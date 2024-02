แค้นนี้ต้องชำระ! “ไรเนียร์” พร้อมเสิร์ฟเกมนอน รั้งบัลลังก์จาก “อนาโตลี” ศึก ONE 166

“ไรเนียร์ เดอ ริดเดอร์” พกความแค้นมาเต็มกระเป๋า ขอจัดหนักเอาคืน “อนาโตลี มาลีคิน” ให้สาแก่ใจ เพื่อรั้งเข็มขัดแชมป์โลก ONE MMA รุ่นมิดเดิลเวต (185-205 ป.) ต่อไป“ไรเนียร์ เดอ ริดเดอร์” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นมิดเดิลเวต วัย 33 ปี จากเนเธอร์แลนด์ พร้อมเปิดศึกชำระแค้น คู่ปรับจอมแสบ “อนาโตลี มาลีคิน” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นไลต์เฮฟวีเวต (205-225 ป.) และ รุ่นเฮฟวีเวต (225-265 ป.) วัย 35 ปี จากรัสเซีย ที่หาญกล้าลดรุ่นลงมาท้าชิงแชมป์ เพื่อลุ้นครองเจ้าบัลลังก์ 3 รุ่นคนแรกในประวัติศาสตร์ ในศึก ONE 166 ที่จะจัดขึ้น ณ ลูเซล สปอร์ตส์ อารีนา ประเทศกาตาร์ ในวันที่ 1 มี.ค.นี้ย้อนไปภาคแรกในศึก ONE Fight Night 5 เมื่อเดือน ธ.ค.65 “ไรเนียร์” ที่ ณ เวลานั้นครองบัลลังก์ถึงสองรุ่น ได้คิวป้องกันเข็มขัดในรุ่นไลต์เฮฟวีเวตครั้งแรกกับ “อนาโตลี” ซึ่งผลปรากฏว่าเป็นทางด้านผู้ท้าชิงจอมแกร่งจากแดนหมีขาวที่ใช้กำปั้นเล่นงานจนปิดเกมแชมป์โลกไปได้เพียงแค่ยกแรก กระชากเข็มขัดมาคาดเอวได้สำเร็จ ซึ่ง “ไรเนียร์” ยอมรับว่าความผิดพลาดในครั้งนั้นเกิดจากการที่เขามีความมั่นใจในตัวเองมากเกินไป“ในการเผชิญหน้าครั้งแรกกับ อนาโตลี ผมทำผิดพลาดครับ ผมสู้ในแบบที่ไม่เป็นตัวของตัวเอง แล้วสุดท้ายผมก็ทำมันพัง ก่อนหน้านั้นผมชนะมา 16 ไฟต์ติดต่อกัน และผมมักจะชนะแบบง่าย ๆ เกือบทุกไฟต์ พูดแบบนี้มันอาจจะดูยิ่งใหญ่ แต่สิ่งนี้ทำให้ผมมีความมั่นใจ จนลืมทุ่มเทเวลาเพื่อพัฒนาจุดเล็ก ๆ น้อย ๆ ในเกมของผม แต่ครั้งนี้ทุกอย่างจะได้รับการแก้ไขทั้งหมดครับ”อย่างไรก็ตาม “ไรเนียร์” พร้อมแล้วกับการเผชิญหน้า “อนาโตลี” อีกครั้ง โดยคราวนี้จะเป็นการป้องกันเข็มขัดรุ่นมิดเดิลเวต ที่เขานั้นถือครองอยู่ ซึ่งด้าน “ไรเนียร์” เผยว่ารู้สึกตื่นเต้นเพราะนี่จะเป็นโอกาสให้เขาได้กลับมาทวงความยิ่งใหญ่ แม้เขาจะต้องรับมือกับพลังหมัดอันรุนแรงของคู่แข่งรายนี้ก็ตาม“ผมดีใจมากครับที่จะได้โอกาสแก้มือ อนาโตลี อีกครั้ง ซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผม เพราะนี่จะเป็นโอกาสที่ผมจะได้กอบกู้ศักดิ์ศรีคืนมาครับ แน่นอนว่าเขามีหมัดขวาที่รุนแรงมาก หมัดของเขาอันตรายสุด ๆ ผมเคยโดนหมัดของเขามาแล้วในภาคแรก แต่ครั้งนี้ ผมจะเป็นฝ่ายรวบเขาลงพื้น และจัดการรัดคอเขาให้สิ้นซากครับ”วงหนึ่งปีที่ผ่านมา “ไรเนียร์” ได้ทำการยกเครื่องตัวเองใหม่หลายจุด โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะเกมยืน ผ่านยิมที่โด่งดังในเนเธอร์แลนด์อย่าง เฮมเมอร์ส ที่ปั้นนักคิกบ็อกซิ่งสู่เวทีระดับโลกมาแล้วมากมาย ด้วยพัฒนาการเหล่านี้ “ไรเนียร์” เชื่อว่าเขาจะสามารถกลับไปอยู่บนเส้นทางของผู้ชนะ และป้องกันเข็มขัดเอาไว้ได้“ไฟต์นี้ผมทำงานอย่างหนักที่ เฮมเมอร์ส เพื่อพัฒนาทักษะเกมยืนของผม ที่ผ่านมาผมอาจจะเคยทำสิ่งนี้แล้ว แต่มันไม่สม่ำเสมอ และผมก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับมันมากเท่ากับตอนนี้ครับ ผมรู้ว่าผมสามารถทำอะไรได้ดีที่สุด และขึ้นอยู่กับเวลาก่อนที่ผมจะค้นพบช่องโหว่นั้น ตราบใดที่ผมยังไม่พลาดบนเวที ไม่ช้าก็เร็ว ผมก็จะหาจังหวะรัดคอคู่ต่อสู้ของผมให้ได้ครับ”