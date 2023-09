ลุ้นรีแมตช์! "ชาตรี" ยืนยันอยากจัดไฟต์ชิงเข็มขัด "รถถัง vs ซุปเปอร์เล็ก" ที่กาตาร์ ธ.ค.นี้

“ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอ ของ ONE เปิดเผยว่าสนใจจัดนัดรีแมตช์ของคู่มวยหยุดโลก "รถถัง vs ซุปเปอร์เล็ก" โดยมีตำแหน่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) เป็นเดิมพัน ในศึก ONE 165 ซึ่งจะจัดการแข่งขันที่ประเทศกาตาร์ปลายปีนี้จบลงไปแบบสุดมันสมกับเป็นไฟต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มวยไทย 50 ปี สำหรับการพบกันของสองเพื่อนรัก “รถถัง จิตรเมืองนนท์” และ “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่9” ในศึก ONE ลุมพินี 34 เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 22 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยที่ผลการแข่งขันนั้นเป็นทาง “ซุปเปอร์เล็ก” พลิกสถานการณ์จากเป็นรองในยกแรก หลังโดนศอกจนเกิดแผลแตก กลับมาเป็นฝ่ายเรียกนับจาก “รถถัง” ได้ในยกสอง ก่อนจะระดมออกอาวุธโกยแต้มในยกสุดท้าย แซงเข้าวินด้วยคะแนนเอกฉันท์แบบสุดระทึกหลังจบเกมบอส “ชาตรี” ที่นั่งดูติดขอบเวที ได้ให้ความเห็นถึงการแข่งขันไฟต์ประวัติศาสตร์ โดยเชื่อว่า “รถถัง” อาจจะเป็นฝ่ายพลิกกลับมาชนะได้ ถ้ามีต่อยก 4-5 เพราะ”ซุปเปอร์เล็ก” เริ่มออกอาการหมดในยกสุดท้าย พร้อมเปิดเผยว่าตั้งใจจะจัดซูเปอร์ไฟต์นี้ในรูปแบบมวยไทย 5 ยก แต่ทาง "ซ้อเอ๋ จิตรเมืองนนท์" หัวเรือใหญ่ค่ายจิตรเมืองนนท์ ไม่เอาด้วย เพราะมองว่า “รถถัง” จะเสียเปรียบจากน้ำหนักที่น้อยกว่า “ซุปเปอร์เล็ก” ถึง 5 ปอนด์"ตอน "ซุปเปอร์เล็ก" ชั่งทำน้ำหนักไม่ผ่าน ผมโทรหาทั้งสองฝ่ายเพื่อที่จะให้การแข่งขันเกิดขึ้นในรูปแบบมวยไทยห้ายกต่อไป แต่ฝ่าย "ซ้อเอ๋" ไม่ต้องการแบบนั้น เพราะเขามองว่าไม่แฟร์สำหรับ "รถถัง" เพราะ "ซุปเปอร์เล็ก" ตัวใหญ่กว่ามาก ซึ่งถ้าไฟต์นี้เกิดขึ้นในรูปแบบห้ายกนะ "รถถัง" อาจจะพลิกกลับมาชนะก็ได้ เพราะ "ซุปเปอร์เล็ก" หมดแรงแล้วในยกที่สาม แต่ "รถถัง" ยังมีแรงเหลืออยู่"ด้วยความมันระดับทะลุจุดเดือด ทำให้บอส “ชาตรี” ถึงกับเผยแบบไม่มีกั๊กว่าสนใจจัดการแข่งขันนัดรีแมตช์ระหว่างทั้งสองฝ่ายอีกครั้งในช่วงปลายปีนี้ ในศึก ONE 165 ที่ ONE จะยกพลไปเปิดตัวครั้งแรกที่ประเทศกาตาร์ โดยคราวนี้ทั้งสองคนจะต้องแลกอาวุธกันในรูปแบบมวยไทย 5 ยก และมีเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ของ “รถถัง” เป็นเดิมพัน"ผมสนใจที่จะจัดรีแมตช์ คู่ “รถถัง” เจอกับ “ซุปเปอร์เล็ก” อีกครั้งนะ โดยคราวนี้จะต้องเจอกันในรูปแบบมวยไทยห้ายก ชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ในศึก ONE 165 ที่กาตาร์ ผมยังมีความมั่นใจและเชื่อในตัวของทั้งคู่อยู่ แต่ผมต้องถามทั้งคู่ดูก่อน"สำหรับครั้งต่อไปศึก ONE ลุมพินี 35 “ก้องศึก แฟร์เท็กซ์” อดีตแชมป์รุ่นเล็กแห่งเวทีลุมพินี ขอท้าชนนักกีฬา ONE อย่าง “เด็ดดวงเล็ก ทีเด็ด99” ที่มาพร้อมศักดิ์ศรีเจ้าของเก้าอี้เบอร์สามของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125 - 135 ป.) ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต ร่วมด้วยคู่เอกภาคอินเตอร์ “พงษ์ศิริ พีเค.แสนชัยฯ” ปะทะกับ “เคียมรัน นาบาติ” ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.)แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารอัปเดตของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh