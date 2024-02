ตำนานรีเทิร์น! “เมห์ดี” วัดเชิงมวยสากล “ซูฮาร์” อัปเวลความมัน ศึก ONE 166 ที่กาตาร์

“เมห์ดี ซาทูต” ตำนานนักชกชาวแอลจีเรีย ทนกลิ่นสาบนวมไม่ไหว ขอตัดสินใจพักบทบาทโค้ชเพื่อกลับมาเป็นนักสู้บนสังเวียนอีกครั้ง ในศึก ONE 166 ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศกาตาร์เป็นครั้งแรก ในวันศุกร์ที่ 1 มี.ค.นี้เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนหมัดมวยไปทั่วโลก สำหรับการตัดสินใจกลับมาขึ้นสังเวียนอีกครั้งของ “เมห์ดี ซาทูต” ตำนานนักมวยไทยและคิกบ็อกซิ่ง วัย 40 ปี ชาวแอลจีเรีย-ฝรั่งเศส ที่ประกาศแขวนนวมไปในปี 2565 โดยจะพบกับ “ซูฮาร์ แอล กาห์ทานี” กำปั้นไร้พ่ายวัย 34 ปี จากซาอุดีอาระเบีย ในกติกามวยสากล แคตช์เวต 147 ปอนด์ ในศึก ONE 166 ที่จะจัดขึ้น ณ ลูเซล สปอร์ตส์ อารีนา ประเทศกาตาร์ ในวันที่ 1 มี.ค.นี้สำหรับผลงานในอดีตของ “เมห์ดี” เคยเป็นเจ้าของแชมป์ระดับประเทศฝรั่งเศส 2 สมัย, แชมป์ยุโรป และแชมป์โลก ISKA และ WBC จนกระทั่งได้รับโอกาสเข้าสู่ชายคา ONE เมื่อปี 2561 และสามารถทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจ ทั้งในกติกามวยไทยและคิกบ็อกซิ่ง ตลอด 6 ไฟต์ที่ลงแข่งขันโดย “เมห์ดี” เคยเกือบไต่ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดในอาชีพนักสู้ หลังได้รับโอกาสให้ขึ้นท้าชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ในศึก ONE: Revolution เมื่อเดือน ก.ย.64 จาก “กัปปิตัน เพชรยินดีอะคาเดมี” เจ้าบัลลังก์ในขณะนั้น ซึ่งแม้สุดท้ายเขาจะตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ แต่ด้วยสไตล์การชกสุดห้าวหาญในวันนั้น จึงทำให้เขาได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนมวยทั่วโลกอย่างหนาหูหนึ่งปีต่อมา “เมห์ดี” กลับมาขึ้นสังเวียนอีกครั้งในศึก ONE Fight Night 3 และสามารถเอาชนะทีเคโอ “เอซา เทน พาว” ไปได้ เมื่อคู่ชกจากสหรัฐอเมริกาไม่สามารถสู้ต่อได้หลังจบยกแรก พร้อมทั้งคว้าโบนัส 5 หมื่นดอลลาร์ (เกือบ 1.9 ล้านบาท ในขณะนั้น) เข้ากระเป๋าเป็นของรางวัล ก่อนจะตัดสินใจประกาศแขวนนวมกลางสังเวียนทั้งน้ำตา เพื่อยุติเส้นทางนักสู้เอาไว้ที่ 27 ปี ตามสัญญาที่ให้ไว้กับคุณแม่และภรรยาก่อนหน้านี้หลังยุติบทบาทบทเส้นทางนักสู้ไปได้ 1 ปี 4 เดือน “เมห์ดี” ที่ผันตัวไปทำหน้าที่โค้ชดูแลนักมวยของค่ายเวนัม ในเมืองพัทยา ได้ตัดสินใจที่จะกลับมาสวมนวมขึ้นสังเวียนอีกครั้งในศึก ONE 166 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ ONE ยกทัพไปจัดการแข่งขันในภูมิภาคตะวันออกกลาง เพื่อโชว์ลีลาการบู๊ให้แฟนมวยทั่วโลกหายคิดถึง และเพื่อเติมเต็มเกียรติประวัติบนเส้นทางอาชีพนักมวยของเขาขณะที่คู่ชกอย่าง “ซูฮาร์ แอล กาห์ทานี” ถูกยกให้เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกกีฬามวยสากลของประเทศซาอุดีอาระเบีย หลังประสบความสำเร็จในฐานะนักกีฬามวยสากลอาชีพ จากการคว้าแชมป์มวยสากล WBC ของภูมิภาคตะวันออกกลางมาครองเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ เมื่อปี 2562โดยปัจจุบัน “ซูฮาร์” มีสถิติการชกมวยสากลอาชีพอยู่ที่ 9 ไฟต์พ่ายไม่เป็น ซึ่งการถูกประกบให้มาพบกับนักชกระดับตำนานชื่อก้องอย่าง “เมห์ดี” ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่เขาจะได้ระเบิดฟอร์มออกมาเพื่อพิสูจน์ตัวเองและใช้เป็นใบเบิกทางสู่การแข่งขันบนเวทีระดับโลกต่อไปสำหรับศึก ONE 166 จะถ่ายทอดสดไปยังกว่า 190 ประเทศทั่วโลกในวันที่ 1 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 19.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย) แฟน ๆ ที่สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าชมล่วงหน้าทาง Virgin Megastore หรือ Q-Tickets และติดตามข่าวสารความคืบหน้าของ ONE ได้ทางเฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh