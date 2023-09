“จอมโหด” ขอบคุณ “บอสชาตรี" ให้โอกาสกลับมากู้ชื่อใน ONE ลุมพินี อีกครั้ง

“จอมโหด ออโต้มวยไทย” โพสต์ภาพและข้อความขอบคุณบิ๊กบอส “ชาตรี” หลังได้โอกาสกลับมาชกในสังเวียน ONE ลุมพินี อีกครั้งในพิกัด 116 ป. ซึ่งเป็นเวตที่เจ้าตัวถนัดโดย “จอมโหด ออโต้มวยไทย” นักชกสายบู๊รุ่นใหญ่ วัย 35 ปี จากอุบลราชธานี เตรียมกลับมากู้ศรัทธาแฟนมวยอีกครั้ง ด้วยการเผชิญหน้า “ทรงชัยน้อย เกียรติทรงฤทธิ์” จอมดีเดือด วัย 23 ปี ที่คว้าชัยมาสามไฟต์ติดต่อกัน โดยจะประชันฝีมือกันในกติกามวยไทย พิกัดแคตช์เวต 116 ป. ในศึกครั้งยิ่งใหญ่ระดับปรากฏการณ์ ONE ลุมพินี 34 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 22 ก.ย.นี้สำหรับ “จอมโหด” ได้โอกาสโชว์ฝีไม้ลายมือใน ONE ลุมพินี มาแล้วสองไฟต์ โดยไฟต์แรกเจ้าตัวโชว์ความโหดด้วยการฟันศอกเอาชนะทีเคโอ “แดเนียล จิลเลนเบิร์ก” นักชกจากสวีเดน พร้อมรับโบนัสจากบิ๊กบอส “ชาตรี” มูลค่า 3.5 แสนบาทไปครอง ในศึก ONE ลุมพินี 8 แต่ในไฟต์ที่สองซึ่งเป็นการชกครั้งล่าสุด “จอมโหด” มีอันต้องตกเป็นฝ่ายปราชัย พ่ายทีเคโอให้กับ “อัคราม ฮามาดี” น้องใหม่จากแอลจีเรียไปอย่างน่าเสียดาย ในศึก ONE ลุมพินี 22 เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.ที่ผ่านมาขณะที่ศึก ONE ลุมพินี 34 “จอมโหด” จะได้โอกาสกลับคืนสู่สังเวียนเดือดอีกครั้ง พร้อมทั้งยังได้กลับมาชกในพิกัด 116 ป. ซึ่งเป็นน้ำหนักที่เจ้าตัวถนัด โดยต้องเผชิญหน้ากับ “ทรงชัยน้อย” มวยดาวรุ่งฟอร์มกำลังแรงที่เก็บชัยชนะรวดมาสามไฟต์ติดต่อกันใน ONE ลุมพินี โดยเฉพาะสองไฟต์ล่าสุดที่คว้าโบนัสไปครองจากการเอาชนะคู่ชกแบบไม่ครบยกไปแบบสวยหรูอย่างไรก็ตามการได้กลับมาในครั้งนี้ทำให้ “จอมโหด” รู้สึกดีใจที่ยังได้รับโอกาสแก้ตัว พร้อมกันนี้ยังได้ทำการโพสต์ข้อความและภาพผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวที่ชื่อ “จอมโหด ออโต้อาร์วัน” เพื่อขอบคุณบิ๊กบอส “ชาตรี” ที่ให้โอกาสเขาได้กลับมาขึ้นสู้ใน ONE ลุมพินี อีกครั้ง“ขอบคุณบอสชาตรี และทีมงานครับ ที่ได้ให้โอกาสผมได้ชกรายการ ONE LUMPINEE อีกครั้งครับ ได้กลับมาชกเวตตัวเองแล้วครับ 116 ป. ขอบคุณครับ”สำหรับตอนนี้บัตรเข้าชมศึก ONE ลุมพินี 34 จำหน่ายหมดเกลี้ยงแล้ว แฟน ๆ ที่ซื้อบัตรไม่ทันสามารถรับชมการถ่ายทอดสดทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook YouTube ONE (บางประเทศ) และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.