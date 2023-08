ซ้ายเจอซ้าย “เสมาเพชร” ขอใช้ความบดเก๋า “ก้าวหน้า” กู้ศรัทธาแฟนมวย

“ซ้ายฟ้าผ่า” เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์ มั่นใจใช้ความสดบด “ก้าวหน้า สจ.โต้งปราจีน” มวยซ้ายจอมเก๋าอยู่หมัด โดยจะขึ้นประจันหน้ากันในกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ศึก ONE ลุมพินี 30 ถ่ายทอดสดจากเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 25 ส.ค. นี้หลังจากกำปั้นหนุ่มจากเชียงใหม่วัย 28 ปี พลิกล็อกพ่ายนักชกชาวบราซิล “ฟิลิปเป โลโบ” เสียตำแหน่งมือวางอันดับหนึ่งของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวตไปอย่างปวดใจ เมื่อเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา“เสมาเพชร” ก็ไม่รีรอตอบรับข้อเสนอไฟต์แก้ตัว ซึ่งต้องเจอกับมวยซ้ายรุ่นพี่อย่าง “ก้าวหน้า” ที่พกความเก๋าและดีกรีแชมป์เวทีมาตรฐานในประเทศมาด้วย แต่เจ้าตัวก็เชื่อว่าความสดของเขาจะสามารถเล่นงาน “ก้าวหน้า” ให้เข้าตาจน“ในกติกามวยไทยผมก็เห็นฟอร์ม พี่ก้าวหน้า มาเยอะพอสมควรครับ เพราะเขาเป็นมวยถนัดซ้าย เตะซ้าย ฟันศอกซ้าย ลูกเก่งของเขาเลยคือท่าเกี่ยวขาครับ พี่เขาเป็นมวยสไตล์ฝีมือจะแก้เกมอยู่บนเวทีตลอด ผมก็ต้องระวังให้ดีเพราะเราไม่เคยชกกันมาก่อน ผมก็ไม่รู้ว่า พี่ก้าวหน้า จะแก้เกมผมมายังไงครับ”“ภาพรวมอาวุธและฝีมือผมให้ พี่ก้าวหน้า เหนือกว่าผมนะ แต่ที่ผมเหนือกว่าคือสภาพร่างกายผมมีความสดกว่า ซึ่งพี่ก้าวหน้าเขาหยุดมวยไปนานและเพิ่งกลับมาชกได้ไม่นาน ผมคิดว่าผมจะใช้ตรงนี้เล่นงานพี่เขาครับ”สำหรับไฟต์นี้ “เสมาเพชร” รับประกันถึงความมันหยด เพราะนอกจากชัยชนะที่ต้องการแล้ว เขายังอยากที่จะโชว์ฟอร์มให้ประทับใจแฟนมวย ซึ่งอาจส่งให้เจ้าตัวได้โอกาสกลับไปชิงบัลลังก์อีกครั้ง“ผมเชื่อว่าไฟต์นี้สนุกแน่ครับ เราเป็นมวยซ้ายด้วยกันทั้งคู่ คือมวยซ้ายกับมวยซ้าย ใครออกก่อนได้เปรียบครับ ผมก็ต้องชิงจังหวะออกก่อนเพื่อจะได้เปรียบพี่เขา และผมจะเดินบู๊เดินอัดให้พี่เขายุบ เพื่อที่จะได้มีช่องว่างให้ผมได้ปิดเกมไว ตอนนี้ผมคิดแค่ว่าทำยังไงก็ได้ให้ชนะคู่ต่อสู้ เพราะผมอยากได้โอกาสขึ้นไปชิงบัลลังก์อีกครั้งครับ”แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.