ความมันเต็มคาราเบล ศึก ONE ลุมพินี 30 โบนัสทะลักยอดรวมกว่า 5 ล้านบาท

ถือเป็นอีกค่ำคืนแห่งความดุเด็ดเผ็ดมันของแท้สำหรับศึก ONE ลุมพินี 30 โดยบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” อดใจไม่ไหวต้องควักกระเป๋าจ่ายโบนัสแหลกภายในคืนเดียวยอดทะลุกว่า 5 ล้านบาท พร้อมทุบสถิติใหม่มี “จำนวนนักกีฬา” ที่คว้าโบนัสไปมากที่สุดในประวัติศาสตร์ถึง 13 คนศึก ONE ลุมพินี 30 เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 25 ส.ค.ที่ผ่านมา ยังคงเดินหน้าส่งมอบความมันสุดเร้าใจให้กับแฟนมวยอย่างเต็มอิ่ม โดยในครั้งนี้มีนักสู้ที่สวมจิตวิญญาณเพชฌฆาตมากถึง 13 คนด้วยกัน ทุบโบนัสแตกกระจุยรวม 5,250,000 บาท (ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) รวมทั้งรางวัลสุดเซอร์ไพรส์ “ONE ซูเปอร์แฟน” ที่มอบให้กับแฟนพันธุ์แท้ผู้ออกลีลาเชียร์ได้อย่างถึงพริกถึงขิงพร้อมเงินจำนวน 100,000 บาทสำหรับนักสู้จอมดีเดือด 11 คน ที่ได้รับโบนัสคนละ 3.5 แสนบาทในครั้งนี้ประกอบไปด้วย1. กัดซิมูราด อาเมียร์ซานอฟ2. เพชรกาฟิวส์ จิตรเมืองนนท์3. โช โอกาวา4. ริคาร์โด บราโว5. อิซากุ โอกาซาวาระ6. ชาละวัน เงาะบางกะปิ7. ก้าวไกล ช.ห้าพยัคฆ์8.ชาติอนันต์ สจ.จอยปราจีน9. ทรงชัยน้อย เกียรติทรงฤทธิ์10. อาลีฟ ส.เดชะพันธ์11. เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์ในขณะที่อีกสองนักสู้หัวใจสิงห์อย่าง “ก้องไกล เอ็นนี่มวยไทย” และ “วรพล ไผ่ดงยิมส์” ออกลีลาอาวุธได้อย่างดุเดือดเหนือคำบรรยาย บิ๊กบอส “ชาตรี” จึงต้องตบโบนัสคูณสองให้เป็นเงินคนละ 7 แสนบาทเลยทีเดียวเท่านั้นไม่พอเรายังได้เห็นลีลาการเชียร์อันน่าทึ่งของแฟนพันธุ์แท้ ONE ตัวจริงเสียงจริง ที่เข้ามาส่งเสียงเชียร์ติดถึงขอบสังเวียนไม่เคยขาด แถมยังแสดงให้เห็นอินเนอร์กองเชียร์ขั้นสุดยอด ชนิดที่เรียกเสียงฮือฮาคนทั้งสนาม จึงได้รับคัดเลือกเป็นแฟนกีฬาคนที่ 2 ที่ได้รับเงินรางวัลโบนัส “ONE ซูเปอร์แฟน” จำนวน 1 แสนบาทกลับบ้านไปสำหรับศึก ONE ลุมพินี 30 ถือว่าเป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ในด้าน “จำนวนนักกีฬา” ที่ได้รับโบนัส โดยสามารถทุบสถิติเดิมที่เคยทำไว้ในศึก ONE ลุมพินี 17 ซึ่งครั้งนั้นมียอดฝีมือที่รับโบนัสไปนอนกอดจำนวน 9 คน ในขณะที่สถิติยอดรวมโบนัสสูงสุดในประวัติศาสตร์ยังคงเป็นของศึกใหญ่ ONE ลุมพินี 22 อยู่ที่ 7,700,000 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนบาท)แฟนมวยสามารถติดตามความมันระดับโลกกันได้อย่างต่อเนื่อง ในศึก ONE ลุมพินี 31 คืนวันศุกร์ที่ 1 ก.ย.นี้ โดยคู่เอก “ก้องธรณี ส.สมหมาย” แข้งซ้ายอันตรายจากเพชรบูรณ์ จะเปิดศึกปะทะเดือด “แชร์ซอด คาบูทอฟ” ยอดฝีมือจากคีร์กีซสถาน ที่ขอกลับมากู้ชื่อบนสังเวียนแห่งนี้อีกครั้ง ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.)แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.