ไม่ต้องพูดเยอะ “ฟิลิปเป โลโบ” อาสาใช้กำปั้น หยุดฝีปาก “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี”

“ฟิลิปเป โลโบ” ขอกำราบฝีปากกล้า “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” เผยราชันเมืองผู้ดียังมีจุดอ่อนที่เขาพร้อมจ้องจะเล่นงาน รับประกันความมันแบบจัดเต็มที่จะเกิดขึ้นในศึก ONE Fight Night 19“ฟิลิปเป โลโบ” จอมบู๊เลือดเดือด วัย 30 ปี จากบราซิล พร้อมแล้วที่จะสะสางความบาดหมาง ด้วยการท้าชิงเข็มขัดจาก “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” แชมป์โลก ONE มวยไทย และคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) วัย 26 ปี จากอังกฤษ ที่ได้ฤกษ์ป้องกันบัลลังก์มวยไทยเป็นครั้งแรก ในศึก ONE Fight Night 19 ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 08.00 น. ของวันเสาร์ที่ 17 ก.พ.นี้ย้อนกลับไปในศึก ONE Fight Night 9 เมื่อเดือน เม.ย.ปีที่แล้ว นับเป็นช่วงเวลาที่แห่งชัยชนะของสองยอดฝีมืออย่าง “ฟิลิปเป” และ “แฮ็กเกอร์ตี” ที่ได้โอกาสขึ้นสังเวียนร่วมรายการเดียวกัน ด้าน “ฟิลิปเป” พลิกสถานการณ์จากที่ถูก“เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์” เรียกนับไปก่อน กลับมาเป็นฝ่ายชนะน็อกไปได้ในยกสุดท้ายขณะที่ “แฮ็กเกอร์ตี” ช็อกโลกด้วยการโค่น “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” กระชากบัลลังก์มวยไทย มาครองได้เป็นรุ่นที่สอง อย่างไรก็ตามภายหลังจากจบการแข่งขัน ทั้ง “ฟิลิปเป” และ “แฮ็กเกอร์ตี” ก็ไม่วายที่จะท้าทายกัน และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการปะทะคารมจนก่อให้เกิดความบาดหมางหลังจากนั้น 7 เดือน ในศึก ONE Fight Night 16 “แฮ็กเกอร์ตี” สามารถน็อก “ฟาบริซิโอ อานดราเด” ราชัน MMA จากบราซิล คว้าเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง ที่ว่าง มาครองเพิ่มอีกหนึ่งเส้น โดยไฟต์ดังกล่าวด้าน “ฟิลิปเป” รับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงที่มุมให้กับขาบู๊เพื่อนร่วมชาติอย่าง “ฟาบริซิโอ” ซึ่งภายหลังการชกจบลงทั้ง “ฟิลิปเป” และ “แฮ็กเกอร์ตี” ก็ได้ปะทะคารมกันอีกครั้ง แต่ทว่าครั้งนี้ความรุนแรงทวีคูณเพิ่มขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า โดย “ฟิลิปเป” เผยว่า“หลังการชกกับ ฟาบริซิโอ จบลง โจนาธาน ยังคงทำเหมือนเดิมครับ เขาเดินเข้ามาหาผมแล้วบอกว่าผมคือรายต่อไป ซึ่งผมก็ตอบกลับไปว่ามาดูกันครั้งหน้าจะเกิดอะไรขึ้น ผมกำลังรอคุณอยู่ ส่วนทีมงานของเขาก็เข้ามาพูดอะไรหลายอย่างกับผม ผมไม่เข้าใจหรอกเพราะทุกคนพูดพร้อมกันหมด ผมว่าเขาพูดมากไป เขาพล่ามไปเรื่อย"“การเผชิญหน้าครั้งนั้นยิ่งทำให้ผมอยากจะเจอกับ แฮ็กเกอร์ตี เข้าไปใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตอนที่เขาอยู่บนเวที เขาบอกว่าผมเป็นพวกปลายแถว ซึ่งผมจะพิสูจน์ให้เขารู้ว่าผมเป็นใคร”อย่างไรก็ตาม แม้จะมีเรื่องบาดหมางกันเพียงใด แต่ลึก ๆ ในใจ “ฟิลิปเป” ก็ยังให้ความนับถือต่อทักษะและฝีมืออันร้ายกาจของ “แฮ็กเกอร์ตี” ด้วยเหตุนี้เขาจึงศึกษาสไตล์การชกของซุปตาร์เมืองผู้ดีมาอย่างละเอียดยิบ จนพบจุดอ่อนที่จะใช้เล่นงานได้ ซึ่งเขาหวังจะใช้สิ่งนี้ดับความฝีปากกล้าของราชันเมืองผู้ดี พร้อมกับเดินออกจากสังเวียนมวยลุมพินี ในฐานะเจ้าบัลลังก์มวยไทย รุ่นแบนตัมเวตคนใหม่ของ ONE“แฮ็กเกอร์ตี มีความเร็วครับ เขาเคลื่อนที่ไปข้างหน้าตลอดเวลาและเตะได้ดีมาก แต่เขาก็โดนอาวุธเยอะไม่ได้เหมือนกันครับ แม้เขาจะเก่งมากในด้านการโจมตี แต่เมื่อถึงคราวที่เขาต้องป้องกันตัว เขายังไม่ได้เก่งขนาดนั้น ครั้งนี้ผมเตรียมตัวมาพร้อมในทุก ๆ ด้าน ทั้งเกมรุก และเกมรับ ผมจะไม่เปิดโอกาสให้ แฮ็กเกอร์ตี ได้หายใจหายคอเด็ดขาด”“ไฟต์นี้ผมคาดการณ์ว่าผมจะชนะน็อก และผมจะน็อกเขาให้ได้ นั่นคือคำทำนายล่วงหน้าจากผมครับ”แฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมศึก ONE Fight Night 19 ในสนามผ่านทาง Thaiticketmajor.com และติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook YouTube ONE (บางประเทศ) เริ่มคู่แรกเวลา 08.00 น. และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) รับสัญญาณสดเวลา 10.00 น.และติดตามข่าวสารความคืบหน้าของ ONE ได้ทางเว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh