ลุมพินีแทบไหม้! “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” เช็กบิล “ฟิลิปเป โลโบ” รั้งเข็มขัดมวยไทยครั้งแรกสำเร็จ

จบลงไปแล้วด้วยความดุเดือดเร้าใจระดับโลกในศึก ONE Fight Night 19 เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 17 ก.พ.ที่ผ่านมา ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยผลปรากฏว่า “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” คว้าชัยเหนือ “ฟิลิปเป โลโบ” ป้องกันแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ครั้งแรกไว้ได้สำเร็จ ส่วน 2 หนุ่มไทย “เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์” และ “ทองพูน พีเค.แสนชัย” ควงคู่กำชัย ขณะที่อีกสองตัวแทนนักกีฬาไทย “แดเนียล วิลเลียมส์” และสาวไทยหนึ่งเดียว “นัท วันเดอร์เกิร์ล” ต้องพบกับความปราชัยไปอย่างน่าเสียดาย คู่เอกของรายการ “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” แชมป์โลก ONE มวยไทย และ คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) วัย 26 ปี จากอังกฤษได้ฤกษ์ป้องกันเข็มขัดมวยไทยครั้งแรก พบกับ “ฟิลิปเป โลโบ” ผู้ท้าชิงด่านอันตราย วัย 30 ปี จากบราซิล เจ้าของเก้าอี้เบอร์ 3 ของแรงกิงมวยไทยรุ่นนี้ดีกรีความเดือดเริ่มตั้งแต่ยกแรก เมื่อทั้งคู่สาดอาวุธไม่ยั้งจนกระทั่ง “ฟิลิปเป” ได้โอกาสฉายหมัดชุดใหญ่จนส่ง “แฮ็กเกอร์ตี” ลงไปนับแบบช็อกคนดูทั้งสนาม ยกสองราชันเมืองผู้ดีเดินบู๊สุดกำลังเพื่อตีตื้น ก่อนยิงฮุกซ้ายส่ง “ฟิลิปเป” เรียกนับคืนได้ ความเดือดพุ่งถึงขีดแดงเมื่อทั้งคู่เปิดหน้าแลกกันทีต่อที กระทั่ง “แฮ็กเกอร์ตี” ได้โอกาสบวกหมัดขวาเต็มแรงส่ง “ฟิลิปเป” หงายผึ่งลงไปกอง กรรมการมองเห็นอาการไม่น่าไหว ตัดสินใจยุติการชก ส่งให้ “แฮ็กเกอร์ตี” เอาชนะทีเคโอ ในนาทีที่ 0:45 ของยกที่ 3 ป้องกันเข็มขัดมวยไทยครั้งแรกไว้ได้สำเร็จ พร้อมกับคว้าโบนัสมูลค่า 5 หมื่นดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.8 ล้านบาท) จากบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ไปนอนกอดขณะที่ “เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์” จอมบู๊กำปั้นหนัก วัย 29 ปี ได้โอกาสสะสางบัญชีแค้น “โมฮาเหม็ด ยูเนส ราบาห์” ยอดฝีมือร่างโย่ง วัย 26 ปี จากแอลจีเรีย ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.)เริ่มยกแรก “เสมาเพชร” พกความแค้นฝังใจชิงเปิดเกมเข้าใส่ ก่อนจะได้โอกาสยิงหมัดซ้ายฟ้าผ่าตอกหน้า “โมฮาเหม็ด” ลงไปนับอย่างรวดเร็ว แม้อีกฝ่ายจะลุกขึ้นมาสู้ต่อได้แต่ก็ไม่วายโดนนักชกไทยเดินหน้าสาวหมัดชุดใหญ่จนร่วงไปกองกับพื้นจนครบ 3 นับ กรรมการจึงยุติการชกตามระเบียบ ชูมือให้ “เสมาเพชร” เอาชนะทีเคโอ ในนาทีที่ 1:33 ของยกแรก สางแค้นได้อย่างสะใจ พร้อมกับได้โบนัสมูลค่า 5 หมื่นดอลลาร์ (ประมาณ 1.8 ล้านบาท) กลับบ้านด้วยส่วน “ทองพูน พีเค.แสนชัย” นักชกทรงอย่างแบด วัย 26 ปี จากมหาสารคาม พบกับ “ทีมูร์ ชูอิคอฟ” จอมบู๊สุดแกร่ง วัย 21 ปี จากคีร์กีซสถาน ที่มาเปิดตัวครั้งแรกใน ONE ในกติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115 – 125 ป.)เริ่มยกแรก “ทีมูร์” ใช้ความใหญ่เดินเข้าหาอย่างรวดเร็ว ขณะที่ “ทองพูน” อาศัยความนิ่งรอดักสวนอาวุธหนักตอบโต้ กระทั่งช่วงกลางยก “ทองพูน” ได้โอกาสบวกหมัดขวาส่ง “ทีมูร์” ลงไปนับถึงสามครั้งซ้อน ผู้ชี้ขาดบนเวทีตัดสินใจยุติการชกพร้อมทั้งชูมือให้ “ทองพูน” ชนะทีเคโอ ในนาทีที่ 1:37 ของยกแรกเท่านั้น พร้อมคว้าโบนัสมูลค่า 5 หมื่นดอลลาร์ (ประมาณ 1.8 ล้านบาท) เข้ากระเป๋าทันทีส่วน“แดเนียล วิลเลียมส์” จอมบู๊ลูกครึ่งไทย-ออสเตรเลีย วัย 30 ปี ได้โอกาสคืนสู่ศาสตร์ MMA อีกครั้งในรอบ 1 ปี 4 เดือน พบกับ “ลิโต อาดิวัง” จอมปิดเกมวัยเดียวกัน จากฟิลิปปินส์ ในกติกา MMA รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) โดยหลังจากซัดกันทั้งในเกมยืนและเกมนอน “ลิโต” เป็นฝ่ายคุมเกมโดยรวมได้ดีกว่า เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ เก็บชัยชนะติดต่อกันเป็นไฟต์ที่ 3ขณะที่ “นัท วันเดอร์เกิร์ล” นักสู้สาวมากความสามารถ วัย 25 ปี ขอกลับมากู้ศรัทธาเผชิญหน้าน้องใหม่แกะกล่อง “มาร์ตินา เคียร์ชินสกา” นักชกสาวจากโปแลนด์ วัย 21 ปี ในกติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวตหญิง (115 – 125 ป.) โดยนักชกสาวไทยต้านความดุดันและพลังอันล้นเหลือของสาวโปแลนด์ไม่ไหว พ่ายทีเคโอไปในนาทีที่ 1:24 ของยกสอง และทำให้ “มาร์ตินา” คว้าโบนัส 5 หมื่นดอลลาร์ไปได้ตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกกับ ONEสรุปผลการแข่งขันทุกคู่ ศึก ONE Fight Night 19คู่เอก โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี ชนะทีเคโอ ฟิลิปเป โลโบ นาทีที่ 0:45 ของยกที่ 3 (ชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)คู่รอง เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์ ชนะทีเคโอ โมฮาเหม็ด ยูเนส ราบาห์ นาทีที่ 1:33 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)ลิโต อาดิวัง ชนะคะแนนเอกฉันท์ แดเนียล วิลเลียมส์ (MMA รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)นาวเซต ทรูจิลโล ชนะคะแนนเอกฉันท์ เลียม โนแลน (มวยไทย รุ่นไลต์เวต 155 – 170 ป.)ฮิโรยูกิ เทตซูกะ ชนะซับมิชชัน อับราโอ อะโมริม นาทีที่ 4:57 ของยกแรก (MMA รุ่นเวลเตอร์เวต 170 – 185 ป.)ลุค ลิสซีย์ ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ เอ็ดดี อาบาโซโล (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145 – 155 ป.)มาร์ตินา เคียร์ชินสกา ชนะทีเคโอ นัท วันเดอร์เกิร์ล นาทีที่ 1:24 ของยกที่ 2 (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวตหญิง 115 – 125 ป.)มานซัวร์ มาลาชิเอฟ ชนะคะแนนเอกฉันท์ โยซูเกะ ซารูตะ (MMA รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)ทองพูน พีเค.แสนชัย ชนะทีเคโอ ทีมูร์ ชูอิคอฟ นาทีที่ 1:37 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)