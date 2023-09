ได้ฤกษ์ใหม่ "ซุปเปอร์เกิร์ล" ดวลคิกบ็อกซิ่ง "คริสตินา โมราเลส" ศึก ONE Fight Night 16

“แอนนา ซุปเปอร์เกิร์ล” ได้ฤกษ์ใหม่ประชันฝีมือกับ “คริสตินา โมราเลส” เป็นที่เรียบร้อย หลังจากก่อนหน้านี้มีอันต้องคลาดกันไป โดยครั้งนี้จะเป็นการสานต่อชัยชนะในกติกาคิกบ็อกซิ่งของสาวน้อยนักชกไทย เพื่อเป้าหมายในการกรุยทางขึ้นสู่บัลลังก์แชมป์โลกโดย “แอนนา ซุปเปอร์เกิร์ล” เจ้าของฉายา “เจ้าแม่เข่ายัดไส้” วัย 19 ปี จะขึ้นสังเวียนเผชิญหน้ากับ “คริสตินา โมราเลส” นักสู้สาววัย 30 ปี จากสเปน ที่พร้อมกลับมาล่าชัยกู้ศรัทธาอีกครั้ง ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) ศึก ONE Fight Night 16 ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงเวลาไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 07.00 น. ของวันเสาร์ที่ 4 พ.ย.66ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ถูกวางให้ประชันฝีมือกันในศึก ONE Fight Night 13 เมื่อวันที่ 5 ส.ค.ที่ผ่านมา แต่สุดท้ายฝ่าย “คริสตินา” ได้ขอถอนตัวกะทันหันเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ และกลายเป็น “ลารา เฟอร์นานเดซ” อีกหนึ่งสาวแกร่งจากแดนกระทิงดุ ที่มาเสียบแทนในการดวลกับ “ซุปเปอร์เกิร์ล”สำหรับการชกในครั้งนั้นเป็นทาง “ซุปเปอร์เกิร์ล” ที่โชว์ลีลาออกอาวุธและชั้นเชิงอันแพรวพราวสยบมวยขัดตาทัพอย่าง “ลารา” เอาชนะไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ แจ้งเกิดอย่างสวยงามในกติกาคิกบ็อกซิ่งพกความมั่นใจมาเพียบ ครั้งนี้เธอจึงมุ่งมั่นหวังตุนแต้มชัยเพิ่มในการเผชิญหน้ากับ “คริสตินา” เพราะเป้าหมายของสาวน้อยเข่าหนักรายนี้คือการได้โอกาสชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวตหญิง ที่นักชกสาวแดนมะกัน “เจเน็ต ท็อดด์” นั้นถือครองอยู่ส่วนทางฝั่ง “คริสตินา โมราเลส” นักชกสาวแกร่งดีกรีแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่ง ISKA เจ้าของสถิติการคว้าชัยชนะ 48 ครั้ง จากการชกคิกบ็อกซิ่งระดับอาชีพทั้งหมด 56 ไฟต์ ปัจจุบันพักรักษาตัวจนหายดีเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกลับมาวางคิวบู๊บนสังเวียนอีกครั้งโดยผลงานล่าสุดซึ่งเป็นการเปิดตัวครั้งแรกใน ONE เธอต้องเผชิญหน้ากับกระดูกชิ้นโตอย่าง “อนิสสา เม็กเซน” สาวโหดจากฝรั่งเศส และพ่ายทีเคโอไปอย่างบอบช้ำ การดวลกับ “ซุปเปอร์เกิร์ล” ในครั้งนี้ เธอจึงตั้งใจกลับมาล้างอายเพื่อกู้ศรัทธา โดยหวังใช้ความเก๋าประสบการณ์เอาชนะนักชกสาวน้อยชาวไทยเพื่อฉลองแต้มชัยแรกบนสังเวียน ONEนอกจากนี้ แฟนมวยชาวไทยยังจะได้ชมการเผชิญหน้ากันของสองตัวพ่อต่างสายระหว่าง “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” ราชันมวยไทย ดวลเดือดกับ “ฟาบริซิโอ อานดราเด” ราชัน MMA โดยมีเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ที่ว่างเป็นเดิมพันแฟน ๆ สามารถติดตามรับชม “ซุปเปอร์เกิร์ล vs คริสตินา” ในศึก ONE Fight Night 16 วันเสาร์ที่ 4 พ.ย.66 เวลา 07.00 น. ณ สนามมวยเวทีลุมพินี โดยจองบัตรเข้าชมได้ทาง Thai Ticket Major พร้อมติดตามข่าวสารอัปเดตของ ONE ได้ทางเฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh