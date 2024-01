เอาไม่ลง "ซุปเปอร์เล็ก" ซูฮก "ทาเครุ" เก่งจริง สมเป็นตัวท็อปคิกบ็อกซิ่งของโลก

“ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” ยอมรับสุดทึ่งในความอึดถึกทน ของ “ทาเครุ เซกาวา” คู่ชกซูเปอร์สตาร์จากญี่ปุ่น พร้อมซูฮกฝีไม้ลายมือ เก่งกาจสมกับเป็นนักคิกบ็อกซิ่ง ระดับตัวท็อปของโลกจบลงไปอย่างสุดมัน ชนิดทำเอาแฟนมวยชาวไทยทั่วทั้งประเทศถึงกับนั่งกันแทบไม่ติด สำหรับคู่มวยนัดหยุดโลกที่ทุกคนเฝ้ารอคอยระหว่าง “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” ลงป้องกันบัลลังก์แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ครั้งที่ 2 พบกับ “ทาเครุ เซกาวา” ซึ่งผลการแข่งขันนั้นเป็นทางด้าน “ซุปเปอร์เล็ก” ที่โชว์ลูกเตะขวาทางเดียว ไล่หวดต้นขาเอาชนะซูเปอร์สตาร์เจ้าถิ่นไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ ในศึก ONE 165 เมื่อช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ 28 ม.ค.ที่ผ่านมาโดยรูปเกมไฟต์นี้แม้ทาง “ซุปเปอร์เล็ก” จะอาศัยการเล่นเกมวงนอก ชิงจังหวะหวดแข้งขวา เข้าบริเวณต้นขาด้านซ้ายของ “ทาเครุ” ครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อหวังหยุดพายุการบุก แต่ก็ไม่เป็นผล หลังผู้ท้าชิงเจ้าถิ่น โชว์ธาตุทรหดเลือดบูชิโด เดินกระหน่ำหมัดเล่นงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงปลายยกที่สาม ที่เล่นงานจน “ซุปเปอร์เล็ก” ถึงกับออกอาการให้เห็นแม้ “ทาเครุ” ที่ถูกโจมตีบริเวณต้นขาอย่างหนัก จะพยายามกัดฟันเดินหน้าสาวหมัดยันวินาทีสุดท้ายของการแข่งขัน แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถไล่ทำแต้มได้ทัน เป็นฝ่าย “ซุปเปอร์เล็ก” ที่เอาชนะไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ ป้องกันบัลลังก์ได้เป็นคร้้งที่ 2 พร้อมคว้าโบนัสเข้ากระเป๋า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 1.8 ล้านบาท (ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน)โดย “ซุปเปอร์เล็ก” ได้กล่าวเปิดใจระหว่างงานแถลงข่าวหลังจบการแข่งขัน แสดงความชื่นชมในความอึดเกินทนของ “ทาเครุ” ที่แม้จะโดนอาวุธของตนเล่นงานอย่างหนัก แต่ก็ไม่แสดงท่าทีที่จะถอยหนีให้เห็น พร้อมให้การยอมรับในฝีไม้ลายมือของนักชกเลือดบูชิโดรายนี้ว่าคือนักคิกบ็อกซิ่งระดับโลกของจริง“ทาเครุ คือนักคิกบ็อกซิ่งระดับโลกครับ เขาเป็นนักชกญี่ปุ่นที่ทนได้น่าเหลือเชื่อมาก ผมคิดว่าตัวผมเองก็เป็นหนึ่งในนักชกที่มีอาวุธหนักพอสมควร แต่ว่าผมเอาเขาไม่ลง ต้องยอมรับเลยครับว่า “ทาเครุ” เขาคือระดับโลกของจริง”สำหรับโปรแกรมการแข่งขันไฟต์ต่อไปของ “ซุปเปอร์เล็ก” และ “ทาเครุ” จะเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อไหร่ และจะพบกับคู่ต่อสู้คนใด แฟนมวยทั่วประเทศสามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh