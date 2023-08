“อลาเวอร์ดี” พร้อมเปิดศึกกู้ศรัทธา ท้าดวลมวยไทย “อเลสซานโดร” ในศึก ONE ลุมพินี 31

“อลาเวอร์ดี รามาซานอฟ” อดีตแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวตชาวรัสเซีย ขอเปิดศึกกู้ศรัทธาแฟนมวย ด้วยการเผชิญหน้ากับ “อเลสซานโดร ซารา” ดาวรุ่งจากอิตาลี ในกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ขึ้นป้ายคู่เอกภาคอินเตอร์ของศึก ONE ลุมพินี 31 โดยจะมีการถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 1 ก.ย.นี้ เวลา 19.30 น.“อลาเวอร์ดี” กลับคืนสู่เส้นทางมวยไทย และกลายเป็นที่รู้จักของแฟนมวยมากยิ่งขึ้น หลังได้รับโอกาสขึ้นชิงบัลลังก์จากราชันฆ่าไม่ตายอย่าง “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” แม้สุดท้ายจะต้านความแข็งแกร่งของ “น้องโอ๋” ไม่ไหว พ่ายน็อกไปในยกที่ 3 แต่ทว่าก็ได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามจากฟอร์มการชกที่ปักหลักแลกอาวุธอย่างดุเดือด จนสามารถเรียกเลือดจากเจ้าของบัลลังก์แดนสยามได้ในศึก ONE ลุมพินี 8 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไฟต์ล่าสุดของ “อลาเวอร์ดี” ต้องเผชิญหน้ากับ “มาฟลุด ตูปิเยฟ” มวยมากประสบการณ์ จากอุซเบกิสถาน แม้เจ้าตัวจะโชว์ลีลาการออกอาวุธได้อย่างร้ายกาจ แต่การพลาดถูกนับในยกแรก นำมาสู่จุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เขาต้องตกเป็นฝ่ายพ่ายคะแนนไปในที่สุดโดยการกลับคืนสู่สังเวียนในศึก ONE ลุมพินี 31 ของ “อลาเวอร์ดี” ในครั้งนี้ เขารู้และตระหนักดีว่าตกอยู่ในสถานการณ์หลังพิงฝาที่จะพลาดไม่ได้อีกแล้ว ทางเดียวที่เขาจะกลับคืนสู่เส้นทางการไล่ล่าบัลลังก์ได้ คือต้องคว้าชัยเพื่อเรียกศรัทธาจากแฟนมวยกลับคืนมาในไฟต์นี้ให้ได้ขณะที่คู่ชกของ “อลาเวอร์ดี” คือ “อเลสซานโดร ซารา” นักชกคลื่นลูกใหม่ไฟแรง วัย 22 ปี จากอิตาลี หรือที่แฟนกีฬาชาวไทยคุ้นหูกันในนาม “อเล็กซ์ จิตรเมืองนนท์” มีดีกรีไม่ธรรมดาโดยผ่านสังเวียนระดับอาชีพมาแล้วไม่ต่ำกว่า 40 ไฟต์ พ่วงด้วยดีกรีแชมป์ประเทศไทย รุ่น 145 ป. ประจำปี 2565 ติดปลายนวม โดยปัจจุบันซ้อมอยู่ที่ค่ายจิตรเมืองนนท์ที่มีนักมวยไทยแถวหน้าคอยลับอาวุธให้“อเลสซานโดร” ประเดิมไฟต์แรกในศึก ONE ลุมพินี 4 เมื่อเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา โดยเป็นพ่ายน็อกยกแรกให้กับ “เออร์เดม ทาฮา ดินเซอร์” นักชกฟอร์มแรงจากตุรกี การกลับมาครั้งนี้ เขาจึงตั้งใจแก้มือล้างอาย หมายสยบอดีตผู้ท้าชิงแชม์โลกสองกติกาเพื่อสร้างชื่อ โดยมีเป้าหมายใหญ่คือ การกรุยทางสู่ ONE รายการใหญ่ในอนาคตนอกจากนี้แฟนมวยยังจะได้พบกับคู่มวยอีกมากมายที่พร้อมเสริฟความมันให้แบบเต็มอิ่ม โดยคู่เอกจะเป็นการพบกันระหว่าง “ก้องธรณี ส.สมหมาย” ปะทะเดือด “แชร์ซอด คาบูทอฟ” นักชกจากคีร์กีซสถาน ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.)แฟนมวยสามารถจองบัตรเข้าชมศึก ONE ลุมพินี 31 ในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.