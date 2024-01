ประเทศไทยต้องได้ดู! "ชาตรี" ย้ำชัดปรับราคา PPV 99 บาท ศึก ONE: 165 "ซุปเปอร์เล็ก" ปะทะ "ทาเครุ"

แฟนกีฬาการต่อสู้ชาวไทยได้เฮ เมื่อ บิ๊กบอส ONE ใจดีประกาศปรับราคา PPV ด่วนสำหรับการรับชมสดศึก ONE 165 ขึ้นป้ายคู่เอก “ซุปเปอร์เล็ก vs ทาเครุ” จากญี่ปุ่น ในราคาเพียง 99 บาท เฉพาะผู้รับชมในประเทศไทยเท่านั้น!หลังจากมีการประกาศเปิดให้ซื้อเพย์-เพอร์-วิว (PPV หรือจ่ายเงินเพื่อรับชม) ในราคา 399.99 บาทเพื่อรับชมการถ่ายทอดสดศึก ONE 165 ที่จะจัดขึ้นที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในวันอาทิตย์ที่ 28 ม.ค.นี้ ล่าสุด บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ออกมาประกาศปรับ PPV ด่วนเป็น 99 บาท เพื่อให้แฟนกีฬาการต่อสู้ชาวไทยสามารถได้รับชมการแข่งขันครั้งสำคัญนี้ได้อย่างทั่วถึงสำหรับศึก ONE 165 มีไฮไลต์สำคัญที่หลายคนต่างตั้งตารอ นั่นคือการชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125 – 135 ป.) ระหว่าง “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” เจ้าของบัลลังก์ชาวไทยและผู้ท้าชิงซูเปอร์สตาร์เจ้าถิ่น “ทาเครุ เซกาวา” นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งตัวแทนนักกีฬาไทย “สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง” จะเปิดศึกมหากาพย์ภาค 6 ดวลหมัดคู่ปรับเก่า “มารัต กริกอเรียน” ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง แคตช์เวต (156.5 ป.) ด้วยโดยหลังจากการปรับ PPV ล่าสุดดังกล่าว ผู้ที่ซื้อ PPV ไปแล้วในราคาเดิมจะได้รับเงินส่วนต่างคืนเข้าสู่ระบบที่เลือกชำระเงินไว้ ภายใน 14 วันทำการ ส่วนท่านใดยังไม่ได้จับจอง PPV เป็นของตัวเอง สามารถซื้อล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ตามลิงก์ด้านล่างกดซื้อ PPVขั้นตอนซื้อ PPVหากท่านได้รับปัญหาในระหว่างสั่งซื้อ กรุณาติดต่อเฟซบุ๊กแฟนเพจ ONE Championship Thailand และติดตามข่าวสารอัปเดตได้ทางเว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh