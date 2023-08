ได้ตัวแล้ว 12 ผู้ชนะจากรอบก่อนรองชนะเลิศ Road to ONE Thailand ซีซัน 2

ศึก Road To ONE Thailand ซีซัน 2 เวทีสานฝันนักมวยไทยดาวรุ่งสู่เวทีระดับโลก ภายใต้ความร่วมมือของ วัน แชมเปียนชิพ (ONE), เทโร เอ็นเทอร์เทนเมนท์, ช่อง 7 HD และแฟร์เท็กซ์ไฟต์ โปรโมชัน เมื่อวันเสาร์ที่ 12 ส.ค.ที่ผ่านมา ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) เดินทางมาถึงนัดที่ 2 ของรอบก่อนรองชนะเลิศ ซึ่งยังคงส่งมอบความมันแบบจุใจให้กับแฟนหมัดมวยชาวไทยRoad To ONE Thailand ซีซัน 2 จัดขึ้นในรูปแบบทัวร์นาเมนต์มวยไทย จำนวน 3 รุ่นน้ำหนัก ได้แก่ มวยไทยชาย 68 กก., มวยไทยชาย 58 กก. และมวยไทยหญิง 53 กก. ซึ่งจะมีนักกีฬาเข้าแข่งขันจำนวน 8 คนในแต่ละรุ่น และผู้ชนะคนสุดท้ายของแต่ละรุ่นน้ำหนัก จะได้เซ็นสัญญาเป็นนักกีฬา ONE มูลค่าสัญญาถึง 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเป็นเงินไทยราว 3.5 ล้านบาทโดยในรอบก่อนรองชนะเลิศนัดแรกเมื่อ 29 ส.ค.ที่ผ่านมา เราได้ตัวนักกีฬา 5 คนแรกในแต่ละรุ่นน้ำหนักเข้าไปยืนรอในรอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อย ได้แก่มวยไทยชาย รุ่น 68 กก.อุซซาเอีย ที.ซี.มวยไทย (อุซเบกิสถาน)นนทชัย จิตรเมืองนนท์มวยไทยชาย รุ่น 58 กก.กานต์ชัย จิตรเมืองนนท์มวยไทยหญิง รุ่น 53 กก.เอเชีย 7 มวยไทยยิม (อิตาลี)นางหงส์ เลี้ยงประเสริฐขณะที่นัดที่ 2 ของรอบก่อนรองชนะเลิศที่เปิดสังเวียนเมื่อวันเสาร์ที่ 12 ส.ค.66 ก็ได้เหล่าขุนพลดาวรุ่งนักล่าฝันเพิ่ม 7 คน ที่ก้าวขาเข้าสู่รอบรองชนะเลิศรวมครบ 12 คนที่จะได้เข้าไปชิงตั๋วสู่เวทีระดับโลก ได้แก่มวยไทยชาย รุ่น 68 กก.เพื่อไทย พ.พนมพรสิบสองปันนา เกียรติวินัยมวยไทยชาย รุ่น 58 กก.ยอดทนง นพเดชศิษย์ขุนยิมเก้าแต้ม เพชรพลบดีเพชรเก้าแสน ศิษย์นาคามวยไทยหญิง รุ่น 53 กก.กาญจนศิริ ศิษย์นายกไวย์ลำปำเซียร์ แฟร์เท็กซ์ (อิสราเอล)นักกีฬาที่ผ่านด่านรอบแรกทั้ง 12 คน จะเข้าไปชิงชัยกันในรอบรองชนะเลิศที่กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 ก.ย.66 เพื่อหาผู้ชนะเข้าสู่ในรอบชิงชนะเลิศต่อไปสรุปผลการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศ (นัดที่ 2) ศึก Road To ONE Thailand ซีซัน 2เพื่อไทย พ.พนมพร ชนะคะแนนเอกฉันท์ เคนดู แฟร์เท็กซ์ (สหรัฐอเมริกา) (มวยไทยชาย รุ่น 68 กก.)สิบสองปันนา เกียรติวินัย ชนะคะแนนเอกฉันท์ ก้องนภา ศรีมงคล (มวยไทยชาย รุ่น 68 กก.)ยอดทนง นพเดชศิษย์ขุนยิม ชนะน็อก จรัสชัย ป.ปัญญาวัตน์ ยกสอง (มวยไทยชาย รุ่น 58 กก.)เก้าแต้ม เพชรพลบดี ชนะคะแนนเอกฉันท์ ร้อยเหลี่ยมเพชร ใต้เพชรบุรี (มวยไทยชาย รุ่น 58 กก.)เพชรเก้าแสน ศิษย์นาคา ชนะคะแนนเอกฉันท์ เพชรมรกต เดชเพชรสีทอง (มวยไทยหญิง รุ่น 58 กก.)กาญจนศิริ ศิษย์นายกไวย์ลำปำ ชนะคะแนนเอกฉันท์ ซานาซ ฟายาซมาเนซ (อิหร่าน) (มวยไทยหญิง รุ่น 53 กก.)เซียร์ แฟร์เท็กซ์ (อิสราเอล) ชนะทีเคโอ น้องเฟิร์น วีรยุทธฟาร์ม ยกสาม (มวยไทยหญิง รุ่น 53 กก.)