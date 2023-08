งานยากวัดใจ “ก้องธรณี” ชนคู่ชกต่างชาติ “แชร์ซอด” คู่เอกศึก ONE ลุมพินี 31

เปิดหัวเข้าสู่เดือน 9 ของปี ความเร้าใจยังไม่มีแววแผ่วลง สัปดาห์นี้เตรียมกรี๊ดเชียร์กันให้สุดเสียงในศึก ONE ลุมพินี 31 ถ่ายทอดสดจากเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 1 ก.ย.นี้ นำโดยคู่เอก “ก้องธรณี ส.สมหมาย” เจอคู่แข่งต่างชาติคนแรก “แชร์ซอด คาบูทอฟ”“ก้องธรณี ส.สมหมาย” มวยซ้ายหนักถึงใจ วัย 26 ปี จากเพชรบูรณ์ เจอความท้าทายบทใหม่เปิดซิงวัดฝีมือนักชกต่างชาติ “แชร์ซอด คาบูทอฟ” จอมบู๊ตัวแสบ วัย 24 ปี จากคีร์กีซสถาน ที่ขอมาเก็บแต้มชัยแรกให้ได้ในไฟต์นี้ พร้อมบู๊กันในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125 - 135 ป.)คู่รอง “มงคลแก้ว ส.สมหมาย” มวยเข่าเก๋าเกม วัย 29 ปี จากมหาสารคาม กลับมาล่าชัยชนะและโบนัสให้ได้ต่อเนื่อง ปะทะสายแข็ง “ช่อฟ้า ท.แสงเทียนน้อย” วัย 29 ปี จากบุรีรัมย์ ที่หวังเรียกคืนฟอร์มเก่งอันคุ้นเคยกลับมาให้ได้อีกครั้ง โดยเตรียมฟาดปากในกติกามวยไทย พิกัดแคตช์เวต 132 ป.คู่เอกภาคอินเตอร์ “อลาเวอร์ดี รามาซานอฟ” อดีตแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต วัย 28 ปี จากรัสเซีย ผ่านไป 2 ไฟต์ยังตีไข่ไม่แตก เล็งปราบ “อเลสซานโดร ซารา” มวยแข้งหนัก วัย 22 ปี จากอิตาลี ที่เฝ้ารอได้รับการชูมือครั้งแรกอยู่เหมือนกัน โดทั้งคู่จะสู้กันในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 - 145 ป.)นอกจากนี้ แฟนมวยจะยังได้เห็นการกลับมาของสาวใจเด็ดเผ่าเย้า “น้องแอ้ม แฟร์เท็กซ์” ที่ตั้งใจมาล่าชัยชนะไฟต์ที่ 3 ติดต่อกัน โดยจะดวลความแกร่งกับ “ฟรานซิสกา เวรา” คู่ชกจากชิลี ด้าน “แสนศิริ พีเค.แสนชัยฯ” แฝดอโยธยาผู้พี่ ได้ฤกษ์กลับมาล้างอายจากการพ่าย 2 ไฟต์รวด โดยมี “ชินจิ ซูซูกิ” มวยอันตรายจากญี่ปุ่น เป็นบททดสอบสำคัญแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. และรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง 7HD ตั้งแต่เวลา 20.30 น.โปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 31คู่เอก ก้องธรณี ส.สมหมาย vs แชร์ซอด คาบูทอฟ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)คู่รอง มงคลแก้ว ส.สมหมาย vs ช่อฟ้า ท.แสงเทียนน้อย (มวยไทย แคตช์เวต 132 ป.)สิบแสน นกเขากม.11 vs บารมี ซูจีบะหมี่เกี๊ยว (มวยไทย แคตช์เวต 138 ป.)ผึ้งหลวง บ้านแรมบ้า vs เสกสรร แฟร์เท็กซ์ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)ศรศึกน้อย เอฟเอ.กรุ๊ป vs อุดมเล็ก ณุ ปราณบุรี (มวยไทย แคตช์เวต 128 ป.)อภิเดช น้ำดื่มหมี77 vs ทองลำพูน ไม้หมอนฟอเรส (มวยไทย แคตช์เวต 117 ป.)อลาเวอร์ดี รามาซานอฟ vs อเลสซานโดร ซารา (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)แสนศิริ พีเค.แสนชัยฯ vs ชินจิ ซูซูกิ (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)ฮัว เซียวหลง vs ลูกา เชคเคตติ (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)น้องแอ้ม แฟร์เท็กซ์ vs ฟรานซิสกา เวรา (มวยไทย แคตช์เวต 112 ป.)กัดซิมูราด กาซานกูเซนอฟ vs อิลิมเบก อาคิลเบก อูลู (MMA แคตช์เวต 139 ป.)คูร์บานาลี อิซาเบคอฟ vs อับดูโวริซอฟ (MMA แคตช์เวต 176 ป.)