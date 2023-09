ฝากตัวเป็นศิษย์ "สิบหมื่น" ซุ่มเรียนวิชาเตะก้านคอกับ "ซุปเปอร์บอน"

“สิบหมื่น ศิษย์เชฟบุญธรรม” นักสู้สายยูทูบเบอร์ขอลับอาวุธเด็ดวิชาเตะก้านคอจาก “ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน” เพื่อเติมความครบเครื่องสำหรับการโชว์ฝีมือในศึกครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ONE ลุมพินี 34ตั้งตารอกันได้เลยสำหรับการปรากฏตัวครั้งแรกใน ONE ลุมพินีของ “สิบหมื่น” นักมวยที่โด่งดังทั่วโซเชียลในนาม “โค้ชนาย” ยูทูบเบอร์ชื่อดังของเมืองไทย ที่มีคิวประมือกับ “มิเกล ตรินดาเด” นักสู้จากโปรตุเกส ภายใต้กติกามวยไทย พิกัดแคตช์เวต 147 ป. ในศึก ONE ลุมพินี 34 วันศุกร์ที่ 22 ก.ย.นี้ ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)งานนี้ “สิบหมื่น” ขอแสดงฝีมือมวยว่ายังไม่สิ้นลายอดีตแชมป์มวยไทย 2 เส้น 2 เวที ทั้งแชมป์รุ่นเวลเตอร์เวต เวทีมวยสยามอ้อมน้อย และแชมป์รุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวต เวทีราชดำเนิน ด้วยการไปซุ่มซ้อมร่วมกับอดีตแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต “ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน” ถึงค่ายมวย ซุปเปอร์บอน เทรนนิง แคมป์โดยทีเด็ดที่นักสู้วัย 28 ปี อยากจะดูดวิชามาจาก “ซุปเปอร์บอน” นั่นก็คือลูกเตะก้านคอ ที่เป็นอาวุธขึ้นชื่อของอดีตราชันคิกบ็อกซิ่ง ที่เคยใช้น็อก “จอร์จิโอ เปโตรเซียน” อย่างช็อกโลก และต่อด้วยการน็อก “ไทฟุน ออสแคน” จนเรียกเสียงเฮจากแฟน ๆ ได้ก้องสนามในไฟต์ล่าสุดอย่างไรก็ตาม อาวุธเก่งของ “สิบหมื่น” ก็ยังคงหนีไม่พ้นลูกศอกลูกถนัด ที่จะเป็นอาวุธหลักในการตามหาชัยชนะ แต่การได้เสริมลูกเตะก้านคอมาจาก “ซุปเปอร์บอน” ก็อาจเป็นอาวุธลับที่ “สิบหมื่น” จะได้พัฒนาเพลงมวยของตัวเองให้มีความครบเครื่องมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม และเพื่อแสดงให้แฟนมวยได้เห็นว่าฝีมือของเขาคือของจริงไม่ใช่แค่ชกเอาคอนเทนต์เนื่องจากบัตรเข้าชมศึก ONE ลุมพินี 34 จำหน่ายหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แฟน ๆ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดศึก ONE ลุมพินี 34 ผ่านทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ) Facebook YouTube ONE (บางประเทศ) เริ่มคู่แรกเวลา 19.30 น. และทางช่อง 7HD กด 35 เริ่มรับสัญญาณสดเวลา 20.30 น.