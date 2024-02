เล็งน็อกยกแรก “แฮ็กเกอร์ตี” มั่นใจสอย “ฟิลิปเป” จนกางตำราตั้งรับแทบไม่ทัน

“โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” มั่นใจว่า “ฟิลิปเป โลโบ” ผู้ท้าชิงบัลลังก์มวยไทยรายแรกของตนจะถึงกับไปไม่เป็น หากต้องเจอการแผนเปิดเกมเร็วตั้งแต่ยกแรก โดยตั้งเป้าเผด็จศึกอริตัวฉกาจอย่างไวไม่ให้ตั้งตัว“โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” แชมป์โลก ONE มวยไทย และคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) วัย 26 ปี จากเกาะอังกฤษ เตรียมขึ้นสังเวียน เพื่อทำหน้าที่ป้องกันบัลลังก์ครั้งแรก พบกับผู้ท้าชิงอันดับ 3 ของรุ่น “ฟิลิปเป โลโบ” นักสู้วัย 30 ปี จากบราซิล ที่ได้รับโอกาสให้ขึ้นชิงแชมป์โลกเป็นครั้งที่ 2 ในศึก ONE Fight Night 19 ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ถ่ายทอดสดในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 08.00 น. ของวันเสาร์ที่ 17 ก.พ.นี้สำหรับ “โจนาธาน” และ “ฟิลิปเป” ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ต่างเคยมีประเด็นร้อนต่อกันมาก่อน ในศึก ONE Fight Night 16 ที่ “โจนาธาน” สามารถเอาชนะน็อก “ฟาบริซิโอ อานดราเด” คว้าเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต มาพาดบ่าได้เป็นเส้นที่ 2 ซึ่งหลังจบการแข่งขัน เป็นทางฝั่ง “โจนาธาน” ที่เดินเข้าไปหาจอมบู๊จากบราซิล ก่อนจะโต้เถียงกันอย่างดุเดือด จนทีมงานโค้ชของทั้ง 2 ฝั่งต้องรีบเข้ามาแยกออกไป“เรื่องมันเริ่มหลังจากที่ ฟิลิปเป เอาชนะ เสมาเพชร มาได้ เขาก็เป็นฝ่ายเรียกหาผมไม่หยุดทั้งบนเวที และห้องสัมภาษณ์ ผมคิดว่าตอนนั้นอะดรีนาลีนของเขาคงหลั่งออกมาเยอะมากแน่ ๆ เพราะหลังจากวันนั้น ผมก็ไม่เห็นเขาท้าทายผมอีกเลย ไม่ว่าผมจะยั่วเขาขนาดไหนบนโซเชียลมีเดีย ก็ตาม เมื่อผมเห็นเขาอยู่ที่มุมของ ฟาบริซิโอ ผมเลยตัดสินใจเดินเข้าไปบอกเขาต่อหน้าว่า จริง ๆ แล้วเขาไม่อยากชกกับผมหรอก และมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แชมป์อย่างผม จะต้องเป็นฝ่ายเรียกหาผู้ท้าชิงแบบนี้ มันควรจะเป็นในทางกลับกันมากกว่า”อย่างไรก็ตาม หากมองเฉพาะเรื่องฝีมือบนสังเวียน “โจนาธาน” ก็ให้การยอมรับในความเก่งกาจของ “ฟิลิปเป” ที่สามารถหักด่านของแข็งประจำรุ่นอย่าง “เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์” จนสามารถยึดเก้าอี้แรงกิงเบอร์ 3 ของรุ่นได้ในปัจจุบัน และกลายมาเป็นผู้ท้าชิงที่เรียกได้เต็มปากว่าเหมาะสมสำหรับตนทุกประการ“ฟิลิปเป คู่ควรต่อชัยชนะน็อกเหนือ เสมาเพชร แล้ว เขาเป็นนักสู้ชั้นยอด และในฐานะนักสู้ด้วยกัน ผมนับถือเขานะ ผมมองว่าเราเป็นคู่ชกที่เหมาะสมกันมาก เพราะสไตล์ของเขาดูเข้าทางกับผมดี เขาเป็นเป้าหมายที่สมบูรณ์แบบสำหรับผม และผมแทบอดใจรอไม่ไหวที่จะได้ชกกับเขาในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้”โดยไฟต์นี้ “โจนาธาน” แสดงความมั่นใจว่าเมื่อ “ฟิลิปเป” ต้องขึ้นสังเวียนมาเจอกับนักมวยที่เครื่องติดเร็วอย่างตน คงจะเป็นเรื่องยากในการกางตำรามารับมือได้ทันเวลา และยังมองไปถึงการปิดเกมเร็วตั้งแต่ยกแรก เพื่อรักษาบัลลังก์มวยไทยสุดหวงของตนอย่างยิ่งใหญ่ด้วย“ฟิลิปเป เป็นนักมวยที่มีสไตล์การชกแบบมวยไทยขนานแท้ ซึ่งการชกในสไตล์แบบนี้ ถ้าหากเขาโดนไล่บี้ เขาจะไปไม่เป็นแน่ ๆ ไฟต์นี้ ผมจะเดินไล่กดดันใส่เขาจนกว่าเสียงระฆังหมดยกจะดัง ผมจะเปิดเกมแบบจัดเต็มตั้งแต่ยกแรกแน่นอน ถึงผมจะเตรียมตัวสำหรับการแข่งขัน 5 ยกมาตลอด แต่ถ้ามีโอกาสให้ปิดเกมได้ตั้งแต่ยกที่ 1 หรือ 2 ทำไมผมจะไม่ทำล่ะ และหวังว่าผมจะเจอช่องเผด็จศึกเขาได้อย่างรวดเร็ว”แฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมศึก ONE Fight Night 19 ในสนามผ่านทาง Thaiticketmajor.com และติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook YouTube ONE (บางประเทศ) เริ่มคู่แรกเวลา 08.00 น. และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) รับสัญญาณสดเวลา 10.00 น.และติดตามข่าวสารความคืบหน้าของ ONE ได้ทางเว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh