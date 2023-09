โอกาสมาแล้ว “ยอดเหล็กเพชร” รอมา 6 ปีขอถอนแค้น “เมืองไทย” ศึก ONE ลุมพินี 34

“ยอดเหล็กเพชร” มั่นใจสภาพร่างกายตัวเองพร้อมเต็มที่ กลับมาเจอ “เมืองไทย” ครั้งแรกในรอบ 6 ปี หวังล้างตาให้สำเร็จ ในศึกระดับปรากฏการณ์แห่งวงการมวยไทย ONE ลุมพินี 34“จอมทำลายล้าง” ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ มวยหมัดหนัก วัย 28 ปี จากร้อยเอ็ด ฟอร์มกำลังสดเก็บชัยรวด 4 ไฟต์ติด ได้คิวล้างตาอริเก่า “ขุนศอกผีดิบ” เมืองไทย พีเค.แสนชัยฯ นักชกจอมอึด วัย 29 ปี จากบุรีรัมย์ ในกติกามวยไทย พิกัดแคตช์เวต 138 ป. ศึกประวัติศาสตร์แห่งปี ONE ลุมพินี 34 วันศุกร์ที่ 22ก.ย.นี้ ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)“ยอดเหล็กเพชร” ถือเป็นนักสู้แถวหน้าของวงการมวยไทย แต่ยังไม่เคยเอาชนะ “เมืองไทย” ได้เลย โดยเป็นฝ่ายแพ้คะแนนทั้ง 2 ครั้ง ในศึก “ลุมพินีแชมเปี้ยนเกริกไกร” เมื่อเดือน ก.ย.59 และศึก “เกียรติเพชรเงินล้าน” ในเดือน พ.ค.60 ซึ่งเป็นการชกในรูปแบบมวยไทย 5 ยก ทั้งสองไฟต์อย่างไรก็ตาม ในการพบกันภาคสาม พวกเขาจะได้วัดฝีมือกันในรูปแบบมวยไทย 3 ยก โดยใช้นวมเล็กเปิดนิ้วสู้กันเป็นครั้งแรก โดย “ยอดเหล็กเพชร” ที่อยู่ในช่วงมั่นใจคาดหวังว่านี่อาจจะเป็นโอกาสดีในการถอนแค้น “เมืองไทย” ได้สำเร็จอย่างที่ตั้งใจ เพราะว่าใครพลาดโดนก่อนมีสิทธิ์ร่วงได้เหมือนกันผ่านไป 6 ปี “ยอดเหล็กเพชร” ได้โคจรกลับมาเจอ “เมืองไทย” อีกครั้ง ในช่วงที่สภาพร่างกาย และจิตใจกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น โดยเจ้าตัวมั่นใจว่าตนมีความแข็งแกร่งกว่าเดิมและการเจอกันภาคสามจะต้องสู้กันสนุกแน่นอน“ก่อนหน้านี้ผมเจอกับ เมืองไทย มาสองไฟต์ เป็นฝ่ายแพ้ไปทั้งสองไฟต์ แต่เป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดมาก เหตุผลสำคัญที่ทำให้ผมแพ้เพราะเหมือนมีอาการแผ่วปลาย ออกอาวุธไม่ทันคู่ชก แต่ 6 ปีผ่านไป ผมมีโอกาสได้แก้มือ เมืองไทย ในครั้งนี้ ผมขอสู้ให้เต็มที่เพื่อเอาชนะล้างตาให้สำเร็จครับ”ไฟต์นี้ทั้งสองฝ่ายต่างพร้อมลดน้ำหนักมาเจอกันที่เวต 138 ป. ซึ่ง “ยอดเหล็กเพชร” มองว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ ขณะที่การใช้นวมเล็กจะทำให้การต่อสู้ครั้งนี้มีความสนุกสูสีเพิ่มมากขึ้น“ไฟต์นี้ เมืองไทย ลดจากเวต 145 ป. มาชกในเวต 138 ป. ส่วนผมลดลงมาจาก 140 ป. ก็ถือว่าพอดีกันไม่เสียเปรียบอะไรมาก รอบนี้เจอกันในแบบ 3 ยก ใช้นวมเล็กเปิดนิ้ว อะไรก็เกิดขึ้นได้ เพราะว่าขึ้นไปแลกอาวุธบนเวทีไม่มีความแน่นอน ไม่เขาก็ผมมีสิทธิ์ร่วงได้เหมือนกัน ไฟต์นี้ผมมองโอกาสชนะอยู่ที่ 50-50 ต้องดูคู่ชกด้วยว่าเปิดเกมมาสู้แบบไหนครับ”แฟน ๆ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดศึก ONE ลุมพินี 34 ผ่านทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ) Facebook YouTube ONE (บางประเทศ) เริ่มคู่แรกเวลา 19.30 น. และทางช่อง 7HD กด 35 เริ่มรับสัญญาณสดเวลา 20.30 น.