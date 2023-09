ศึก ONE ลุมพินี 31 เดือดไม่มียั้ง 4 นักกีฬาโชว์ฟอร์มแจ่ม ฟันโบนัสรวม 1.4 ล้านบาท

ศึก ONE ลุมพินี 31 เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ ที่ 1 ก.ย.ที่ผ่านมา ยังคงเดินหน้ารักษาอุณหภูมิความร้อนระอุเอาไว้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมี 4 นักกีฬาฟอร์มแจ่ม ที่ระเบิดฟอร์มเผด็จศึกคู่ต่อสู้ชนิดไม่ต้องพึ่งเสียงระฆังให้เสียเวลา จนเป็นเหตุให้บิ๊กบอส “ชาตรี” ต้องรีบสั่งจ่ายโบนัส 3.5 แสนบาทเข้าบัญชีทั้ง 4 คนทันที เพื่อเป็นของรางวัลต่อความมันเกินต้านที่มอบให้กับผู้ชมทั่วโลก รวมยอดทั้งหมด 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาท)เริ่มคนแรกที่ “Babyface Killer (นักฆ่าหน้าเด็ก)” อลาเวอร์ดี รามาซานอฟ อดีตแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (135 – 145 ป.) และอดีตผู้ท้าชิงอันดับ 2 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นเดียวกันที่เปิดซิงเก็บชัยชนะแรกในรายการ ONE ลุมพินี ได้สำเร็จ จากการสับศอกสุดคมใส่ “อเลสซานโดร ซารา” ทีเดียวไม่เหลียวแล ปิดเกมชนะน็อกไปได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเวลาเพียง 1:39 นาที ของยกแรกเท่านั้นคนต่อมา “ศรศึกน้อย เอฟเอ.กรุ๊ป” จอมบู๊วัย 28 ปี เปิดตัวครั้งแรกในรายการ ONE ลุมพินี ได้อย่างน่าจดจำ หลังโชว์ทักษะการหวดแข้งซ้ายอานุภาพทำลายล้างสูง ไล่สับขา “อุดมเล็ก ณุ ปราณบุรี” อย่างต่อเนื่อง จนทำเอา “อุดมเล็ก” ถึงกับยางแตกลุกไม่ขึ้นตั้งแต่ยกแรก ปิดจ๊อบเอาชนะน็อกไปได้อย่างสวยงาม พร้อมคว้าโบนัส 3.5 แสนบาทไปนอนกอดต่อกันที่ “สิบแสน นกเขากม.11” นักชกใจใหญ่ วัย 28 ปี จากจ.เพชรบูรณ์ ทำแฮตทริกเก็บชัยชนะไฟต์ที่สามติดต่อกัน หลังระเบิดพลังพลิกเกมจากที่กำลังสูสี กลายเป็นฝ่ายชนะน็อก “บารมี ซูจีบะหมี่เกี๊ยว” ไปได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในช่วงยกที่สอง จากการสับศอกเข้ากรามซ้ายเต็ม ๆ ส่ง “บารมี” เซถลาลงไปกองกับพื้นจนถึงกับลุกไม่ขึ้นปิดท้ายกันที่ พี่ใหญ่แห่งค่ายท.แสงเทียนน้อย อย่าง “ช่อฟ้า ท.แสงเทียนน้อย” มวยเก๋ามากประสบการณ์จาก จ.บุรีรัมย์ ที่โชว์ฟอร์มเดือด ซัดหมัดขวาส่ง “มงคลแก้ว” ลงไปวัดพื้น ให้กรรมการนับแปด ก่อนเดินหน้ากดฮุกซ้ายซ้ำเข้ากราม เอาชนะน็อกไปในยกที่สอง พร้อมพิชิตโบนัส 3.5 แสนบาท เป็นครั้งแรก ได้เงินก้อนโตไปดูแลครอบครัวดั่งใจต้องการสำหรับครั้งต่อไปศึก ONE ลุมพินี 32 คู่เอกนำรายการ “คมเพชร แฟร์เท็กซ์” นักชกมากฝีมือจากเมืองย่าโม ที่ข้ามสายไปชิมลางคิกบ็อกซิ่งในไฟต์ที่แล้ว ขอกลับมารันกติกามวยไทย พบกับ “ก้องชัย ไฉนดอนเมือง” นักมวยพันธุ์เดือดจากบุรีรัมย์ ที่หวังสร้างสถิติคว้าชัย 5 ไฟต์ติดต่อกัน ในกติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115 - 125 ป.) ขณะที่คู่เอกภาคอินเตอร์ “เสือแบล็ค ท.พราน49” ท้าชน “ชินจิ ซูซูกิ” ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.)แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh