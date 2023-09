"ก้องธรณี" มาดุ ไล่อัด "แชร์ซอด" คว้าชัยเอกฉันท์เหนือคู่ชกต่างชาติคนแรก

เข้าสู่เดือนเก้าความสนุกลุ้นระทึกของการแข่งขันศิลปะการต่อสู้มาตรฐานระดับโลกยังได้รับการตอบรับอย่างดีจากแฟนมวยในศึก ONE ลุมพินี 31 เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 1 ก.ย.ที่ผ่านมา ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยบรรดานักชกชั้นแนวหน้าทั้ง 11 คู่ ต่างพร้อมใจกันระเบิดฟอร์มยอดเยี่ยมมอบความสุขไปถึงแฟนคลับทั่วโลกคู่เอกประจำสัปดาห์ “ก้องธรณี ส.สมหมาย” หวังคว้าชัยเป็นของขวัญวันเกิดล่วงหน้า “น้องฉลาม” ลูกชายหัวแก้วหัวแหวน โดยพบคู่ชกต่างชาติเป็นครั้งแรกกับ “แชร์ซอด คาบูทอฟ” จากคีร์กีซสถาน ที่ต้องการมาตีไข่แตก โดยวัดฝีมือกันในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125 – 135 ป.)หลังเสียงระฆังยกแรกดังขึ้น “ก้องธรณี” สาดแข้งซ้ายที่นวด “แชร์ซอด” ได้เป็นระยะ ๆ ยกสอง “พ่อน้องฉลาม” เริ่มคลำเป้าเจอจึงเดินแจกอาวุธรัว ๆ ส่วน “แชร์ซอด” ใช้ความเร็วหลบเอาตัวรอดพร้อมโต้กลับแบบไม่ยอมกัน ยกตัดสินนักชกไทยเดินใส่ไม่ยั้งด้วยความมั่นใจเก็บแต้มแบบเข้าตา จบเกม “ก้องธรณี” ออกได้รับการชูมือด้วยคะแนนเอกฉันท์ด้านคู่เอกภาคอินเตอร์ “อลาเวอร์ดี รามาซานอฟ” อดีตแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต มุ่งมั่นมาเก็บชัยแรกในรายการนี้ เผชิญหน้ากับ “อเลสซานโดร ซารา” จากอิตาลี ที่ขอตามหาชัยชนะแรกเช่นกัน โดยขึ้นเวทีบู๊ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 – 145 ป.)เปิดเกมยกแรก “อลาเวอร์ดี” ปักหลักเดินหน้าปล่อยหมัดตามสไตล์ถนัดเข้าใส่ “อเลสซานโดร” ที่พยายามหาช่องสวนกลับเป็นระยะ ก่อนเจ้าของฉายา “Babyface Killer (นักฆ่าหน้าเด็ก)” ได้จังหวะสับศอกคมเยี่ยงขวานฝานหน้าอีกฝ่ายจนแผลแตกเลือดพุ่งลุกขึ้นไม่ไหว ปิดเกมไวแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในนาทีที่ 1:39 ของยกแรก ประเดิมชัยแรกที่รอคอย พร้อมรับโบนัส 3.5 แสนบาท กลับบ้านไปด้วย#รับเดือนใหม่แจกโบนัส 4 นักชกฟอร์มจัดการต่อสู้เข้มข้นตลอดทั้งค่ำคืนมีนักกีฬา 4 ราย โชว์อาวุธเด็ดโดนใจบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ได้รับเงินรางวัลกลับบ้านไปกันคนละ 3.5 แสนบาท (สามแสนห้าหมื่นบาท) สร้างพลังใจให้เดินตามล่าฝันลุ้นไปลุยศึกใหญ่ ONE ในอนาคต1. อลาเวอร์ดี รามาซานอฟ2. ศรศึกน้อย เอฟเอ.กรุ๊ป3. สิบแสน นกเขากม.114. ช่อฟ้า ท.แสงเทียนน้อยสรุปผลการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 31- คู่เอก ก้องธรณี ส.สมหมาย ชนะคะแนนเอกฉันท์ แชร์ซอด คาบูทอฟ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)- คู่รอง ช่อฟ้า ท.แสงเทียนน้อย ชนะน็อก มงคลแก้ว ส.สมหมาย นาทีที่ 0:30 ของยกสอง (มวยไทย แคตช์เวต 132 ป.)- สิบแสน นกเขากม.11 ชนะน็อก บารมี ซูจีบะหมี่เกี๊ยว นาทีที่ 0:30 ของยกสอง (มวยไทย แคตช์เวต 138 ป.)- ผึ้งหลวง บ้านแรมบ้า ชนะคะแนนเอกฉันท์ เสกสรร แฟร์เท็กซ์ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)- ศรศึกน้อย เอฟเอ.กรุ๊ป ชนะน็อก อุดมเล็ก ณุ ปราณบุรี นาทีที่ 2:09 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 128 ป.)- ทองลำพูน ไม้หมอนฟอเรส ชนะคะแนนเอกฉันท์ อภิเดช น้ำดื่มหมี77 (มวยไทย แคตช์เวต 117 ป.)- อลาเวอร์ดี รามาซานอฟ ชนะน็อก อเลสซานโดร ซารา นาทีที่ 1:39 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)- ลูกา เชคเคตติ ชนะคะแนนเอกฉันท์ ฮัว เซียวหลง (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)- ริเวอร์ แดซ ชนะคะแนนเอกฉันท์ นนทกิจ ต.หมอศรี (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)- น้องแอ้ม แฟร์เท็กซ์ ชนะคะแนนเสียงข้างมาก ฟรานซิสกา เวรา (มวยไทย แคตช์เวต 112 ป.)- อิลิมเบก อาคิลเบก อูลู ชนะคะแนนเอกฉันท์ กัดซิมูราด กาซานกูเซนอฟ (MMA แคตช์เวต 139 ป.)