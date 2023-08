Road To ONE ซีซัน 2 เดินหน้าเสิร์ฟความมัน เสาร์ที่ 12 ส.ค.นี้

ศึก Road To ONE Thailand ซีซัน 2 เวทีสานฝันนักมวยไทยดาวรุ่งสู่เวทีระดับโลก ภายใต้ความร่วมมือของ วัน แชมเปียนชิพ (ONE), เทโร เอ็นเทอร์เทนเมนท์, ช่อง 7 HD และแฟร์เท็กซ์ไฟต์ โปรโมชัน เตรียมมอบความสนุกให้แฟน ๆ อย่างต่อเนื่องในนัดที่ 2 ของรอบก่อนรองชนะเลิศ ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 ส.ค.นี้ ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)Road To ONE Thailand ซีซัน 2 จัดขึ้นในรูปแบบทัวร์นาเมนต์มวยไทย 3 ยก จำนวน 3 รุ่นน้ำหนัก ได้แก่ มวยไทยชาย 68 กก., มวยไทยชาย 58 กก. และมวยไทยหญิง 52 กก. โดยผู้แพ้จะถูกคัดออก ขณะที่ผู้ชนะคนสุดท้ายของแต่ละรุ่นน้ำหนัก จะได้เซ็นสัญญาเป็นนักกีฬา ONE มูลค่าสัญญาถึง 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเป็นเงินไทยราว 3.5 ล้านบาท ซึ่งนัดแรกของรอบก่อนรองชนะเลิศ เมื่อวันที่ 29 ก.ค.ที่ผ่านมา ก็ได้นักชกผู้ล่าฝัน 5 คนแรกเข้าไปยืนรอในรอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับในนัดที่ 2 ของรอบก่อนรองชนะเลิศนี้ ยังมีคู่มวยมันอีก 7 คู่ที่รอหาผู้ชนะไปลุยต่อในรอบต่อไป โดยโปรแกรมการแข่งขันนัดที่ 2 ของรอบก่อนรองชนะเลิศ ศึก Road To ONE Thailand ซีซัน 2 มีดังนี้มวยไทยชาย รุ่น 68 กก.เพื่อไทย พ.พนมพร vs เคนดู แฟร์เท็กซ์ (สหรัฐอเมริกา)สิบสองปันนา เกียรติวินัย vs ก้องนภา ศรีมงคลมวยไทยชาย รุ่น 58 กก.ยอดทนง นพเดชศิษย์ขุนยิม vs จรัสชัย ป.ปัญญาวัตน์เพชรเก้าแสน ศิษย์นาคา vs เพชรมรกต เดชเพชรสีทองเก้าแต้ม เพชรพลบดี vs ร้อยเหลี่ยมเพชร ใต้เพชรบุรีมวยไทยหญิง รุ่น 53 กก.กาญจนศิริ ศิษย์นายกไวย์ลำปำ vs ซานาซ ฟายาซมาเนซ (อิหร่าน)น้องเฟิร์น วีรยุทธฟาร์ม vs เซียร์ แฟร์เท็กซ์ (อิสราเอล)แฟนกีฬาสามารถติดตามการแข่งขัน Road to ONE Thailand ซีซัน 2 ในนัดที่ 2 ของรอบก่อนรองชนะเลิศ วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคมนี้ ณ สนามมวยเวทีลุมพินี โดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านรายการ “Fairtex Fight มวยมันพันธุ์ EXTREME” เวลา 10.00-12.00 น. ทางโทรทัศน์ช่อง 7HD กด 35