจาก "ไอแซค" ได้อีกครั้ง แม้อีกฝ่ายจะฝืนยืนขึ้นมาได้ แต่ก็ไม่สามารถทนความแกร่งของ "เสกสรร" ถูกซัดอาวุธหนักแพ้น็อกไปในนาทีที่ 0:46 ของยกสอง ส่งผลให้จอมบู๊ขวัญใจมหาชน คว้าโบนัส 3.5 แสนบาทไปครองเป็นไฟต์ที่ 5 ติดต่อกัน พร้อมได้เซ็นสัญญานักกีฬา ONE มูลค่า 3.5 ล้านบาทด้วยด้านคู่เอกภาคอินเตอร์ “พงษ์ศิริ พีเค.แสนชัยฯ” มวยบู๊จากเมืองกรุงเก่า แลกอาวุธชุดใหญ่ “ฟาริยา อามินิปัวร์” จอมบ้าดีเดือดจากอิหร่าน เพื่อชิงแต้มชัยไฟต์ที่ 4 ติดต่อกัน ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 – 145 ป.)เปิดฉากมา “พงษ์ศิริ” เดินบุกเข้าหาไม่รอรี ส่วน “ฟาริยา” อาศัยจังหวะสองตอบโต้เข้าเล่นงาน ยกถัดมา นักชกไทยเดินไล่จี้ต่อเนื่อง แต่ยังโดนหมัดชุดของอีกฝ่ายเล่นงานกลับมาเป็นระยะ ยกตัดสิน สถานการณ์ของ “แฝดอโยธยา” ไม่สู้ดีเมื่อเปิดหน้าสู้จนเสียท่าโดนชกนับแปด จบเกม ผู้ชี้ขาดบนเวทีชูมือให้ “ฟาริยา” ชนะคะแนนเอกฉันท์ เพิ่มสถิติชนะเป็นไฟต์ที่ 4 ติดต่อกัน#เดือดโบนัสแตกรวม 7 แสนบาทศึกนี้มีนักกีฬา 2 ราย แสดงความสามารถโดดเด่นโดนใจ บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ไม่รอช้าควักกระเป๋าแจกโบนัสให้คนละ 3.5 แสนบาท ได้แก่1. แรมบ๊อง ส.เถระพัฒน์2. เสกสรร อ.ขวัญเมือง (พร้อมได้สัญญาไป วัน แชมเปียนชิพ มูลค่า 3.5 ล้านบาท)สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 29คู่เอก เสกสรร อ.ขวัญเมือง ชนะน็อก ไอแซค อารายา นาทีที่ 0:46 ของยกสอง (มวยไทย แคตช์เวต 140 ป.)คู่รอง ดวงสมพงษ์ จิตรเมืองนนท์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ ไผ่แดง เกียรติทรงฤทธิ์ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)คมอาวุธ เอฟเอ.กรุ๊ป ชนะคะแนนเสียงข้างมาก พันฤทธิ์ ลูกเจ้าแม่สายวารี (มวยไทย แคตช์เวต 143 ป.)เพชรหัวหิน จิตรเมืองนนท์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ พงษ์ศิริ สจ.วิชิตแปดริ้ว (มวยไทย แคตช์เวต 128 ป.)สิงห์โดมทอง นกยีนส์ลาดกระบัง ชนะคะแนนเอกฉันท์ สุรชัย ส.สมหมาย (มวยไทย แคตช์เวต 126 ป.)เฟซ เอราวัณ ชนะคะแนนเสียงข้างมาก เพชรรภา ส.โสพิศ (มวยไทย แคตช์เวต 122 ป.)ฟาริยา อามินิปัวร์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ พงษ์ศิริ พีเค.แสนชัยฯ (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)เอลบรุส ออสมานอฟ ชนะคะแนนเอกฉันท์ วาอิล คาร์รูมี (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)แรมบ๊อง ส.เถระพัฒน์ ชนะทีเคโอ โนเอลิสสัน ซิลวา นาทีที่ 3:00 ของยกสอง (มวยไทย แคตช์เวต 128 ป.)หยู เหยา ปุย ชนะคะแนนเอกฉันท์ เซเลสต์ ฮันเซน (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105 – 115 ป.)อากิลัน ทานี ชนะซับมิชชัน มาโกเมดมูราด คาซาเอฟ นาทีที่ 3:14 ของยกสอง (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นเวลเตอร์เวต 170 – 185 ป.)ชายัน ออร์ซัค ชนะทีเคโอ แอนเดรย์ เชลบาเอฟ นาทีที่ 5:00 ของยกสอง (การต่อสู้แบบผสมสาน รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)